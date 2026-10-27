Annesini Kaybedince Sadrazam Torunu Olduğunu Öğrendi: "Çeşme'nin Üçte İkisi Bizim"

Bozbağ, İsmail Hakkı Alca'nın aile bağlarını araştırırken Ayşe Kaynak ve annesi Beyza Alca'nın izini sürdüklerini, Beyza Alca'nın annesinin ise Nakiye Hanım olduğunu söyledi. Nakiye Hanım'ın mirasçılık belgesini aldıktan sonra kendisine ait arsaların bulunduğunu fark ettiklerini anlatan Bozbağ, şu ana kadar toplam alanı 120 bin metrekare olan 20 arsa tespit ettiklerini belirtti. Bu arsalarla ilgili davalar tamamlandı. Melek Mehmed Paşa ve eşi Ayşe Hanım için açılan mirasçılık davaları ise Kocaeli'de sürüyor.

Nakiye Hanım'ın arsaları için toplam 43 mirasçı bulunuyor. Bozbağ, Karabağ Adası'nın da ailelerine ait olduğu bilgisine ulaştıklarını ancak henüz tapusuna ulaşamadıklarını kaydetti.