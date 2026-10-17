Ev Almayı Haftalık Rutine Bağlamışlar! Mehmet Ali Erbil'in Serveti Gündem Oldu
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Yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun'un YouTube programına konuk oldu. Özel hayatına dair açıklamalarıyla konuşulan şovmen, evli oldukları dönemde yaptıkları yatırımları da anlattı. Erbil'in neredeyse her hafta bir ev aldıklarını söylemesi dikkat çekti. Daha önce servetinin çocuklarına ve torunlarına da yeteceğini belirten ünlü ismin sözleri, geçmişteki kazançlarını yeniden gündeme getirdi.
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Mehmet Ali Erbil'in açıklamaları gündemden eksik olmuyor.
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Tuğba Coşkun'la evli oldukları dönemi anlatan Erbil, “Her hafta bir ev alırdık” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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