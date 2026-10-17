Minik Kızını Kaybeden Fatoş Seğmen'in Eşiyle İlgili Acı Detay Ortaya Çıktı!
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Fatoş Seğmen'in yaşadığı kaybın ardından acı bir detay daha gündeme geldi. Kızı Alya Erdoğan'ın vefatını duyuran eski Türkiye güzeli, sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşmıştı. Kızına “Her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim” sözleriyle seslenen Seğmen'in geçen yıl eşini de kaybettiği öğrenildi. Alya'nın babası Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025'te hayatını kaybetmişti. Seğmen, eşinin vefatının üzerinden bir yılı biraz aşkın süre geçmişken bu kez evlat acısıyla sarsıldı.
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Fatoş Seğmen, güzellik yarışmasının ardından modellik ve televizyon kariyeriyle tanındı.
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Bülent Erdoğan'la evliliğinden Alya adında bir kızı dünyaya gelmişti.
Kızına “Sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin” sözleriyle veda etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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