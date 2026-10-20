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Victoria's Secret Fashion Show 2026'nın Türk Temsilcisi Influencer Cemre Solmaz Oldu!

Victoria's Secret Fashion Show 2026'nın Türk Temsilcisi Influencer Cemre Solmaz Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 10:31
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Cemre Solmaz, bu kez paylaşımlarını Victoria's Secret Fashion Show'dan yaptı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen, 2026 defilesine Türkiye'den katılan davetliler arasında yer aldı. Organizasyona influencer olarak katılan Solmaz, hazırlık sürecini de takipçileriyle paylaştı. Gecenin kendisi için en heyecanlı anlarından biri ise Barbara Palvin'in podyum yürüyüşü sırasında yaşandı. Palvin'in izleyicilere doğru gönderdiği öpücüğü kaydeden Solmaz'ın paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.

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Sosyal medyada başlayan yolculuğunu müziğe de taşıyan Cemre Solmaz, geniş bir kitleye sesleniyor.

Sosyal medyada başlayan yolculuğunu müziğe de taşıyan Cemre Solmaz, geniş bir kitleye sesleniyor.

TikTok'ta paylaştığı dans, eğlence ve günlük yaşam videolarıyla tanınan Cemre Solmaz, zamanla farklı platformlarda da kendisine büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu. İçerik üreticiliğinin yanında müzikle de ilgilenen Solmaz, “Bir Dilek” ve “Deli Hisler” gibi şarkılarıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Seyahatlerinden iş birliklerine, günlük hayatından özel davetlere kadar pek çok anını takipçileriyle paylaşan fenomenin son durağı ise Victoria's Secret Fashion Show oldu.

Cemre Solmaz, 2026 Victoria's Secret Fashion Show'a Türkiye'den katılan influencer isimlerden biri oldu.

Cemre Solmaz, 2026 Victoria's Secret Fashion Show'a Türkiye'den katılan influencer isimlerden biri oldu.

18 Ekim'de Los Angeles'ta düzenlenen defile, dünyaca ünlü modelleri ve davetlileri bir araya getirdi. Gecede Türkiye'den yer alan isimlerden Cemre Solmaz da etkinliğe ilişkin paylaşımlarıyla dikkat çekti. Haberlerde “Türkiye temsilcisi” olarak anılan Solmaz, organizasyona içerik üreticisi ve davetli olarak katıldı. Markanın pembe sabahlığıyla hazırlandığı anları paylaşan fenomen, makyaj sürecinden defile atmosferine kadar geceden farklı kareleri takipçileriyle buluşturdu.

Barbara Palvin'in podyumda gönderdiği öpücük, Cemre Solmaz'ı heyecanlandırdı.

Barbara Palvin'in podyumda gönderdiği öpücük, Cemre Solmaz'ı heyecanlandırdı.

Defileyi izlerken Barbara Palvin'in yürüyüşünü de kaydeden Solmaz, ünlü modelin seyircilerin bulunduğu yöne doğru öpücük gönderdiği anı yakaladı. Bu görüntüyü “İnanamıyorum, o öpücük bana mıydı?” notuyla paylaşarak heyecanını takipçilerine aktardı.

Palvin'in öpücüğü özellikle kime gönderdiği belli olmasa da Solmaz, o anı kendi açısından gecenin eğlenceli bir hatırasına dönüştürdü. Defile hazırlıklarının ardından gelen bu paylaşımda, fenomenin dünyaca ünlü modeli yakından izleme heyecanı da kendisini gösterdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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