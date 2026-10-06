2 Bin 600 Yıl Önce Silahlarıyla Birlikte Gömülmüş: Altından Maske Takıyormuş
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Kuzey Makedonya'da Ohrid Gölü çevresindeki Rasnica nekropolünde yürütülen kazılarda, MÖ 6. yüzyıla ait zengin bir savaşçı mezarı bulundu. Ölen kişi bronz miğfer, kılıç, kalkan ve ince altın levhadan yapılmış bir yüz örtüsüyle gömülmüştü. Arkeologlar mezarı olağanüstü zengin bir Arkaik dönem buluntusu olarak tanımlıyor.
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Rasnica nekropolündeki mezar, ölen kişinin tam bir silah setiyle gömüldüğünü gösteriyor.
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Silahların yanında altın yüzük, gümüş iğne, tunç kaplar ve kehribar boncuklar da bulundu.
Aynı alandaki önceki buluntular Rasnica'nın MÖ 6. yüzyılda önemli bir nekropol olduğunu gösteriyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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