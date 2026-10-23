Başı Yok Ama Adı Var: 2 Bin Yıllık Heykel 34,3 Milyon Dolara Satıldı
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New York'ta Sotheby's tarafından düzenlenen müzayedede, yaklaşık 2 bin yıllık mermer bir Roma imparatoru gövdesi 34,3 milyon dolara satılarak antik Roma eserleri için müzayede rekoru kırdı. Tahmini değerinin yaklaşık üç katına satılan eser için beş alıcı yaklaşık 14 dakika yarıştı. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.
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Sotheby's'te 21 Ekim akşamı satılan heykel, tahmini değerinin yaklaşık üç katına ulaşarak rekor kırdı.
Paros mermerinden yapılan eser, Julio-Claudius dönemine ait ve başı bulunmayan bir imparatorun zırhlı gövdesini gösteriyor.
Zırh üzerindeki kabartmalar, Roma'nın zaferini ve yeni bir refah çağını anlatıyor.
Heykelin, bugünkü Hırvatistan'daki Salona kentinde bir tapınakta sergilendiği belirtiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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