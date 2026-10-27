Dünya Yıkılsa Umurlarında Değil: Zenginlere 300 Milyon Dolarlık Yer Altı Sarayı Kuruluyor
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Zuckerberg'in Hawaii'deki arazisinde yer alan sığınak, milyarderlerin hazırlıklarının en çok konuşulan örneği oldu.
SAFE şirketinin Aerie projesi, güvenlik ve lüksü yer altında bir araya getiriyor.
Tesis üyelik temelli bir ağ olarak tasarlanırken şirket projeyi 50 ABD şehrine yaymayı hedefliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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