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Onur Buldu İstanbul'a İlk Geldiğinde Elinden Tutan Ünlü İsmi Açıkladı!

Onur Buldu İstanbul'a İlk Geldiğinde Elinden Tutan Ünlü İsmi Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 15:26
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Ekranda bizi güldüren isimlerin yolculuğunda bazen hiç bilmediğimiz dostluk hikayeleri saklı. Onur Buldu da İstanbul'a geldiği ilk dönemde gördüğü desteği anlattı. Aslında planının İstanbul'a yerleşmek olmadığını söyleyen oyuncu, bir arkadaşının ısrarıyla bavulunu toplayıp yola çıktığını belirtti. Üstelik o arkadaşı, kendisini davet etmekle kalmamıştı. Buldu, bir yıl evinde kaldığı ve iş bulana kadar desteğini gördüğü ünlü isme “Allah bin kere razı olsun” diyerek teşekkür etti.

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Güldür Güldür Show'la geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Onur Buldu'nun ilk planı İstanbul'a gelmek değilmiş.

Güldür Güldür Show'la geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Onur Buldu'nun ilk planı İstanbul'a gelmek değilmiş.

Canlandırdığı karakterler, taklitleri ve sahnedeki enerjisiyle tanıdığımız Onur Buldu, yıllardır Güldür Güldür Show'un sevilen isimleri arasında. Ancak bugün ekranlarda izlediğimiz oyuncunun kariyerinin başında aklında farklı bir yol varmış.

Buldu, İstanbul'a gelmeyi düşünmediğini, doğuya giderek Devlet Tiyatrosu'nda oynamak istediğini anlattı. Planını değiştiren ise yakın arkadaşının ısrarı olmuş. Bir bavulla İstanbul'a gelen oyuncu, yeni bir düzen kurmaya çalıştığı o dönemde yalnız kalmadığını söyledi.

Onur Buldu'nun elinden tutan isim Sarp Apak olmuş: “Bir sene evinde yattım, kalktım.”

Onur Buldu'nun elinden tutan isim Sarp Apak olmuş: “Bir sene evinde yattım, kalktım.”

İstanbul'a gelmesi için kendisini ikna eden kişinin Sarp Apak olduğunu anlatan Buldu, arkadaşının desteğinin bununla sınırlı kalmadığını belirtti. Bir yıl boyunca Apak'ın evinde kaldığını söyleyen oyuncu, o günleri şu sözlerle aktardı:

“İstanbul'a gelmeyi hiç düşünmüyordum. Doğuya gidip Devlet Tiyatrosu'nda oynamak istiyordum. Sarp çok ısrar etti. ‘İstanbul'a gel, İstanbul'a gel’ dedi. Ben de bir bavul alıp geldim.

Bir sene evinde yattım, kalktım. Cebime harçlık koydu. Bir yerde anlaşılmayan bir şey varsa beni yönlendirdi. Ev bulana kadar, iş bulana kadar yardımcı oldu. Allah razı olsun. Bin kere razı olsun.”

Buldu'nun anlattığına göre Apak, hem evini açmış hem de İstanbul'da hayatını kurmaya çalışırken arkadaşına yol göstermiş. Oyuncu da gördüğü bu desteği, yıllar sonra aynı minnetle hatırladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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