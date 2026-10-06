2 Bin 600 Yıl Önce Silahlarıyla Birlikte Gömülmüş: Altından Maske Takıyormuş

Rasnica'da 2024'te de anıtsal bir mezar bulunmuştu. 7'ye 4,5 metre ölçülerindeki bu mezardan 100'den fazla eser çıkarıldı. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Trebeništa nekropolü ise altın cenaze maskeleriyle biliniyor.

Müze, yeni mezarın Rasnica'nın MÖ 6. yüzyılda işlevsel bir Arkaik dönem nekropolü olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Müzeye göre buluntu, burada gömülen bazı kişilerin statüsü, kimliği ve askeri rolü hakkında da yeni kanıtlar sunuyor.