TV8'in Yeni Dizisi Mükemmel Anneler'in Kadrosuna Ünlü İsim Katıldı
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tv8'in yeni yılda yayınlayacağı Mükemmel Anneler dizisinin kadrosuna Dolunay Soysert katıldı. Pem Yapım imzalı dizide Soysert'in Müge karakterini canlandıracağı öne sürüldü.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Dolunay Soysert, Mükemmel Anneler'in kadrosuna katıldı.
Soysert, dizide Müge karakterini canlandıracak.
Dizinin kadrosunda Deniz Çakır, Ebru Özkan ve Pelin Akil de yer alıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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