Konyaspor’un attığı golde hakemin VAR ile temas kurup kurmadığını anlayamadım. Ancak oyunu o kadar hızlı başlattı ki VAR değerlendirmesine bile fırsat kalmadı. Üstelik ofsayt çizgisi yaklaşık on dakika sonra ekrana geldi. Yayıncı kuruluş ise bu pozisyonu yalnızca bir kez, o da iki-üç saniye gösterdi. VAR’ın yayımladığı pozisyon değerlendirmesinde ise topun oyuna sokulduğu anın görüntüsü yoktu.

Beşiktaş’ın sayılmayan golünde ise VAR’ın değerlendirmeye aldığı Konyasporlu oyuncu, topa vuran Beşiktaşlı futbolcuya en yakın oyuncuydu. Oysa ofsaytta olduğu düşünülen oyuncunun o değil, Vlahović’in yanındaki Konyasporlu futbolcu olduğu izlenimi oluştu. Tüm oyuncuların konumu açık biçimde gösterilmeden çekilen bu çizgi de kafa karışıklığını artırdı.

Beşiktaş, vazgeçmeyip inancını kaybetmeden maçı kazandı. En ufak bir moral bozukluğu yaşansaydı iki puanı Konya’da bırakabilirdi.

Beşiktaş yönetiminin üç puanı almış olmanın rehavetine kapılmaması gerekiyor. Hiç vakit geçirmeden MHK Başkanı Anthony Taylor’dan randevu almalı; pozisyonları yarı otomatik ofsayt sisteminin başında yeniden inceletip çizgileri tekrar çektirerek gerçek durumu bizzat görmelidir. Aksi takdirde sessiz kalmanın bedelini, Galatasaray maçında benzer hatalarla karşılaşarak ödemek zorunda kalabilir.

Son söz olarak mevcut Beşiktaş kadrosunun şampiyonluk maratonunu yürütecek kalite ve genişlikte olmadığını söylemeliyim. Savunma bloğu, orta saha ve sağ kanada birer takviye yapmak için şimdiden kollar sıvanmalıdır.