Victoria's Secret Fashion Show 2026'nın Türk Temsilcisi Influencer Cemre Solmaz Oldu!

TikTok'ta paylaştığı dans, eğlence ve günlük yaşam videolarıyla tanınan Cemre Solmaz, zamanla farklı platformlarda da kendisine büyük bir takipçi kitlesi oluşturdu. İçerik üreticiliğinin yanında müzikle de ilgilenen Solmaz, “Bir Dilek” ve “Deli Hisler” gibi şarkılarıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Seyahatlerinden iş birliklerine, günlük hayatından özel davetlere kadar pek çok anını takipçileriyle paylaşan fenomenin son durağı ise Victoria's Secret Fashion Show oldu.