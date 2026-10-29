Hesap Makinesindeki "CE", "C" ve "AC" Tuşlarının Anlamı Ortaya Çıktı: Aralarında Büyük Fark Varmış

Özellikle Casio gibi markaların hesap makinelerinde görülen AC tuşu, devam eden işlemi ve ekrandaki hata göstergesini sıfırlıyor. Casio'nun destek sayfasına göre çoğu modelde AC'ye basmak, genel toplam yani GT belleğini de temizliyor.

Bilimsel modellerde ise durum biraz farklı. Casio'nun fx-115ES ve fx-991ES kılavuzuna göre bağımsız bellekteki değer, AC'ye basılsa da silinmiyor. Bunun için ayrı bir sıfırlama işlemi yapmak gerekiyor.