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Minik Kızını Kaybeden Fatoş Seğmen'in Eşiyle İlgili Acı Detay Ortaya Çıktı!

Minik Kızını Kaybeden Fatoş Seğmen'in Eşiyle İlgili Acı Detay Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 14:31
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Fatoş Seğmen'in yaşadığı kaybın ardından acı bir detay daha gündeme geldi. Kızı Alya Erdoğan'ın vefatını duyuran eski Türkiye güzeli, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşmıştı. Kızına “Her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim” sözleriyle seslenen Seğmen'in geçen yıl eşini de kaybettiği öğrenildi. Alya'nın babası Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetmişti. Seğmen, eşinin vefatının üzerinden bir yılı biraz aşkın süre geçmişken bu kez evlat acısıyla sarsıldı.

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Fatoş Seğmen, güzellik yarışmasının ardından modellik ve televizyon kariyeriyle tanındı.

Fatoş Seğmen, güzellik yarışmasının ardından modellik ve televizyon kariyeriyle tanındı.

31 Mayıs 1982'de İzmir'de doğan Fatoş Seğmen, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 2004 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Seğmen, aynı yıl Miss Universe'te Türkiye'yi temsil etti.

Modelliğin yanında sunuculuk ve oyunculuk da yapan Seğmen; “Ah Polis Olsam”, “Kuş Dili” ve “Yalancı Romantik” gibi dizilerde izleyici karşısına çıktı. Sinan Çetin'in yönettiği “Kağıt” filminde de rol alan isim, son olarak kızının vefatını duyurduğu paylaşımla gündeme geldi.

Bülent Erdoğan'la evliliğinden Alya adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Bülent Erdoğan'la evliliğinden Alya adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Fatoş Seğmen, iş insanı Bülent Erdoğan'la evlenmiş ve çiftin bu evlilikten Alya adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Kızının vefatının ardından paylaştığı ilanda eşinden “merhum Bülent Erdoğan” diye söz edilmesi, Seğmen'in daha önce yaşadığı kaybı da gündeme getirdi.

Seğmen'in eşi ve Alya'nın babası Bülent Erdoğan'ın, 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece Seğmen'in, eşinin ölümünün üzerinden bir yılı biraz aşkın süre geçmişken kızını da kaybettiği ortaya çıktı.

Kızına “Sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin” sözleriyle veda etti.

Kızına “Sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin” sözleriyle veda etti.

Fatoş Seğmen, Alya'nın vefatını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kızına olan sevgisini dile getiren Seğmen, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekanın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim.”

Seğmen'in paylaştığı vefat ilanında, Alya Erdoğan'ın cenazesinin Narlıdere Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi. Alya'nın ölüm nedenine ilişkin ise aile tarafından bir açıklama paylaşılmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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