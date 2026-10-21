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Dolunay Soysert ve Bülent İnal'ın Gündem Olan Sahnesi Sonrası Tiyatroda Kayıt Tartışması Başladı!

Dolunay Soysert ve Bülent İnal'ın Gündem Olan Sahnesi Sonrası Tiyatroda Kayıt Tartışması Başladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 12:02
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Sosyal medyada “dikkat çekti” başlığıyla dolaşıma giren tiyatro oyunu görüntüleri, tiyatroda kayıt almak konusunu yeniden gündeme taşıdı. Odatv yazarı Gözde Sula'nın yazısına göre Dolunay Soysert ve Bülent İnal'ın oynadığı bir oyundan alınan kesit, oyunun bağlamından koparılarak paylaşıldı. Gelin, detaylara birlikte bakalım!

Kaynak: Odatv

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Dolunay Soysert ve Bülent İnal'ın oynadığı oyundan alınan bir kesit sosyal medyada tartışma yarattı.

Dolunay Soysert ve Bülent İnal'ın oynadığı oyundan alınan bir kesit sosyal medyada tartışma yarattı.

Odatv yazarı Gözde Sula'ya göre sosyal medyada dolaşıma giren görüntü, Dolunay Soysert ve Bülent İnal'ın oynadığı bir tiyatro oyunundan alınan bir sahneden ibaret. Paylaşımı yapan hesap, görüntüyü “dikkat çekti” başlığıyla yargıya sundu.

Sula, oyunun içinden bir anın seçilip oyuncu isimlerinin başlığa yerleştirildiğini, sahnenin oyunda ne anlattığı ve o ana nasıl gelindiğinin ise geri planda kaldığını belirtti. Yazara göre emek, insanların yorum bırakacağı bir malzemeye dönüşüyor.

Ferhan Şensoy'un meşhur oyun öncesi anonsu seyirciye cep telefonlarını kapatmasını hatırlatıyordu.

Ferhan Şensoy'un meşhur oyun öncesi anonsu seyirciye cep telefonlarını kapatmasını hatırlatıyordu.

Yazısına Ferhan Şensoy'un oyun öncesi meşhur anonsunu hatırlatarak başlayan Sula, anonsta cep telefonu ve kamera uyarısının, oyun boyunca görüntü ve ses kaydının telif yasasıyla yasaklandığının vurgulandığını anımsatıyor.

Telefonların hayatın her anına yerleştiği günümüzde kaydedilen görüntünün saniyeler içinde binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşabildiğini söyleyen yazar, seyircinin artık yalnızca kayıt almadığını, bu kaydı yayımladığını da dile getiriyor.

Tiyatro bileti, performansı kaydetme ve yayımlamaya izin vermiyor.

Tiyatro bileti, performansı kaydetme ve yayımlamaya izin vermiyor.

Yazar Gözde Sula'ya göre tiyatro bileti, belirli bir saatte belirli bir koltukta gösteriyi izleme hakkı veriyor; oyuncunun performansını kaydetme ve yayımlama izni vermiyor. Yapılması gereken bir kayıt varsa ayrıca izin gerekiyor. Bazı yapımlar selam sırasında fotoğraf çekilmesine izin verse de bu, tüm oyun boyunca kamerayı açık tutma serbestliği anlamına gelmiyor.

Sula, kaydın yayımlanması aşamasına da dikkat çekiyor: Bir sahnenin anlamı, öncesi ve sonrasıyla kuruluyor. Telefon kaydında ise başlangıcı ve bitişi kaydı yapan kişi belirliyor. Başlık atan ve paylaşan hesaplar da hangi anların öne çıkarılacağına karar vermiş oluyor. Yazara göre “Zaten paylaşılmıştı” demek sorumluluğu başkasına devretmiyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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