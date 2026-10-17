Ev Almayı Haftalık Rutine Bağlamışlar! Mehmet Ali Erbil'in Serveti Gündem Oldu

Mynet'in haberine göre Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun'la evlilikleri sırasında kazançlarını gayrimenkule yatırdıklarını anlattı. O dönemde neredeyse her hafta bir ev aldıklarını söyleyen Erbil'in açıklaması, servetine ilişkin eski sözlerini de yeniden hatırlattı.

Ünlü şovmen, daha önce oturduğu evin ve eski eşlerine verdiği gayrimenkullerin değerini kendi hesabıyla şöyle açıklamıştı:

“Şu anda oturduğum ev 10 milyon dolar eder. Eski eşlerime verdiğim evler de toplam 10 milyon dolar eder. Hiçbir zaman kumarda varımı, yoğumu yitirmedim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye almışımdır.”

Erbil, aynı açıklamasında sahip olduğu maddi birikimin yalnızca kendisine yetmediğini de söylemişti:

“Hiç çalışmasam da bana, çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var.”

Gayrimenkulleri için verdiği bu rakamlar Erbil'in kendi değerlendirmesine dayanırken, eski eşiyle sohbetinde anlattığı “haftalık ev” rutini de yıllar içindeki birikimine dair dikkat çeken bir ayrıntı oldu.