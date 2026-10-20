Yapay Zeka mı Gerçek mi? Bir Kullanıcının Özgü Namal'a Benzerliği Kafa Karıştırdı!
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Bir an Özgü Namal'a baktığınızı düşünebilirsiniz! Unutulmaz karakterleriyle yıllardır ekranlarda izlediğimiz oyuncu, bu kez kendisine benzetilen bir sosyal medya kullanıcısıyla gündemde. Leyla Hacıyeva adıyla paylaşılan görüntüdeki benzerlik ilk bakışta dikkat çekiyor. Koyu renk saçlar, bakışlar ve yüz ifadesi Namal'ı hatırlatıyor. Ancak görüntü bir soruyu da beraberinde getiriyor: Gerçek mi, yoksa yapay zekanın işi mi?
Kaynak: TikTok/ @leylaa_1999_
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Özgü Namal, birbirinden farklı rolleriyle izleyicinin hafızasına yerleşti.
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Leyla Hacıyeva adıyla paylaşılan görüntü, “Yapay zeka mı, gerçek mi?” sorusunu akla getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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