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Babasına Veda Eden Can Bonomo'yla Dalga Geçenlere Murat Dalkılıç'tan Sert Sözler!

Babasına Veda Eden Can Bonomo'yla Dalga Geçenlere Murat Dalkılıç'tan Sert Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 09:13
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Can Bonomo, babasının yasını tutarken bir de acısını paylaştığı sözlere gelen yorumlarla uğraştı. Babasına “Devrin daim olsun” diyerek veda eden şarkıcının mesajı, bazı kullanıcılar tarafından alaya alındı. Bonomo, yorumları paylaşıp ifadenin anlamını anlattığı bir açıklama yaptı. Yaşananlara sessiz kalmayan isimlerden biri de Murat Dalkılıç oldu. Meslektaşına destek veren Dalkılıç, hem söz konusu ifadeyi küçümseyenlere hem de şarkıcının acısına saygı göstermeyenlere sert çıktı.

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Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'yu kaybetmenin acısını yaşıyor.

Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'yu kaybetmenin acısını yaşıyor.

Şarkıları, sahnesi ve kendine özgü tarzıyla tanıdığımız Can Bonomo'dan geçtiğimiz günlerde acı haber gelmişti. 2012 yılında Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden, müzik yolculuğunu yıllardır kendi çizgisinde sürdüren şarkıcı, bir süredir tedavi gören babası Yaşar Bonomo'nun vefatını 17 Ekim'de duyurdu. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Bonomo, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında aralarındaki bağı anlattı. Ancak ailesiyle birlikte bu kaybın acısını yaşayan şarkıcının paylaşımına gelen bazı yorumlar, başsağlığı dilemekten çok uzaktı.

Babasına “Devrin daim olsun” diye veda eden Bonomo, bu sözlerle dalga geçenlere yanıt verdi.

Babasına “Devrin daim olsun” diye veda eden Bonomo, bu sözlerle dalga geçenlere yanıt verdi.

Babasının ardından “Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için” diyen Can Bonomo, vedasını “Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende” sözleriyle tamamlamıştı. Bazı kullanıcılar ise bu ifadeyi araba bakımına benzeterek alaycı yorumlar yaptı. Bonomo, yorumları “İçime atacak değilim. Görün bunları” notuyla paylaştı.

Ardından yaptığı açıklamada, “Devri daim olsun” sözünün tasavvuf düşüncesindeki ve Alevi-Bektaşi geleneğindeki yerini anlattı. İfadenin, varlığın dönüşümüne ve canın sürekliliğine ilişkin bir anlam taşıdığını belirtti. Bir kültürün kavramlarını bilmemenin doğal olduğunu, ancak bilmediği bir ifadeyi küçümsemenin bundan farklı olduğunu vurguladı.

Can Bonomo'ya destek veren Murat Dalkılıç, “Acısını umursamamak bizim adetimiz değil” diyerek tepki gösterdi.

Can Bonomo'ya destek veren Murat Dalkılıç, “Acısını umursamamak bizim adetimiz değil” diyerek tepki gösterdi.

Murat Dalkılıç da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tartışmaya dahil oldu. “Devri daim olsun” ifadesinin Anadolu'da yüzlerce yıldır kullanılan bir taziye cümlesi olduğunu söyleyen şarkıcı, insanların bilmedikleri konularda başkalarını hedef almasına sert çıktı. Dalkılıç'ın mesajında özellikle dil, din ve ırk üzerinden yapılan ayrımlara yönelik sözleri dikkat çekti.

Dalkılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Devri daim olsun” taziye cümlesi Anadolu'da yüzlerce yıldır kullanılır. Bizim özbeöz geleneğimizdir! Birileri çıkıyor, yine bilmedikleri konular hakkında ahkam kesiyor. Yahu arkadaşım, siz bilmediğiniz konularla alakalı niye bu kadar konuşmayı seviyorsunuz ya? Bir cahil bir kuyuya taş atıyor, arkasından ülke o cehaletle boğuluyor. İnanılır gibi değil!

Bizim adetimiz olmayan ne var, biliyor musunuz? İnsanların dilini, dinini, ırkını ayırmak! İnsanı umursamamak bizde yok kardeş! Acısını umursamamak bizim adetimiz değil, anladın mı?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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