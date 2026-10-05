article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Çürük Dişi Yüzünden Milyarlarca Cihazda Adı Geçen Viking Kralı: İsmini Herkes Biliyor

Çürük Dişi Yüzünden Milyarlarca Cihazda Adı Geçen Viking Kralı: İsmini Herkes Biliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 09:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Telefonunu kulaklığa ya da bilgisayara kablosuz bağlayan milyarlarca kişi, farkında olmadan bin yıl önce yaşamış bir Viking kralının lakabını anıyor. Danimarka'yı 10. yüzyılda yöneten Harald Gormsson'un çürük olduğu düşünülen dişine gönderme yapan lakabı, bugün dünyanın en yaygın teknolojilerinden birinin adı oldu.

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bluetooth lakaplı Harald Gormsson, 10. yüzyılda Danimarka'yı yöneten ve ülkesini Hristiyanlığa geçiren bir kraldı.

Bluetooth lakaplı Harald Gormsson, 10. yüzyılda Danimarka'yı yöneten ve ülkesini Hristiyanlığa geçiren bir kraldı.

Eski İskandinav dilinde Blátǫnn olarak geçen lakap, ilk kez Harald'ın ölümünden yaklaşık 150 yıl sonra kayıtlara girdi. Lakabın 'mavi' ya da çürümüş bir dişe gönderme yaptığı düşünülüyor.

Kralın en önemli başarılarından biri, M.S. 965 civarında gerçekleştiği sanılan Danimarka'nın Hristiyanlığı kabul etmesiydi. O döneme kadar Kuzey Avrupa'nın büyük bir bölümü kabile şefleri tarafından yönetilen küçük bölgelere ayrılmıştı. Hristiyanlık, Harald'a iktidarını pekiştirme, Hristiyan Avrupa ile bağları güçlendirme ve yeni oluşan devleti birleştirme imkânı verdi.

Danimarka'nın Jelling kasabasındaki runik taşlar, ülkenin pagan Viking yönetiminden Hristiyan krallığa geçişini belgeliyor.

Danimarka'nın Jelling kasabasındaki runik taşlar, ülkenin pagan Viking yönetiminden Hristiyan krallığa geçişini belgeliyor.

Kopenhag'ın yaklaşık 250 kilometre batısındaki Jelling'de iki runik taş bulunuyor. Harald'ın babası Gorm, daha küçük ve eski olan taşı eşi Thyra'nın anısına yaptırmıştı. Bu taşın, 'Danimarka' adının yazılı olarak geçtiği ilk örnek olduğu düşünülüyor ve ülkenin 'doğum belgesi' olarak anılıyor.

Harald'ın yaptırdığı büyük taş ise kralın Danimarka ve Norveç'i egemenliği altına aldığını ve Danimarkalıları Hristiyanlaştırdığını duyuruyor. Üzerinde İskandinavya'nın en eski İsa tasvirlerinden biri yer alıyor. Taşlar, iki mezar höyüğü ve bir kiliseyle birlikte 1994'te Danimarka'nın ilk UNESCO Dünya Mirası alanı ilan edildi.

Teknolojinin kod adı olarak seçilen Bluetooth ismi, mühendislerin Harald'ın birleştirici kimliğinden etkilenmesiyle doğdu.

Teknolojinin kod adı olarak seçilen Bluetooth ismi, mühendislerin Harald'ın birleştirici kimliğinden etkilenmesiyle doğdu.

1990'ların sonunda Toshiba, IBM, Nokia, Intel ve Ericsson gibi şirketlerin mühendisleri, farklı markalardaki cihazları birbirine bağlayacak bir teknoloji geliştiriyordu. Bir kod adına ihtiyaç duyan ekipte Intel mühendisi Jim Kardach, Viking tarihine dair bir kitaptan etkilendi. Danimarka ile Norveç'i birleştiren kral, farklı cihazları birleştiren yeni teknolojiye benziyordu. Resmi açıklama yazılmadan kod adı sızdı ve isim kaldı.

Bluetooth logosu da Harald'ın baş harfleri olan H ve B'yi temsil eden runik harflerin birleşiminden oluşuyor. Teknolojinin 25. yıl dönümü olan 2023'te Kardach ve diğer kurucular, ismi izin almadan kullandıkları için Jelling'de özür diledi. Jelling müzesi de ismin önümüzdeki 1000 yıl boyunca kullanılmasına izin verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın