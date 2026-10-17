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"Hiç Çalışmasam da Olur" Demişti: Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin Eski Mesleğine Dönüyor!

"Hiç Çalışmasam da Olur" Demişti: Ahu Tuğba'nın Kızı Anjelik Calvin Eski Mesleğine Dönüyor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 11:40
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Anjelik Calvin yeniden üniformasını giymeye hazırlanıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba'nın kızı, annesinin vefatının ardından ara verdiği mesleğine dönmek için harekete geçti. Bir süredir Türkiye'de bulunan Calvin'in, ABD'deki görevine dönüş için gerekli başvuruları yaptığı öğrenildi. Daha önce annesinden kalan mirası anlatırken “Hiç çalışmasam da olur” diyen Calvin, kariyerini sürdürmek istiyor. Üstelik mesleği, annesinin yıllarını verdiği sinema dünyasından oldukça farklı!

Kaynak: Sözcü

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Ahu Tuğba'nın vefatının ardından kızı Anjelik Calvin zor bir dönem geçirmişti.

Ahu Tuğba'nın vefatının ardından kızı Anjelik Calvin zor bir dönem geçirmişti.

Yeşilçam'da rol aldığı filmler ve kendine özgü tarzıyla hafızalara kazınan Ahu Tuğba, hayatının son dönemini ABD'de geçiriyordu. Oyuncu, 2024 yılında Florida'da hayatını kaybetmişti.

Annesinin kaybıyla sarsılan Anjelik Calvin, bu süreçte işine ara verdi. Bir süre sonra Türkiye'ye gelen Calvin, annesinden kalan mirasla ilgili işlemlerle ilgilenmeye başladı.

Annesinden kalan mirası anlatırken “Hiç çalışmasam da olur” demişti.

Annesinden kalan mirası anlatırken “Hiç çalışmasam da olur” demişti.

Anjelik Calvin, daha önce katıldığı bir programda Ahu Tuğba'nın kendisine bıraktığı maddi güvenceyi açıkça anlatmıştı. Annesinden kalan gayrimenkuller ve gelir kaynaklarından söz eden Calvin, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur.”

Calvin, annesinin kendisine bıraktıklarının maddi varlıklarla sınırlı olmadığını da vurgulamıştı. Ondan öğrendiklerinin ve birlikte biriktirdikleri anıların hayatındaki özel yerinden söz etmişti.

Anjelik Calvin, ABD'de özel harekat polisliği yapıyor!

Anjelik Calvin, ABD'de özel harekat polisliği yapıyor!

Annesinden farklı bir kariyer seçen Calvin'in mesleği polislik. Sözcü'nün haberine göre ABD'de özel harekat polisi olarak görev yapan Calvin, annesinin vefatının ardından ara verdiği işine dönmek istiyor.

Florida'daki görevine yeniden başlayabilmek için gerekli başvuruları yaptığını açıklayan Calvin'in dönüş süreci henüz tamamlanmış değil. Atacağı adımların ardından yeniden üniformasını giymesi bekleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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