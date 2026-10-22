Çin’e 36 Milyon Dolarlık Bakır Yerine Kaldırım Taşı Göndermişler: Hapis Cezası Talep Edildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İsviçre merkezli bir firmanın Çin'e göndermek üzere aldığı bakırın yerine kaldırım taşı konulduğu iddia ediliyor.
Savcı, 326 konteynerde bakır yerine kaldırım taşı gönderildiğini belirterek 10 sanık için hapis cezası istedi.
Savunma tarafı malzemelerin denizde değiştirilmiş olabileceğini öne sürdü, duruşma 18 Aralık'a ertelendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın