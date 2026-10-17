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"Öpüşme Sahnesi Çekmiyorum" Diyen Eda Ece'ye Geçen Sene Anne Olan Gizem Karaca'dan Destek Geldi!

"Öpüşme Sahnesi Çekmiyorum" Diyen Eda Ece'ye Geçen Sene Anne Olan Gizem Karaca'dan Destek Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 12:56
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Eda Ece'nin rol seçimleriyle ilgili sözlerine bir destek de Gizem Karaca'dan geldi. Evlilik ve anneliğin ardından projelerinde bazı sınırlar belirlediğini anlatan Ece, öpüşme ve açık sahnelerde yer almadığını söylemişti. Kendi kurallarıyla çalıştığını vurgulayan oyuncu, farklı tercihler yapan meslektaşlarını eleştirmediğinin de altını çizmişti. Geçtiğimiz yıl kızı Leyla Yaz'ı kucağına alan Gizem Karaca'ya da bu açıklamalar soruldu. Karaca, anne olduktan sonra kendisinin de rol seçimlerinde daha dikkatli davranacağını söyleyerek Ece'ye hak verdi.

Kaynak: Okan Mermer

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Eda Ece, evlilik ve annelikten sonra rol seçimlerinde daha dikkatli davrandığını anlatmış, o sözleriyle gündem olmuştu.

Eda Ece, evlilik ve annelikten sonra rol seçimlerinde daha dikkatli davrandığını anlatmış, o sözleriyle gündem olmuştu.

Yasak Elma”daki Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer'le evlenmiş, ardından kızları Mina İpek'i kucağına almıştı. Oyuncu, Fatih Altaylı'nın YouTube programında aile hayatının kariyerindeki tercihlerine nasıl yansıdığından söz etti.

Ece, projeleri kabul ederken belirlediği sınırları “Öpüşme sahnesi çekmiyorum, açık sahne çekmiyorum, dekolte giymiyorum” sözleriyle anlattı. Evlilik ve çocuğun ardından bu konulara daha fazla özen gösterdiğini belirten oyuncu, “Yaşadığın toplumu aşamıyorsun. Ben kendi kurallarımla çalışıyorum” dedi.

Bu tercihinin yalnızca kendisini bağladığını da özellikle vurguladı. Başka oyuncuların istedikleri rolleri oynayabileceğini söyleyen Ece, meslektaşlarıyla bir yarış içinde olmadığını şu sözlerle ifade etti:

“Herkes istediğini oynayabilir. İnşallah Oscar alırlar. Ama ben hiçbir zaman kimseyi kıskanan biri olmadım. Hırsımın bir limiti var. Ailemin, eşimin ve çocuğumun olmasından hoşlanıyorum.”

Oyuncu, bu sınırlarla da bir aşk hikayesi anlatılabileceğini savunarak Kaan Yıldırım'la başrolünü paylaştığı “Sonunda Sen” filmini örnek gösterdi. Koşullarını yapım ekibine baştan ilettiğini anlatan Ece, öpüşme ve açık sahne çekmeden de filmin ilgi gördüğünü söyledi.

Gizem Karaca da “Hakkaten 'Helal olsun dedim' Çok güzel bir açıklama yapmış, kendi duruşunu sergilemiş” dedi.

Eda Ece'nin açıklamaları, katıldığı bir etkinlikte Gizem Karaca'ya da soruldu. Kemal Ekmekçi'yle evliliğinden geçtiğimiz yıl kızı Leyla Yaz'ı dünyaya getiren oyuncu, meslektaşının kararını anladığını belirtti.

Oyuncu, daha önce de kızının doğumuyla birlikte hayata bakışının değiştiğinden söz etmişti. Annelikle kendisinin farklı bir yönünü keşfettiğini anlatan Karaca, bu değişimi şöyle ifade etmişti:

“Annelikle birlikte kendimden yeni bir ben çıktı. Eskiden ‘İnsan ne kadar değişebilir ki!’ diyordum ama değişiyormuşsun. ‘Anne olunca anlarsın’ lafı çok doğruymuş.”

Karaca böylece, anneliğin ardından değişen önceliklerinin proje seçimlerine de yansıyabileceğini söyleyerek Eda Ece'nin kişisel tercihine destek verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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