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Bulan Evine Götürüyor: Bu Parkta Yıllardır Herkes Didik Didik Elmas Arıyor

Bulan Evine Götürüyor: Bu Parkta Yıllardır Herkes Didik Didik Elmas Arıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 16:01
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ABD'nin Arkansas eyaletindeki Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nda ziyaretçiler toprakta doğal elmas arayabiliyor ve bulduğu taşı evine götürebiliyor. Parkta 2026'da 6 karatlık sarı elmas da dahil olmak üzere üç büyük elmas kayıtlara geçti.

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Kaynak: 1, 2

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Arkansas'taki Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nda ziyaretçiler yaklaşık 15 hektarlık bir tarlada elmas arayabiliyor.

Arkansas'taki Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nda ziyaretçiler yaklaşık 15 hektarlık bir tarlada elmas arayabiliyor.

Arkansas'ın Murfreesboro kentindeki park, halkın doğal elmasları volkanik kaynağında arayabildiği dünyadaki tek yer olarak tanıtılıyor. 37,5 dönümlük (yaklaşık 15 hektar) arama alanı, aşınmış bir volkanik kraterin yüzeyini oluşturuyor. Elmaslar beyaz, kahverengi ve sarı renklerde bulunuyor.

Ziyaretçiler kendi kazı ekipmanlarını getirebiliyor ya da parktan kiralayabiliyor. Pille veya motorla çalışan madencilik aletleri ile merdiven yasak. Arama alanı her gün 08.00 ile 16.00 arasında açık, 12 yaş üzeri ziyaretçiler için giriş ücreti 15 dolar.

Parkta bulunan her şey bulan kişiye ait ve ABD'de çıkarılan en büyük elmas 40 karatı aşıyor.

Parkta bulunan her şey bulan kişiye ait ve ABD'de çıkarılan en büyük elmas 40 karatı aşıyor.

Park yönetimine göre bulunan her kaya ya da mineral, bulan kişinin. 1972'den bu yana park alanında 37 bin 377 elmas bulundu. Kayıtlara göre bulunan elmasların yaklaşık yüzde 62'si beyaz, yüzde 20'si kahverengi, yüzde 17'si ise sarı renkte.

Parkta bulunan en büyük elmas, 40,23 karatlık 'Uncle Sam'. Bu taş, ABD'de bugüne kadar çıkarılan en büyük elmas olarak anılıyor. 16,37 karatlık 'Amarillo Starlight' ve 15,33 karatlık 'Star of Arkansas' da parkta ortaya çıkan büyük elmaslar arasında.

2026'da parkta 6 karatlık sarı elmas da dahil üç büyük elmas kayıtlara geçti.

2026'da parkta 6 karatlık sarı elmas da dahil üç büyük elmas kayıtlara geçti.

Ocak ayında 6,03 karatlık sarı, nisanda 3,09 karatlık beyaz bir elmas bulundu. 16 Ağustos'ta ise Tennessee'li büyükbaba Barry G. Smith, eşi ve iki torunuyla birlikte yaptığı aramada, başladıktan yaklaşık 30 dakika sonra 2,29 karatlık kanarya sarısı bir elmas buldu. Parktaki East Drain bölgesinde ortaya çıkan elmas, yılın üçüncü büyük buluntusu olarak kayıtlara geçti.

Eylül başı itibarıyla 2026'da parkta toplam 351 elmas kaydedildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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