Babasına Veda Eden Can Bonomo'yla Dalga Geçenlere Murat Dalkılıç'tan Sert Sözler!
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Can Bonomo, babasının yasını tutarken bir de acısını paylaştığı sözlere gelen yorumlarla uğraştı. Babasına “Devrin daim olsun” diyerek veda eden şarkıcının mesajı, bazı kullanıcılar tarafından alaya alındı. Bonomo, yorumları paylaşıp ifadenin anlamını anlattığı bir açıklama yaptı. Yaşananlara sessiz kalmayan isimlerden biri de Murat Dalkılıç oldu. Meslektaşına destek veren Dalkılıç, hem söz konusu ifadeyi küçümseyenlere hem de şarkıcının acısına saygı göstermeyenlere sert çıktı.
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Can Bonomo, babası Yaşar Bonomo'yu kaybetmenin acısını yaşıyor.
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Babasına “Devrin daim olsun” diye veda eden Bonomo, bu sözlerle dalga geçenlere yanıt verdi.
Can Bonomo'ya destek veren Murat Dalkılıç, “Acısını umursamamak bizim adetimiz değil” diyerek tepki gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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