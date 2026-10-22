Çin’e 36 Milyon Dolarlık Bakır Yerine Kaldırım Taşı Göndermişler: Hapis Cezası Talep Edildi

Savcı mütalaasında, Bietsan Bakır Pirinç Sanayi Ticaret A.Ş.'nin alıcı firma Mercuria için Çin'e yaptığı sekiz ayrı sevkiyatta toplam 326 konteyner gönderdiğini, bu konteynerlerdeki bakırın yerine kaldırım taşı konulduğunu belirtti. Sanıkların ihracat bedelinin yüzde 90'ına karşılık gelen 32 milyon 400 bin doları tahsil ederek haksız kazanç sağladığı savunuldu. Savcı, tutuksuz 10 sanığın şirket ve kooperatif yöneticilerini dolandırdığını belirterek bu sanıklar için 3 ila 10 yıl hapis cezası talep etti.

Eylemlerin örgüt faaliyeti sayılacak emir-komuta zinciri ve süreklilik unsurlarını taşımadığını savunan savcı, örgüt suçlamalarından beraat istedi. Sahte olduğu iddia edilen belgelerin aslı ele geçirilemediği için özel belgede sahtecilik suçundan da beraat talep etti.