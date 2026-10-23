Başı Yok Ama Adı Var: 2 Bin Yıllık Heykel 34,3 Milyon Dolara Satıldı

Magnum Opus Akşam Müzayedesi'nde satışa çıkarılan eserin tahmini değeri 8 ile 12 milyon dolar arasındaydı. Beş alıcının yaklaşık 14 dakika süren mücadelesinin ardından heykel, ücretler dahil 34,3 milyon dolara el değiştirdi. Bu rakam, antik Roma dönemine ait bir eser için müzayedede ödenen en yüksek bedel oldu. Önceki rekorlar da Sotheby's'e aitti: 2007'de 28,6 milyon dolara satılan geyikli Artemis bronz heykeli ve 2021'de 24,5 milyon dolara satılan mermer Afrodit.

Satış, akşam müzayedesinin toplam hasılatını da 63 milyon dolara çıkardı. Müzayedede satışa sunulan tüm eserler alıcı buldu ve katılımcılar 35 ülkeden geldi.