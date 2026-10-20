Babasına Veda Eden Can Bonomo'yla Dalga Geçenlere Murat Dalkılıç'tan Sert Sözler!

Babasının ardından “Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için” diyen Can Bonomo, vedasını “Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende” sözleriyle tamamlamıştı. Bazı kullanıcılar ise bu ifadeyi araba bakımına benzeterek alaycı yorumlar yaptı. Bonomo, yorumları “İçime atacak değilim. Görün bunları” notuyla paylaştı.

Ardından yaptığı açıklamada, “Devri daim olsun” sözünün tasavvuf düşüncesindeki ve Alevi-Bektaşi geleneğindeki yerini anlattı. İfadenin, varlığın dönüşümüne ve canın sürekliliğine ilişkin bir anlam taşıdığını belirtti. Bir kültürün kavramlarını bilmemenin doğal olduğunu, ancak bilmediği bir ifadeyi küçümsemenin bundan farklı olduğunu vurguladı.