Antik Roma’nın Gizemli Renk Değiştiren Camı: 1.600 Sonra Sırrı Çözüldü
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Britanya Müzesi'nde sergilenen 1.600 yıllık Lykurgos Kupası, normal ışıkta yeşim yeşili, arkadan aydınlatıldığında ise yakut kırmızısı görünüyor. Sheffield Üniversitesi'nden bilim insanları, yüzyıllardır uzmanları şaşırtan bu etkiyi antik bir tarif sayesinde yeniden üretmeyi başardı. Çalışmayı yürüten Dr. Lisa Hollands, sonucu 'bana göre bu bir büyü' sözleriyle özetledi.
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Dünyanın yedi cam harikasından biri sayılan Lykurgos Kupası ışığa göre renk değiştiriyor.
Sheffield Üniversitesi ekibi, altın ve gümüş nanoparçacıklarıyla antik camın optik etkisini yeniden üretti.
Uzmanlara göre renk, fırındaki konuma çok duyarlı olduğu için Romalılar büyük şans eseri dengeyi tutturmuş.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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