Hesap Makinesindeki "CE", "C" ve "AC" Tuşlarının Anlamı Ortaya Çıktı: Aralarında Büyük Fark Varmış
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Hesap makinelerindeki CE, C ve AC tuşlarının ne işe yaradığını tam olarak biliyor musunuz? Çoğu zaman birbirine karıştırılan ve farklı İngilizce kelimelerin kısaltmaları olan bu tuşların her biri aslında birbirinden tamamen farklı görevlere sahip.
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CE, İngilizce "Clear Entry" yani "girişi temizle" ifadesinin kısaltması.
C, "Clear" yani "temizle" anlamına geliyor ve genellikle girilen her şeyi siliyor.
AC, "All Clear" yani "hepsini temizle" anlamına geliyor ve bazı modellerde C'nin yerini alıyor.
Benzer tuşlar, 1960'ların başındaki ilk elektronik masaüstü hesap makinelerinde de bulunuyordu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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