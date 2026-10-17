Annesinin Cenazesine Katılmamıştı: Mehmet Ali Erbil Sahnede Çocukluğunu Anlatırken Ağladı!

Tiyatro, sinema ve televizyonu bir arada götürdüğü kariyerinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mehmet Ali Erbil, özellikle “Çarkıfelek”le hafızalara kazındı. Canlı yayınlardaki doğaçlamaları, esprileri ve konuklarıyla kurduğu diyaloglarla uzun yıllar televizyon dünyasının en çok konuşulan sunucularından biri oldu.

Kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da gündeme gelen Erbil, bu kez “Hayatım Yalan” adlı tek kişilik gösterisiyle seyircisinin karşısına çıktı. Yönetmenliğini Dost Elver'in üstlendiği gösteride sanat hayatından özel yaşamına, geçmişte yaşadıklarından çocukluğuna kadar kendi hikayesini anlatıyor.

16 Ekim'de Ankara Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşan Erbil'in sahnede çocukluğundan söz ettiği anlar ise duygusal bir dertleşmeye dönüştü.