"Öpüşme Sahnesi Çekmiyorum" Diyen Eda Ece'ye Geçen Sene Anne Olan Gizem Karaca'dan Destek Geldi!

“Yasak Elma”daki Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer'le evlenmiş, ardından kızları Mina İpek'i kucağına almıştı. Oyuncu, Fatih Altaylı'nın YouTube programında aile hayatının kariyerindeki tercihlerine nasıl yansıdığından söz etti.

Ece, projeleri kabul ederken belirlediği sınırları “Öpüşme sahnesi çekmiyorum, açık sahne çekmiyorum, dekolte giymiyorum” sözleriyle anlattı. Evlilik ve çocuğun ardından bu konulara daha fazla özen gösterdiğini belirten oyuncu, “Yaşadığın toplumu aşamıyorsun. Ben kendi kurallarımla çalışıyorum” dedi.

Bu tercihinin yalnızca kendisini bağladığını da özellikle vurguladı. Başka oyuncuların istedikleri rolleri oynayabileceğini söyleyen Ece, meslektaşlarıyla bir yarış içinde olmadığını şu sözlerle ifade etti:

“Herkes istediğini oynayabilir. İnşallah Oscar alırlar. Ama ben hiçbir zaman kimseyi kıskanan biri olmadım. Hırsımın bir limiti var. Ailemin, eşimin ve çocuğumun olmasından hoşlanıyorum.”

Oyuncu, bu sınırlarla da bir aşk hikayesi anlatılabileceğini savunarak Kaan Yıldırım'la başrolünü paylaştığı “Sonunda Sen” filmini örnek gösterdi. Koşullarını yapım ekibine baştan ilettiğini anlatan Ece, öpüşme ve açık sahne çekmeden de filmin ilgi gördüğünü söyledi.