Bulan Evine Götürüyor: Bu Parkta Yıllardır Herkes Didik Didik Elmas Arıyor

Park yönetimine göre bulunan her kaya ya da mineral, bulan kişinin. 1972'den bu yana park alanında 37 bin 377 elmas bulundu. Kayıtlara göre bulunan elmasların yaklaşık yüzde 62'si beyaz, yüzde 20'si kahverengi, yüzde 17'si ise sarı renkte.

Parkta bulunan en büyük elmas, 40,23 karatlık 'Uncle Sam'. Bu taş, ABD'de bugüne kadar çıkarılan en büyük elmas olarak anılıyor. 16,37 karatlık 'Amarillo Starlight' ve 15,33 karatlık 'Star of Arkansas' da parkta ortaya çıkan büyük elmaslar arasında.