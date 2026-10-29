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Hesap Makinesindeki "CE", "C" ve "AC" Tuşlarının Anlamı Ortaya Çıktı: Aralarında Büyük Fark Varmış

Hesap Makinesindeki "CE", "C" ve "AC" Tuşlarının Anlamı Ortaya Çıktı: Aralarında Büyük Fark Varmış

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 11:02
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Hesap makinelerindeki CE, C ve AC tuşlarının ne işe yaradığını tam olarak biliyor musunuz? Çoğu zaman birbirine karıştırılan ve farklı İngilizce kelimelerin kısaltmaları olan bu tuşların her biri aslında birbirinden tamamen farklı görevlere sahip.

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CE, İngilizce "Clear Entry" yani "girişi temizle" ifadesinin kısaltması.

CE, İngilizce "Clear Entry" yani "girişi temizle" ifadesinin kısaltması.

CE tuşu yalnızca en son girilen sayıyı siliyor ve hesaplamanın geri kalanına dokunmuyor. Örneğin, 5 x 3 yazıldıktan sonra CE'ye basılırsa yalnızca 3 silinir, ekranda 5 x kalır. Uzun bir işlemin ortasında yanlış bir rakam girildiğinde baştan başlamak gerekmediği için CE, en pratik düzeltme tuşu olarak görülüyor.

C, "Clear" yani "temizle" anlamına geliyor ve genellikle girilen her şeyi siliyor.

C, "Clear" yani "temizle" anlamına geliyor ve genellikle girilen her şeyi siliyor.

Aynı örnekte 5 x 3 yazıldıktan sonra C'ye basılırsa işlemin tamamı silinir. Ancak tuş etiketleri markadan markaya değişebiliyor. Bazı modellerde C yalnızca ekrandaki girişi temizlerken, bazılarında art arda iki kez basmak tüm işlemi siliyor. Bu nedenle emin olmak için önce güvenlik amacıyla bir test etmek gerekiyor.

AC, "All Clear" yani "hepsini temizle" anlamına geliyor ve bazı modellerde C'nin yerini alıyor.

AC, "All Clear" yani "hepsini temizle" anlamına geliyor ve bazı modellerde C'nin yerini alıyor.

Özellikle Casio gibi markaların hesap makinelerinde görülen AC tuşu, devam eden işlemi ve ekrandaki hata göstergesini sıfırlıyor. Casio'nun destek sayfasına göre çoğu modelde AC'ye basmak, genel toplam yani GT belleğini de temizliyor.

Bilimsel modellerde ise durum biraz farklı. Casio'nun fx-115ES ve fx-991ES kılavuzuna göre bağımsız bellekteki değer, AC'ye basılsa da silinmiyor. Bunun için ayrı bir sıfırlama işlemi yapmak gerekiyor.

Benzer tuşlar, 1960'ların başındaki ilk elektronik masaüstü hesap makinelerinde de bulunuyordu.

Benzer tuşlar, 1960'ların başındaki ilk elektronik masaüstü hesap makinelerinde de bulunuyordu.

Bu tuşların ilk ne zaman kullanıldığı kesin olarak bilinmiyor. Vintage Calculators Web Museum'un zaman çizelgesine göre 1964'te resmen tanıtılan Friden EC-130, 'clear entry' ve 'clear display' tuşlarına sahipti. Makinenin tanıtım broşüründe de CLEAR ENTRY ve CLEAR ALL tuşları yer alıyor.

Bu tuşlar bugünkü C ve CE ile birebir aynı olmasa da benzer bir işlev görüyordu. Kısacası hata yapıldığında CE yalnızca son girişi, C ya da AC ise işlemin tamamını siliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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