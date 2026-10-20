Victoria's Secret Fashion Show 2026'nın Türk Temsilcisi Influencer Cemre Solmaz Oldu!
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Cemre Solmaz, bu kez paylaşımlarını Victoria's Secret Fashion Show'dan yaptı. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen, 2026 defilesine Türkiye'den katılan davetliler arasında yer aldı. Organizasyona influencer olarak katılan Solmaz, hazırlık sürecini de takipçileriyle paylaştı. Gecenin kendisi için en heyecanlı anlarından biri ise Barbara Palvin'in podyum yürüyüşü sırasında yaşandı. Palvin'in izleyicilere doğru gönderdiği öpücüğü kaydeden Solmaz'ın paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.
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Sosyal medyada başlayan yolculuğunu müziğe de taşıyan Cemre Solmaz, geniş bir kitleye sesleniyor.
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Cemre Solmaz, 2026 Victoria's Secret Fashion Show'a Türkiye'den katılan influencer isimlerden biri oldu.
Barbara Palvin'in podyumda gönderdiği öpücük, Cemre Solmaz'ı heyecanlandırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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