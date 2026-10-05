Çürük Dişi Yüzünden Milyarlarca Cihazda Adı Geçen Viking Kralı: İsmini Herkes Biliyor
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Telefonunu kulaklığa ya da bilgisayara kablosuz bağlayan milyarlarca kişi, farkında olmadan bin yıl önce yaşamış bir Viking kralının lakabını anıyor. Danimarka'yı 10. yüzyılda yöneten Harald Gormsson'un çürük olduğu düşünülen dişine gönderme yapan lakabı, bugün dünyanın en yaygın teknolojilerinden birinin adı oldu.
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Bluetooth lakaplı Harald Gormsson, 10. yüzyılda Danimarka'yı yöneten ve ülkesini Hristiyanlığa geçiren bir kraldı.
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Danimarka'nın Jelling kasabasındaki runik taşlar, ülkenin pagan Viking yönetiminden Hristiyan krallığa geçişini belgeliyor.
Teknolojinin kod adı olarak seçilen Bluetooth ismi, mühendislerin Harald'ın birleştirici kimliğinden etkilenmesiyle doğdu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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