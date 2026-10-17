Minik Kızını Kaybeden Fatoş Seğmen'in Eşiyle İlgili Acı Detay Ortaya Çıktı!

Fatoş Seğmen, iş insanı Bülent Erdoğan'la evlenmiş ve çiftin bu evlilikten Alya adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti. Kızının vefatının ardından paylaştığı ilanda eşinden “merhum Bülent Erdoğan” diye söz edilmesi, Seğmen'in daha önce yaşadığı kaybı da gündeme getirdi.

Seğmen'in eşi ve Alya'nın babası Bülent Erdoğan'ın, 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece Seğmen'in, eşinin ölümünün üzerinden bir yılı biraz aşkın süre geçmişken kızını da kaybettiği ortaya çıktı.