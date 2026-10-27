Dünya Yıkılsa Umurlarında Değil: Zenginlere 300 Milyon Dolarlık Yer Altı Sarayı Kuruluyor

Wired'ın Aralık 2023'te yayımladığı habere göre Mark Zuckerberg'in Kauai Adası'ndaki yaklaşık 1.400 akrelik arazisinde en az 30 yatak odası, 30 banyo ve ağaç evlerin yanı sıra yaklaşık 465 metrekarelik bir yer altı sığınağı yer alıyor. Sığınakta yaşam alanları ve bir kaçış kapağı bulunduğu belirtiliyor. Aynı haberde arazinin su deposu, pompa sistemi ve gıda üretim altyapısıyla kendi kendine yetecek şekilde tasarlandığı aktarıldı. Projenin maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğu bildirildi.

Zuckerberg ise bir Bloomberg röportajında, söz konusu alanın bir bodrum gibi küçük bir sığınak olduğunu söyledi. Tüm çiftliğin kıyamet sığınağı gibi sunulmasının abartıldığını savundu.