Barış Arduç'la Dış Görünüşü Üzerinden Kıyaslanan Gupse Özay'dan O Yorumlara Yanıt!
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Gupse Özay ile Barış Arduç'un ilişkisi, yıllardır dış görünüşleri üzerinden yapılan yorumlara da konu oluyor. Çiftin arasındaki bağı görmezden gelen bu kıyaslamalar, Ayşe Arman'ın Gupse Özay'la sohbetinde gündeme geldi. Arman, oyuncuya bu yaklaşımlarla nasıl başa çıktığını sordu. Özay ise yanıtında birlikte gülebilmenin çekiciliğine dikkat çekti. Daha genç yaşta olsa yorumlardan çok daha fazla etkilenebileceğini söyleyen oyuncu, zamanla kazandığı bakış açısını anlattı.
Kaynak: Ayşe Arman
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Gupse Özay ile Barış Arduç'un sette başlayan ilişkisi, yıllardır devam ediyor.
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Gupse Özay, “Bazen şekil değildir, belki beraber gülmektir çekici olan” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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