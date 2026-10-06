article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
2 Bin 600 Yıl Önce Silahlarıyla Birlikte Gömülmüş: Altından Maske Takıyormuş

2 Bin 600 Yıl Önce Silahlarıyla Birlikte Gömülmüş: Altından Maske Takıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 16:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kuzey Makedonya'da Ohrid Gölü çevresindeki Rasnica nekropolünde yürütülen kazılarda, MÖ 6. yüzyıla ait zengin bir savaşçı mezarı bulundu. Ölen kişi bronz miğfer, kılıç, kalkan ve ince altın levhadan yapılmış bir yüz örtüsüyle gömülmüştü. Arkeologlar mezarı olağanüstü zengin bir Arkaik dönem buluntusu olarak tanımlıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rasnica nekropolündeki mezar, ölen kişinin tam bir silah setiyle gömüldüğünü gösteriyor.

Rasnica nekropolündeki mezar, ölen kişinin tam bir silah setiyle gömüldüğünü gösteriyor.

Mezar, Struga'nın kuzeyinde, Koroshishta köyü yakınlarındaki Rasnica nekropolünde ortaya çıkarıldı. Kuzey Makedonya Ulusal Arkeoloji Müzesi'nden proje direktörü Pero Ardžanljev, buluntuyu 'istisnai derecede zengin bir Arkaik dönem mezarı' olarak tanımlıyor. Ardžanljev'e göre ölen kişi tam bir silah setiyle gömülmüş.

Mezardaki kişinin yaşı ve biyolojik cinsiyeti ise henüz belirlenemedi. Antropolojik analizler sürüyor.

Silahların yanında altın yüzük, gümüş iğne, tunç kaplar ve kehribar boncuklar da bulundu.

Silahların yanında altın yüzük, gümüş iğne, tunç kaplar ve kehribar boncuklar da bulundu.

Arkeologlar mezarda bronz miğfer, kılıç, mızraklar ve kalkanın yanı sıra çok sayıda başka eser buldu. Buluntular arasında tunç kaplar, gümüş iğne, altın yüzük, kehribar ve cam boncuklar da yer alıyor.

İnce altın levhanın ise bir yüz örtüsü olduğu düşünülüyor.

Aynı alandaki önceki buluntular Rasnica'nın MÖ 6. yüzyılda önemli bir nekropol olduğunu gösteriyor.

Aynı alandaki önceki buluntular Rasnica'nın MÖ 6. yüzyılda önemli bir nekropol olduğunu gösteriyor.

Rasnica'da 2024'te de anıtsal bir mezar bulunmuştu. 7'ye 4,5 metre ölçülerindeki bu mezardan 100'den fazla eser çıkarıldı. Yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Trebeništa nekropolü ise altın cenaze maskeleriyle biliniyor.

Müze, yeni mezarın Rasnica'nın MÖ 6. yüzyılda işlevsel bir Arkaik dönem nekropolü olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Müzeye göre buluntu, burada gömülen bazı kişilerin statüsü, kimliği ve askeri rolü hakkında da yeni kanıtlar sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın