"Öpüşme Sahnesi Çekmiyorum" Diyen Eda Ece'ye Geçen Sene Anne Olan Gizem Karaca'dan Destek Geldi!
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Eda Ece'nin rol seçimleriyle ilgili sözlerine bir destek de Gizem Karaca'dan geldi. Evlilik ve anneliğin ardından projelerinde bazı sınırlar belirlediğini anlatan Ece, öpüşme ve açık sahnelerde yer almadığını söylemişti. Kendi kurallarıyla çalıştığını vurgulayan oyuncu, farklı tercihler yapan meslektaşlarını eleştirmediğinin de altını çizmişti. Geçtiğimiz yıl kızı Leyla Yaz'ı kucağına alan Gizem Karaca'ya da bu açıklamalar soruldu. Karaca, anne olduktan sonra kendisinin de rol seçimlerinde daha dikkatli davranacağını söyleyerek Ece'ye hak verdi.
Kaynak: Okan Mermer
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Eda Ece, evlilik ve annelikten sonra rol seçimlerinde daha dikkatli davrandığını anlatmış, o sözleriyle gündem olmuştu.
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Gizem Karaca da “Hakkaten 'Helal olsun dedim' Çok güzel bir açıklama yapmış, kendi duruşunu sergilemiş” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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