Antik Roma’nın Gizemli Renk Değiştiren Camı: 1.600 Sonra Sırrı Çözüldü

Sheffield Üniversitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Dr. Lisa Hollands, alanında önde gelen Roma camı uzmanı Prof. Caroline Jackson ile ilk araştırmayı yürüttü. Ekip, Roma dönemine ait özgün bir cam parçasından elde edilen antik tarifi kullandı. Asıl zorluk ise her biri bir kum tanesinden bin kat küçük olan altın ve gümüş nanoparçacıklarını cama yerleştirmekti.

Ekip kalın bir erimiş cam hazırladı. Cam 1.000°C'nin çok üzerindeki sıcaklıktan soğurken, içindeki parçacıkların çevresinde altın ve gümüş nanokristaller büyümeye başladı. Hollands'a göre ışık camın içinden geçtiğinde bu parçacıklar mavi ve yeşil ışığı engelliyor, yalnızca kırmızı ve turuncunun geçmesine izin veriyor. Işık yüzeyden yansıdığında ise parçacıklar ışığı saçarak opak yeşil rengi oluşturuyor.