Annesini Kaybedince Sadrazam Torunu Olduğunu Öğrendi: "Çeşme'nin Üçte İkisi Bizim"
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Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, annesinin vefatının ardından başlattığı aile geçmişi araştırmasında Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın torunu olduğunu öğrendiğini söyledi. Bozbağ, Osmanlı arşivlerinde 120 bin metrekarelik 20 arsa tespit ettiğini belirtiyor ve beş yıldır hukuk mücadelesi veriyor.
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Kaynak: İHA
Annesinin vefatının ardından başlayan soy araştırması, Osmanlı dönemine uzanan bir miras mücadelesine dönüştü.
Arşiv taramasında 20 arsa tespit edildi ve Nakiye Hanım'a ait arsalarla ilgili davalar tamamlandı.
Bozbağ vakıflar için de hak talep ederken karşı tarafla anlaşma yoluyla çözüme açık olduğunu söylüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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