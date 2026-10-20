Yerin Dibindeki Mağaraya Bir Paket Cips Düşürdü: Küçücük Çöp Felaketi Yaşattı

NPS'nin Facebook paylaşımına göre, nemle yumuşayan işlenmiş mısır mikrobiyal yaşam ve mantarlar için uygun bir ortam oluşturdu. Mağara kriketleri, akarlar, örümcekler ve sinekler kısa sürede geçici bir besin ağı kurarak besinleri mağaranın çevresine yaydı. Küfler yakındaki yüzeylerde yayıldı.

Park rehberi Ashley Parsons, National Geographic'e yaptığı açıklamada mağaranın yüzde 90 ile 100 arasında nem içerdiğini, bu nedenle her şeyin çok çabuk ıslandığını söyledi. Ulusal Park Servisi'nden Joseph C. Ward ise KCRW'ye, paketin bulunduğu alanda mantar ve küf oluştuğunu, bunun üzerine akarlar ve mağara örümcekleri gibi canlıların bu bölgede toplanmaya başladığını anlattı. Ekosisteme yeni dahil olan türler mağarada yaşayan diğer türleri avlamaya başladı.