Dolunay Soysert ve Bülent İnal'ın Gündem Olan Sahnesi Sonrası Tiyatroda Kayıt Tartışması Başladı!

Yazar Gözde Sula'ya göre tiyatro bileti, belirli bir saatte belirli bir koltukta gösteriyi izleme hakkı veriyor; oyuncunun performansını kaydetme ve yayımlama izni vermiyor. Yapılması gereken bir kayıt varsa ayrıca izin gerekiyor. Bazı yapımlar selam sırasında fotoğraf çekilmesine izin verse de bu, tüm oyun boyunca kamerayı açık tutma serbestliği anlamına gelmiyor.

Sula, kaydın yayımlanması aşamasına da dikkat çekiyor: Bir sahnenin anlamı, öncesi ve sonrasıyla kuruluyor. Telefon kaydında ise başlangıcı ve bitişi kaydı yapan kişi belirliyor. Başlık atan ve paylaşan hesaplar da hangi anların öne çıkarılacağına karar vermiş oluyor. Yazara göre “Zaten paylaşılmıştı” demek sorumluluğu başkasına devretmiyor.