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Barış Arduç'la Dış Görünüşü Üzerinden Kıyaslanan Gupse Özay'dan O Yorumlara Yanıt!

Barış Arduç'la Dış Görünüşü Üzerinden Kıyaslanan Gupse Özay'dan O Yorumlara Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 13:17
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Gupse Özay ile Barış Arduç'un ilişkisi, yıllardır dış görünüşleri üzerinden yapılan yorumlara da konu oluyor. Çiftin arasındaki bağı görmezden gelen bu kıyaslamalar, Ayşe Arman'ın Gupse Özay'la sohbetinde gündeme geldi. Arman, oyuncuya bu yaklaşımlarla nasıl başa çıktığını sordu. Özay ise yanıtında birlikte gülebilmenin çekiciliğine dikkat çekti. Daha genç yaşta olsa yorumlardan çok daha fazla etkilenebileceğini söyleyen oyuncu, zamanla kazandığı bakış açısını anlattı.

Kaynak: Ayşe Arman

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Gupse Özay ile Barış Arduç'un sette başlayan ilişkisi, yıllardır devam ediyor.

Gupse Özay ile Barış Arduç'un sette başlayan ilişkisi, yıllardır devam ediyor.

Gupse Özay ile Barış Arduç'un yolları “Deliha” filminin setinde kesişti. Birlikte çalışırken başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. İlişkilerini evlilikle taçlandıran çift, 29 Temmuz 2020'de Çeşme'de nikah masasına oturdu. Eylül 2022'de ise kızları Jan Asya'nın doğumuyla anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. Magazin haberleri

Ancak birliktelikleri boyunca zaman zaman dış görünüşleri üzerinden yapılan kıyaslamalarla da karşılaştılar. Ayşe Arman, Gupse Özay'la sohbetinde tam da bu yorumları gündeme getirerek oyuncunun bunlarla nasıl başa çıktığını sordu. Özay'ın yanıtı, ilişkilere yalnızca dışarıdan bakarak yapılan değerlendirmelerin ne kadar eksik kalabileceğini hatırlattı.

Gupse Özay, “Bazen şekil değildir, belki beraber gülmektir çekici olan” dedi.

Gupse Özay, “Bazen şekil değildir, belki beraber gülmektir çekici olan” dedi.

Ayşe Arman, oyuncuya yöneltilen yorumları şu sözlerle hatırlattı:

“Size baştan beridir ‘O olduğundan daha yakışıklı, sen sanki olduğundan daha az güzel’ gibi yaklaşımlar, saçmalıklar oldu. Sen bunların üstünden hep çıktın, bunu nasıl yaptın?”

Gupse Özay'ın ilk yanıtı “Bence anlamakla” oldu. Oyuncu, ardından düşüncesini şöyle anlattı:

“Evet, anladım demek istediğinizi. Çok yakışıklı bir adam var ve yanına da aynı görsellikte bir şey istiyorsunuz. Gözünüz öyle bir şey istiyor. Masallardaki gibi prensesle beyaz atlı prens evlenir… Ama bunu anlayarak, bazen de farklı şeyler olabilir. Bazen şekil değildir, belki beraber gülmektir çekici olan…”

Özay, bu yorumların kendisini nasıl etkilediğinden bahsederken yaşının getirdiği bakış açısına da değindi:

“Hiç canımı acıtmadı mı? Yok ya, yaş olarak 18-19 yaşında olsam mahvolurdum büyük ihtimalle. Ama o yaşla beraber alttan alabildim.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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