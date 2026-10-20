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Yerin Dibindeki Mağaraya Bir Paket Cips Düşürdü: Küçücük Çöp Felaketi Yaşattı

Yerin Dibindeki Mağaraya Bir Paket Cips Düşürdü: Küçücük Çöp Felaketi Yaşattı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 17:12
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ABD'nin New Mexico eyaletindeki Carlsbad Caverns Milli Parkı'nda bir ziyaretçinin mağaraya düşürdüğü cips paketi, dış dünyadan kopuk bu ortamda zincirleme bir etki yarattı. Nemin etkisiyle yumuşayan mısır küf ve mantarlara, ardından böcek ve örümceklerin istilasına neden oldu. Park yetkilileri olayı doğada bıraktığımız etkiyi hatırlatmak için kullandı.

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Bir ziyaretçinin Büyük Salon'a düşürdüğü cips paketi, mağaranın kapalı ekosisteminde zincirleme etki yarattı.

Bir ziyaretçinin Büyük Salon'a düşürdüğü cips paketi, mağaranın kapalı ekosisteminde zincirleme etki yarattı.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Carlsbad Caverns Milli Parkı'nda bir ziyaretçi, 'Büyük Salon' olarak bilinen devasa mağara odasına bir paket Cheetos düşürdü. Sarkıt ve dikitlerle dolu bu oda, dış dünyayla bağlantısı kesik bir ortam. Bu tür alanlara besin girmesi ciddi bir bozulmaya yol açabiliyor.

Park görevlileri olayı mikro düzeyde inceledi. Ulusal Park Servisi (NPS), paketin bırakıldığı bölgede küçük ama etkili bir ekolojik değişim yaşandığını duyurdu.

Mağaranın yüksek nemi mısırı yumuşattı, küf, mantar ve böceklerden oluşan geçici bir besin ağı oluştu.

Mağaranın yüksek nemi mısırı yumuşattı, küf, mantar ve böceklerden oluşan geçici bir besin ağı oluştu.

NPS'nin Facebook paylaşımına göre, nemle yumuşayan işlenmiş mısır mikrobiyal yaşam ve mantarlar için uygun bir ortam oluşturdu. Mağara kriketleri, akarlar, örümcekler ve sinekler kısa sürede geçici bir besin ağı kurarak besinleri mağaranın çevresine yaydı. Küfler yakındaki yüzeylerde yayıldı.

Park rehberi Ashley Parsons, National Geographic'e yaptığı açıklamada mağaranın yüzde 90 ile 100 arasında nem içerdiğini, bu nedenle her şeyin çok çabuk ıslandığını söyledi. Ulusal Park Servisi'nden Joseph C. Ward ise KCRW'ye, paketin bulunduğu alanda mantar ve küf oluştuğunu, bunun üzerine akarlar ve mağara örümcekleri gibi canlıların bu bölgede toplanmaya başladığını anlattı. Ekosisteme yeni dahil olan türler mağarada yaşayan diğer türleri avlamaya başladı.

Park görevlileri paketi temizledi, NPS ise olayı doğaya bıraktığımız etkiyi hatırlatmak için kullandı.

Park görevlileri paketi temizledi, NPS ise olayı doğaya bıraktığımız etkiyi hatırlatmak için kullandı.

Paketi bulan park görevlileri bir araya gelerek temizliğin nasıl yapılacağına karar verdi. Paketin neredeyse tamamı toplanırken, bir görevli diş fırçasıyla küf ve mantar halkalarını temizledi. 

NPS, Facebook paylaşımında mağarada atılan her adımın ince bir tiftik izi bıraktığını, bazı etkilerin önlenemeyeceğini, ancak patikanın dışına düşen dolu bir atıştırmalık paketi gibi etkilerin tamamen önlenebilir olduğunu belirtti. Kurum, insan ölçeğinde önemsiz görünen bir paketin mağaranın canlı yaşamı için dünyayı değiştirebilecek bir etki yaratabildiğini vurguladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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