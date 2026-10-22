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Çin’e 36 Milyon Dolarlık Bakır Yerine Kaldırım Taşı Göndermişler: Hapis Cezası Talep Edildi

Çin’e 36 Milyon Dolarlık Bakır Yerine Kaldırım Taşı Göndermişler: Hapis Cezası Talep Edildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 20:32
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İstanbul'da görülen bir davada, İsviçre merkezli bir firmanın Çin'deki fabrikasına göndermek üzere satın aldığı 36 milyon dolarlık saf bakırın yerine konteynerlere kaldırım taşı konduğu iddia ediliyor. Davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Duruşma 18 Aralık'a ertelendi.

Kaynak: DHA

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İsviçre merkezli bir firmanın Çin'e göndermek üzere aldığı bakırın yerine kaldırım taşı konulduğu iddia ediliyor.

İsviçre merkezli bir firmanın Çin'e göndermek üzere aldığı bakırın yerine kaldırım taşı konulduğu iddia ediliyor.

İddiaya göre Çin'deki fabrikaya gönderilmek üzere satın alınan 36 milyon dolar değerindeki 10 bin ton saf bakırın yerine, konteynerlere kaldırım taşı konuldu. Dava, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor ve 16 sanık yargılanıyor.

Savcı, 326 konteynerde bakır yerine kaldırım taşı gönderildiğini belirterek 10 sanık için hapis cezası istedi.

Savcı, 326 konteynerde bakır yerine kaldırım taşı gönderildiğini belirterek 10 sanık için hapis cezası istedi.

Savcı mütalaasında, Bietsan Bakır Pirinç Sanayi Ticaret A.Ş.'nin alıcı firma Mercuria için Çin'e yaptığı sekiz ayrı sevkiyatta toplam 326 konteyner gönderdiğini, bu konteynerlerdeki bakırın yerine kaldırım taşı konulduğunu belirtti. Sanıkların ihracat bedelinin yüzde 90'ına karşılık gelen 32 milyon 400 bin doları tahsil ederek haksız kazanç sağladığı savunuldu. Savcı, tutuksuz 10 sanığın şirket ve kooperatif yöneticilerini dolandırdığını belirterek bu sanıklar için 3 ila 10 yıl hapis cezası talep etti.

Eylemlerin örgüt faaliyeti sayılacak emir-komuta zinciri ve süreklilik unsurlarını taşımadığını savunan savcı, örgüt suçlamalarından beraat istedi. Sahte olduğu iddia edilen belgelerin aslı ele geçirilemediği için özel belgede sahtecilik suçundan da beraat talep etti.

Savunma tarafı malzemelerin denizde değiştirilmiş olabileceğini öne sürdü, duruşma 18 Aralık'a ertelendi.

Savunma tarafı malzemelerin denizde değiştirilmiş olabileceğini öne sürdü, duruşma 18 Aralık'a ertelendi.

Sanıklardan biri suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatini istedi. Sanık avukatları henüz dinlenmeyen tanıkların çağrılmasını talep etti ve malzemelerin denizde görevliler ya da müşteki tarafından değiştirilmiş olabileceğini öne sürdü. Müşteki avukatları ise Çin'de olayla ilgili bir soruşturma yürütülmediğini, elde yalnızca bakır yerine kaldırım taşı gönderildiğine dair bir noter raporu bulunduğunu belirtti. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verdi ve duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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