"Hiç Çalışmasam da Olur" Demişti: Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin Eski Mesleğine Dönüyor!

Anjelik Calvin, daha önce katıldığı bir programda Ahu Tuğba'nın kendisine bıraktığı maddi güvenceyi açıkça anlatmıştı. Annesinden kalan gayrimenkuller ve gelir kaynaklarından söz eden Calvin, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur.”

Calvin, annesinin kendisine bıraktıklarının maddi varlıklarla sınırlı olmadığını da vurgulamıştı. Ondan öğrendiklerinin ve birlikte biriktirdikleri anıların hayatındaki özel yerinden söz etmişti.