Bulan Evine Götürüyor: Bu Parkta Yıllardır Herkes Didik Didik Elmas Arıyor
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Arkansas'taki Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nda ziyaretçiler yaklaşık 15 hektarlık bir tarlada elmas arayabiliyor.
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Parkta bulunan her şey bulan kişiye ait ve ABD'de çıkarılan en büyük elmas 40 karatı aşıyor.
2026'da parkta 6 karatlık sarı elmas da dahil üç büyük elmas kayıtlara geçti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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