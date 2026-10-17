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Ev Almayı Haftalık Rutine Bağlamışlar! Mehmet Ali Erbil'in Serveti Gündem Oldu

Ev Almayı Haftalık Rutine Bağlamışlar! Mehmet Ali Erbil'in Serveti Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 15:31
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Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun'un YouTube programına konuk oldu. Özel hayatına dair açıklamalarıyla konuşulan şovmen, evli oldukları dönemde yaptıkları yatırımları da anlattı. Erbil'in neredeyse her hafta bir ev aldıklarını söylemesi dikkat çekti. Daha önce servetinin çocuklarına ve torunlarına da yeteceğini belirten ünlü ismin sözleri, geçmişteki kazançlarını yeniden gündeme getirdi.

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Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları gündemden eksik olmuyor.

Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları gündemden eksik olmuyor.

Tiyatrodan sinemaya, yarışma programlarından sahne gösterilerine uzanan kariyeriyle tanıdığımız Mehmet Ali Erbil, özellikle “Çarkıfelek”le televizyon izleyicisinin hafızasına yerleşti. Canlı yayınlardaki doğaçlamaları, esprileri ve konuklarıyla diyalogları kadar özel hayatıyla da yıllarca magazin gündeminde yer aldı.

Son dönemde “Hayatım Yalan” adlı tek kişilik gösterisiyle seyircisinin karşısına çıkan Erbil, katıldığı programlarda da hayatının farklı dönemlerini anlatıyor. Çocukluğundan aile ilişkilerine kadar pek çok konuda açıklama yapan ünlü şovmen, son olarak eski eşi Tuğba Coşkun'un YouTube programına konuk oldu.

Tuğba Coşkun'la evli oldukları dönemi anlatan Erbil, “Her hafta bir ev alırdık” dedi.

Tuğba Coşkun'la evli oldukları dönemi anlatan Erbil, “Her hafta bir ev alırdık” dedi.

Mynet'in haberine göre Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun'la evlilikleri sırasında kazançlarını gayrimenkule yatırdıklarını anlattı. O dönemde neredeyse her hafta bir ev aldıklarını söyleyen Erbil'in açıklaması, servetine ilişkin eski sözlerini de yeniden hatırlattı.

Ünlü şovmen, daha önce oturduğu evin ve eski eşlerine verdiği gayrimenkullerin değerini kendi hesabıyla şöyle açıklamıştı:

“Şu anda oturduğum ev 10 milyon dolar eder. Eski eşlerime verdiğim evler de toplam 10 milyon dolar eder. Hiçbir zaman kumarda varımı, yoğumu yitirmedim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye almışımdır.”

Erbil, aynı açıklamasında sahip olduğu maddi birikimin yalnızca kendisine yetmediğini de söylemişti:

“Hiç çalışmasam da bana, çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var.”

Gayrimenkulleri için verdiği bu rakamlar Erbil'in kendi değerlendirmesine dayanırken, eski eşiyle sohbetinde anlattığı “haftalık ev” rutini de yıllar içindeki birikimine dair dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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