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Dünya Yıkılsa Umurlarında Değil: Zenginlere 300 Milyon Dolarlık Yer Altı Sarayı Kuruluyor

Dünya Yıkılsa Umurlarında Değil: Zenginlere 300 Milyon Dolarlık Yer Altı Sarayı Kuruluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 17:06
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Savaş ve felaket senaryolarına karşı inşa edilen sığınaklar, zenginler için artık yalnızca beton bir oda değil. ABD'de SAFE şirketinin Washington yakınlarında hazırladığı 300 milyon dolarlık Aerie projesi, güvenlik ile lüksü yer altında buluşturuyor.

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Kaynak: FOX NEWS

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Zuckerberg'in Hawaii'deki arazisinde yer alan sığınak, milyarderlerin hazırlıklarının en çok konuşulan örneği oldu.

Zuckerberg'in Hawaii'deki arazisinde yer alan sığınak, milyarderlerin hazırlıklarının en çok konuşulan örneği oldu.

Wired'ın Aralık 2023'te yayımladığı habere göre Mark Zuckerberg'in Kauai Adası'ndaki yaklaşık 1.400 akrelik arazisinde en az 30 yatak odası, 30 banyo ve ağaç evlerin yanı sıra yaklaşık 465 metrekarelik bir yer altı sığınağı yer alıyor. Sığınakta yaşam alanları ve bir kaçış kapağı bulunduğu belirtiliyor. Aynı haberde arazinin su deposu, pompa sistemi ve gıda üretim altyapısıyla kendi kendine yetecek şekilde tasarlandığı aktarıldı. Projenin maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar olduğu bildirildi.

Zuckerberg ise bir Bloomberg röportajında, söz konusu alanın bir bodrum gibi küçük bir sığınak olduğunu söyledi. Tüm çiftliğin kıyamet sığınağı gibi sunulmasının abartıldığını savundu.

SAFE şirketinin Aerie projesi, güvenlik ve lüksü yer altında bir araya getiriyor.

SAFE şirketinin Aerie projesi, güvenlik ve lüksü yer altında bir araya getiriyor.

SAFE, yani Strategically Armored & Fortified Environments, Aerie adlı yer altı sığınağını 2026 yazında Washington yakınlarında açmayı planlıyordu. Konutlar tahkim edilmiş kayanın içinde, biyometrik güvenlik katmanlarıyla korunuyor. Tek yer üstü bölümü çatı katı olan yapıda yaşam alanları yaklaşık 186 metrekareden 1.850 metrekareyi aşan büyüklüğe kadar uzanıyor. Etkileşimli duvarlar ve aydınlatma sayesinde içeride panoramik şehir manzarası hissi verildiği belirtiliyor.

Tesiste yapay zeka destekli MediShield tıbbi üniteleri, hiperbarik oksijen odaları, buz banyoları, IV terapi ve yapay zeka destekli masaj odaları yer alıyor. Konutların fiyatı boyuta ve özelleştirmeye bağlı olarak 20 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Tesis üyelik temelli bir ağ olarak tasarlanırken şirket projeyi 50 ABD şehrine yaymayı hedefliyor.

Tesis üyelik temelli bir ağ olarak tasarlanırken şirket projeyi 50 ABD şehrine yaymayı hedefliyor.

SAFE'in kurucusu Al Corbi, fikrin güçlendirilmiş evlere ve yatlara sahip müşterilerin seyahat ederken kendilerini korumasız hissetmesinden doğduğunu söyledi. Şirket, konsepti ABD'de 50 şehre ve dünya genelinde 1.000 iştirak noktasına yaymayı planlıyor.

Yapı, patlamaya dayanıklı duvarlar, balistik cam ve hızlı tahliye asansörleriyle donatılıyor. Sivil huzursuzluktan en uç acil durumlara kadar farklı senaryolara göre tasarlandığı belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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