Ligin Kaderi Çizgilerle Belirleniyor
Bir süre önce hakem camiasına yönelik bir hukuki süreç başlamış; MHK Başkanı ile bir hakem ve bir yardımcı hakemin tutuklandığı kamuoyuna yansımıştı. Bu sürecin ilk haftalarında hakemlerin maç yönetme performansında gözle görülür bir düzelme olmuştu. Ancak sürecin yavaşlamasıyla hakemler ve MHK, eski tas eski hamam görüntüsü vermeye başladı.
Galatasaray-Samsunspor maçında çok ciddi hakem hataları yaşandı. Galatasaray’ın ilk golü bana göre bariz ofsayttı. Bu ofsaytı orta ve yardımcı hakemlerin tespit edemediğini varsayalım; VAR hakeminin bu pozisyonu gol olarak değerlendirmesi ise kararın doğruluğuna ilişkin ciddi soru işaretleri yaratıyor. Aynı maçta Galatasaray aleyhine penaltı ve kırmızı kart gerektirdiğini düşündüğüm pozisyonlar da VAR hakemi tarafından orta hakemin değerlendirmesine açılmadı.
Gelelim Beşiktaş’ın Konyaspor’la oynadığı maça:
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!