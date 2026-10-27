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Annesini Kaybedince Sadrazam Torunu Olduğunu Öğrendi: "Çeşme'nin Üçte İkisi Bizim"

Annesini Kaybedince Sadrazam Torunu Olduğunu Öğrendi: "Çeşme'nin Üçte İkisi Bizim"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 16:54
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Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, annesinin vefatının ardından başlattığı aile geçmişi araştırmasında Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın torunu olduğunu öğrendiğini söyledi. Bozbağ, Osmanlı arşivlerinde 120 bin metrekarelik 20 arsa tespit ettiğini belirtiyor ve beş yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

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Kaynak: İHA

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Annesinin vefatının ardından başlayan soy araştırması, Osmanlı dönemine uzanan bir miras mücadelesine dönüştü.

Annesinin vefatının ardından başlayan soy araştırması, Osmanlı dönemine uzanan bir miras mücadelesine dönüştü.

Bozbağ, Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 7. kuşak torunu olduğunu belirtiyor. Soy geçmişini anlatan Bozbağ, dedesinin dedesi İsmail Hakkı Alca'nın annesi Ayşe'nin Melek Mehmed Paşa'nın ilk eşi olduğunu söyledi. Paşa'nın daha sonra padişahın kız kardeşiyle evlendiğini aktaran Bozbağ, Çeşme'nin ilk belediye başkanı İsmail Hakkı Alca'nın da dedesinin dedesi olduğunu ifade etti.

1719'da doğduğu belirtilen Melek Mehmed Paşa, III. Selim döneminde kaptan-ı deryalık, çeşitli eyaletlerde valilik ve sadrazamlık görevlerinde bulundu. 19 Ekim 1794'te sadrazamlıktan ayrılan Paşa, 1802'de İstanbul'da hayatını kaybetti.

Arşiv taramasında 20 arsa tespit edildi ve Nakiye Hanım'a ait arsalarla ilgili davalar tamamlandı.

Arşiv taramasında 20 arsa tespit edildi ve Nakiye Hanım'a ait arsalarla ilgili davalar tamamlandı.

Bozbağ, İsmail Hakkı Alca'nın aile bağlarını araştırırken Ayşe Kaynak ve annesi Beyza Alca'nın izini sürdüklerini, Beyza Alca'nın annesinin ise Nakiye Hanım olduğunu söyledi. Nakiye Hanım'ın mirasçılık belgesini aldıktan sonra kendisine ait arsaların bulunduğunu fark ettiklerini anlatan Bozbağ, şu ana kadar toplam alanı 120 bin metrekare olan 20 arsa tespit ettiklerini belirtti. Bu arsalarla ilgili davalar tamamlandı. Melek Mehmed Paşa ve eşi Ayşe Hanım için açılan mirasçılık davaları ise Kocaeli'de sürüyor.

Nakiye Hanım'ın arsaları için toplam 43 mirasçı bulunuyor. Bozbağ, Karabağ Adası'nın da ailelerine ait olduğu bilgisine ulaştıklarını ancak henüz tapusuna ulaşamadıklarını kaydetti.

Bozbağ vakıflar için de hak talep ederken karşı tarafla anlaşma yoluyla çözüme açık olduğunu söylüyor.

Bozbağ vakıflar için de hak talep ederken karşı tarafla anlaşma yoluyla çözüme açık olduğunu söylüyor.

Bozbağ, Desterecizade Vakfı ve Memiş Ağa Vakfı üzerinde de hak talep ediyor. Kasımpaşa'dan Edirnekapı'ya uzanan bölgede arsaları bulunduğunu öne süren Bozbağ'a göre Vakıflar Müdürlüğü, mahkeme sürecinde mirasçılığın henüz ispatlanmadığını belirtti. Bozbağ, mirasçılık süreçlerinin ardından vakıflarla ilgili yeniden dava açmayı planlıyor.

Çeşme'nin üçte ikisinin ailesine ait olduğunu öne süren Bozbağ, anlaşma yoluyla çözüme açık olduklarını da ifade etti. Söz konusu yerlerin bugün orman arazisi ya da çalılık alan olarak göründüğünü belirten Bozbağ, yatırım yapanlarla hukuki sorun yaşanmaması için herkesin bir araya gelerek ortak bir çözüm bulmasını istiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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