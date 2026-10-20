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Yapay Zeka mı Gerçek mi? Bir Kullanıcının Özgü Namal'a Benzerliği Kafa Karıştırdı!

Yapay Zeka mı Gerçek mi? Bir Kullanıcının Özgü Namal'a Benzerliği Kafa Karıştırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 12:01
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Bir an Özgü Namal'a baktığınızı düşünebilirsiniz! Unutulmaz karakterleriyle yıllardır ekranlarda izlediğimiz oyuncu, bu kez kendisine benzetilen bir sosyal medya kullanıcısıyla gündemde. Leyla Hacıyeva adıyla paylaşılan görüntüdeki benzerlik ilk bakışta dikkat çekiyor. Koyu renk saçlar, bakışlar ve yüz ifadesi Namal'ı hatırlatıyor. Ancak görüntü bir soruyu da beraberinde getiriyor: Gerçek mi, yoksa yapay zekanın işi mi?

Kaynak: TikTok/ @leylaa_1999_

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Özgü Namal, birbirinden farklı rolleriyle izleyicinin hafızasına yerleşti.

Özgü Namal, birbirinden farklı rolleriyle izleyicinin hafızasına yerleşti.

Bazılarımız için Kurtlar Vadisi'nin Elif'i, bazılarımız için Hanımın Çiftliği'nin Güllü'sü... Özgü Namal, yıllar içinde canlandırdığı karakterlerle izleyiciyle güçlü bir bağ kurdu. “Merhamet”te Narin'e hayat veren oyuncu, sinemada da “Mutluluk” ve “Beynelmilel” gibi filmlerle karşımıza çıktı.

Ekranlara verdiği uzun arayı “Kızıl Goncalar”daki Meryem rolüyle sonlandıran Namal'ın bakışlarına ve mimiklerine artık oldukça aşinayız. Bu yüzden kendisini çağrıştıran başka bir yüzle karşılaşınca dönüp bir daha bakmamak zor oluyor.

Leyla Hacıyeva adıyla paylaşılan görüntü, “Yapay zeka mı, gerçek mi?” sorusunu akla getirdi.

Kırmızı gömleği ve siyah ceketiyle görünen kullanıcının Özgü Namal'a benzerliği dikkat çekti. Ortadan ayrılmış koyu renk saçları, kaşları ve yüz ifadesi, oyuncunun özellikle eski rollerindeki görünümünü hatırlattı.

Benzerlik, görüntünün gerçek bir kişiye mi ait olduğu yoksa yapay zekayla mı oluşturulduğu konusunda da soru işareti yarattı. Görüntünün nasıl üretildiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmadığı için bunu kesin biçimde söylemek mümkün değil. Ancak ilk bakışta Namal'ı çağrıştırdığı kesin.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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