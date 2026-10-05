Çürük Dişi Yüzünden Milyarlarca Cihazda Adı Geçen Viking Kralı: İsmini Herkes Biliyor

Eski İskandinav dilinde Blátǫnn olarak geçen lakap, ilk kez Harald'ın ölümünden yaklaşık 150 yıl sonra kayıtlara girdi. Lakabın 'mavi' ya da çürümüş bir dişe gönderme yaptığı düşünülüyor.

Kralın en önemli başarılarından biri, M.S. 965 civarında gerçekleştiği sanılan Danimarka'nın Hristiyanlığı kabul etmesiydi. O döneme kadar Kuzey Avrupa'nın büyük bir bölümü kabile şefleri tarafından yönetilen küçük bölgelere ayrılmıştı. Hristiyanlık, Harald'a iktidarını pekiştirme, Hristiyan Avrupa ile bağları güçlendirme ve yeni oluşan devleti birleştirme imkânı verdi.