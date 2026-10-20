Yerin Dibindeki Mağaraya Bir Paket Cips Düşürdü: Küçücük Çöp Felaketi Yaşattı
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ABD'nin New Mexico eyaletindeki Carlsbad Caverns Milli Parkı'nda bir ziyaretçinin mağaraya düşürdüğü cips paketi, dış dünyadan kopuk bu ortamda zincirleme bir etki yarattı. Nemin etkisiyle yumuşayan mısır küf ve mantarlara, ardından böcek ve örümceklerin istilasına neden oldu. Park yetkilileri olayı doğada bıraktığımız etkiyi hatırlatmak için kullandı.
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Bir ziyaretçinin Büyük Salon'a düşürdüğü cips paketi, mağaranın kapalı ekosisteminde zincirleme etki yarattı.
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Mağaranın yüksek nemi mısırı yumuşattı, küf, mantar ve böceklerden oluşan geçici bir besin ağı oluştu.
Park görevlileri paketi temizledi, NPS ise olayı doğaya bıraktığımız etkiyi hatırlatmak için kullandı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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