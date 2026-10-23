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Başı Yok Ama Adı Var: 2 Bin Yıllık Heykel 34,3 Milyon Dolara Satıldı

Başı Yok Ama Adı Var: 2 Bin Yıllık Heykel 34,3 Milyon Dolara Satıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 16:26
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New York'ta Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede, yaklaşık 2 bin yıllık mermer bir Roma imparatoru gövdesi 34,3 milyon dolara satılarak antik Roma eserleri için müzayede rekoru kırdı. Tahmini değerinin yaklaşık üç katına satılan eser için beş alıcı yaklaşık 14 dakika yarıştı. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

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Sotheby's'te 21 Ekim akşamı satılan heykel, tahmini değerinin yaklaşık üç katına ulaşarak rekor kırdı.

Sotheby's'te 21 Ekim akşamı satılan heykel, tahmini değerinin yaklaşık üç katına ulaşarak rekor kırdı.

Magnum Opus Akşam Müzayedesi'nde satışa çıkarılan eserin tahmini değeri 8 ile 12 milyon dolar arasındaydı. Beş alıcının yaklaşık 14 dakika süren mücadelesinin ardından heykel, ücretler dahil 34,3 milyon dolara el değiştirdi. Bu rakam, antik Roma dönemine ait bir eser için müzayedede ödenen en yüksek bedel oldu. Önceki rekorlar da Sotheby's'e aitti: 2007'de 28,6 milyon dolara satılan geyikli Artemis bronz heykeli ve 2021'de 24,5 milyon dolara satılan mermer Afrodit.

Satış, akşam müzayedesinin toplam hasılatını da 63 milyon dolara çıkardı. Müzayedede satışa sunulan tüm eserler alıcı buldu ve katılımcılar 35 ülkeden geldi.

Paros mermerinden yapılan eser, Julio-Claudius dönemine ait ve başı bulunmayan bir imparatorun zırhlı gövdesini gösteriyor.

Paros mermerinden yapılan eser, Julio-Claudius dönemine ait ve başı bulunmayan bir imparatorun zırhlı gövdesini gösteriyor.

Eser, Roma İmparatorluğu'nun ilk dönemi sayılan Julio-Claudius hanedanı devrine, yani MÖ 27 ile MS 68 yılları arasına tarihleniyor. Yaklaşık 110 santimetre yüksekliğinde olan heykel, Ege'deki Paros adasının mermerinden yapıldı ve oldukça iyi korunmuş durumda.

Sotheby's heykelin hangi imparatora ait olduğunu açıkça belirtmiyor ve eseri yalnızca Julio-Claudius imparatorlarından birine ait olarak tanımlıyor. Portre başının ayrı oyulması, yeni bir hükümdar tahta çıktığında heykelin yüzünün değiştirilebilmesine olanak tanıyordu.

Zırh üzerindeki kabartmalar, Roma'nın zaferini ve yeni bir refah çağını anlatıyor.

Zırh üzerindeki kabartmalar, Roma'nın zaferini ve yeni bir refah çağını anlatıyor.

Göğüs zırhının üstünde güneş tanrısı Sol, dört atlı arabasıyla denizden yükseliyor. Bunun altında yer alan iki Victoria figürü, yenilen düşmanların kalkan ve silahlarından oluşan bir zafer anıtını gösteriyor. Koç başları bolluk ve refahı, vahşi kedigil maskeleri ise güç ve kötülüğü uzaklaştırma anlamı taşıyor.

Sotheby's uzmanı Alexandra Olsman'a göre bu görsel dil, düzenin kaosa karşı zaferini ilan ediyordu. Olsman eseri, Roma'nın 'Roma haline gelmesinin' bir heykeldeki yansıması olarak tanımlıyor.

Heykelin, bugünkü Hırvatistan'daki Salona kentinde bir tapınakta sergilendiği belirtiliyor.

Heykelin, bugünkü Hırvatistan'daki Salona kentinde bir tapınakta sergilendiği belirtiliyor.

Sotheby's'e göre eser, Dalmaçya'daki Salona'nın forumunun kuzeydoğu köşesinde yer alan ikiz tapınaklardan birinde yer alıyordu. Yeni fethedilmiş bir eyaletin ana kamusal alanına hakim olan heykelin, Roma'nın gücünü ziyaretçilere göstermek için kullanıldığı düşünülüyor.

Eserin 1926'dan bu yana bilimsel yayınlarda yer aldığı ve benzer örneklerinin Vatikan Müzeleri ile Zagreb Arkeoloji Müzesi'nde bulunduğu belirtiliyor. Sotheby's, benzer eserlerin neredeyse tamamının büyük müzelerde olduğunu, bu nedenle heykelin piyasaya çıkan en nadir Roma heykellerinden biri olduğunu vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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