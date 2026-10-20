Onur Buldu İstanbul'a İlk Geldiğinde Elinden Tutan Ünlü İsmi Açıkladı!

İstanbul'a gelmesi için kendisini ikna eden kişinin Sarp Apak olduğunu anlatan Buldu, arkadaşının desteğinin bununla sınırlı kalmadığını belirtti. Bir yıl boyunca Apak'ın evinde kaldığını söyleyen oyuncu, o günleri şu sözlerle aktardı:

“İstanbul'a gelmeyi hiç düşünmüyordum. Doğuya gidip Devlet Tiyatrosu'nda oynamak istiyordum. Sarp çok ısrar etti. ‘İstanbul'a gel, İstanbul'a gel’ dedi. Ben de bir bavul alıp geldim.

Bir sene evinde yattım, kalktım. Cebime harçlık koydu. Bir yerde anlaşılmayan bir şey varsa beni yönlendirdi. Ev bulana kadar, iş bulana kadar yardımcı oldu. Allah razı olsun. Bin kere razı olsun.”

Buldu'nun anlattığına göre Apak, hem evini açmış hem de İstanbul'da hayatını kurmaya çalışırken arkadaşına yol göstermiş. Oyuncu da gördüğü bu desteği, yıllar sonra aynı minnetle hatırladı.