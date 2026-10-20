Barış Arduç'la Dış Görünüşü Üzerinden Kıyaslanan Gupse Özay'dan O Yorumlara Yanıt!

Ayşe Arman, oyuncuya yöneltilen yorumları şu sözlerle hatırlattı:

“Size baştan beridir ‘O olduğundan daha yakışıklı, sen sanki olduğundan daha az güzel’ gibi yaklaşımlar, saçmalıklar oldu. Sen bunların üstünden hep çıktın, bunu nasıl yaptın?”

Gupse Özay'ın ilk yanıtı “Bence anlamakla” oldu. Oyuncu, ardından düşüncesini şöyle anlattı:

“Evet, anladım demek istediğinizi. Çok yakışıklı bir adam var ve yanına da aynı görsellikte bir şey istiyorsunuz. Gözünüz öyle bir şey istiyor. Masallardaki gibi prensesle beyaz atlı prens evlenir… Ama bunu anlayarak, bazen de farklı şeyler olabilir. Bazen şekil değildir, belki beraber gülmektir çekici olan…”

Özay, bu yorumların kendisini nasıl etkilediğinden bahsederken yaşının getirdiği bakış açısına da değindi:

“Hiç canımı acıtmadı mı? Yok ya, yaş olarak 18-19 yaşında olsam mahvolurdum büyük ihtimalle. Ama o yaşla beraber alttan alabildim.”