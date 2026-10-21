Dolunay Soysert ve Bülent İnal'ın Gündem Olan Sahnesi Sonrası Tiyatroda Kayıt Tartışması Başladı!
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Sosyal medyada “dikkat çekti” başlığıyla dolaşıma giren tiyatro oyunu görüntüleri, tiyatroda kayıt almak konusunu yeniden gündeme taşıdı. Odatv yazarı Gözde Sula'nın yazısına göre Dolunay Soysert ve Bülent İnal'ın oynadığı bir oyundan alınan kesit, oyunun bağlamından koparılarak paylaşıldı. Gelin, detaylara birlikte bakalım!
Kaynak: Odatv
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Dolunay Soysert ve Bülent İnal'ın oynadığı oyundan alınan bir kesit sosyal medyada tartışma yarattı.
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Ferhan Şensoy'un meşhur oyun öncesi anonsu seyirciye cep telefonlarını kapatmasını hatırlatıyordu.
Tiyatro bileti, performansı kaydetme ve yayımlamaya izin vermiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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