Onur Buldu İstanbul'a İlk Geldiğinde Elinden Tutan Ünlü İsmi Açıkladı!
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Ekranda bizi güldüren isimlerin yolculuğunda bazen hiç bilmediğimiz dostluk hikayeleri saklı. Onur Buldu da İstanbul'a geldiği ilk dönemde gördüğü desteği anlattı. Aslında planının İstanbul'a yerleşmek olmadığını söyleyen oyuncu, bir arkadaşının ısrarıyla bavulunu toplayıp yola çıktığını belirtti. Üstelik o arkadaşı, kendisini davet etmekle kalmamıştı. Buldu, bir yıl evinde kaldığı ve iş bulana kadar desteğini gördüğü ünlü isme “Allah bin kere razı olsun” diyerek teşekkür etti.
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Güldür Güldür Show'la geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Onur Buldu'nun ilk planı İstanbul'a gelmek değilmiş.
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Onur Buldu'nun elinden tutan isim Sarp Apak olmuş: “Bir sene evinde yattım, kalktım.”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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