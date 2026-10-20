Yapay Zeka mı Gerçek mi? Bir Kullanıcının Özgü Namal'a Benzerliği Kafa Karıştırdı!

Bazılarımız için Kurtlar Vadisi'nin Elif'i, bazılarımız için Hanımın Çiftliği'nin Güllü'sü... Özgü Namal, yıllar içinde canlandırdığı karakterlerle izleyiciyle güçlü bir bağ kurdu. “Merhamet”te Narin'e hayat veren oyuncu, sinemada da “Mutluluk” ve “Beynelmilel” gibi filmlerle karşımıza çıktı.

Ekranlara verdiği uzun arayı “Kızıl Goncalar”daki Meryem rolüyle sonlandıran Namal'ın bakışlarına ve mimiklerine artık oldukça aşinayız. Bu yüzden kendisini çağrıştıran başka bir yüzle karşılaşınca dönüp bir daha bakmamak zor oluyor.