"Hiç Çalışmasam da Olur" Demişti: Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin Eski Mesleğine Dönüyor!
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Anjelik Calvin yeniden üniformasını giymeye hazırlanıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba'nın kızı, annesinin vefatının ardından ara verdiği mesleğine dönmek için harekete geçti. Bir süredir Türkiye'de bulunan Calvin'in, ABD'deki görevine dönüş için gerekli başvuruları yaptığı öğrenildi. Daha önce annesinden kalan mirası anlatırken “Hiç çalışmasam da olur” diyen Calvin, kariyerini sürdürmek istiyor. Üstelik mesleği, annesinin yıllarını verdiği sinema dünyasından oldukça farklı!
Kaynak: Sözcü
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Ahu Tuğba'nın vefatının ardından kızı Anjelik Calvin zor bir dönem geçirmişti.
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Annesinden kalan mirası anlatırken “Hiç çalışmasam da olur” demişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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