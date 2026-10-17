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Annesinin Cenazesine Katılmamıştı: Mehmet Ali Erbil Sahnede Çocukluğunu Anlatırken Ağladı!

Annesinin Cenazesine Katılmamıştı: Mehmet Ali Erbil Sahnede Çocukluğunu Anlatırken Ağladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 11:16
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Yıllardır televizyon programları, filmleri ve açıklamalarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, “Hayatım Yalan” adlı tek kişilik gösterisinde çocukluğundan söz etti. Kısa süre önce annesinin cenazesine neden katılmadığını açıklayan Erbil, seyircisinin karşısında duygusal anlar yaşadı. Anne ve babasıyla ilişkisinden bahsederken gözyaşlarını tutamayan ünlü şovmen, yıllardır içinde taşıdığı eksikliği anlattı. “Onlara yapamadığım şımarıklıkları sizlere yaptım” diyen Erbil, seyircisine “Kızdırdıysam eğer çocukluğuma verin” sözleriyle seslendi.

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Mehmet Ali Erbil, yıllardır hem sahnede hem de ekranlarda karşımıza çıkan isimlerden biri.

Mehmet Ali Erbil, yıllardır hem sahnede hem de ekranlarda karşımıza çıkan isimlerden biri.

Tiyatro, sinema ve televizyonu bir arada götürdüğü kariyerinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Mehmet Ali Erbil, özellikle “Çarkıfelek”le hafızalara kazındı. Canlı yayınlardaki doğaçlamaları, esprileri ve konuklarıyla kurduğu diyaloglarla uzun yıllar televizyon dünyasının en çok konuşulan sunucularından biri oldu.

Kariyeri kadar özel hayatı ve açıklamalarıyla da gündeme gelen Erbil, bu kez “Hayatım Yalan” adlı tek kişilik gösterisiyle seyircisinin karşısına çıktı. Yönetmenliğini Dost Elver'in üstlendiği gösteride sanat hayatından özel yaşamına, geçmişte yaşadıklarından çocukluğuna kadar kendi hikayesini anlatıyor.

16 Ekim'de Ankara Korkut Ata Kültür ve Kongre Merkezi'nde izleyiciyle buluşan Erbil'in sahnede çocukluğundan söz ettiği anlar ise duygusal bir dertleşmeye dönüştü.

Erbil, kısa süre önce annesinin cenazesine neden katılmadığını açıklamıştı.

Erbil, kısa süre önce annesinin cenazesine neden katılmadığını açıklamıştı.

Mehmet Ali Erbil'in annesi Yurdagül Eken, 2 Nisan'da 91 yaşında hayatını kaybetmiş ve İzmir'in Urla ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Erbil'in cenazede yer almaması da o dönemde dikkat çekmişti.

Aylar sonra eski eşi Tuğba Coşkun ile Şeyda Coşkun'un programına konuk olan Erbil, cenazeye katılmamasını içinden gelmemesiyle açıkladı. Bununla birlikte annesine hakkını helal ettiğini söyledi.

Çocukluğundan kalan kırgınlıkları da anlatan Erbil, içinde bir ukde taşıdığını belirtti. Yine de evlatlık sorumluluklarını yerine getirdiğini, kendisine zor zamanlar yaşattığını söylediği üvey babasına dahi maddi destek olduğunu dile getirdi.

Erbil, daha önceki açıklamalarında da üvey babasıyla yaşadığı sorunlardan ve annesinin kendisini korumadığını düşünmesinden söz etmişti. Annesiyle ilişkisindeki kırgınlığın çocukluk yıllarına uzandığını kendi anlatımıyla paylaşmıştı.

“Hayatım Yalan”da çocukluğunu anlatan Mehmet Ali Erbil, gözyaşlarını tutamadı.

Annesiyle ilişkisine dair açıklamaları henüz gündemdeyken, Erbil bu kez sahnede anne ve babasının hayatındaki yokluğundan söz etti. “Hayatım Yalan”da seyircisinin karşısına çıkan ünlü şovmen, çocukken ailesine yapamadığı şımarıklıkları yıllar boyunca izleyicisine yaptığını söyledi.

Gözyaşları içinde konuşan Erbil, duygularını şu sözlerle anlattı:

“Çocuklar şımarıklıkları ana babalarına yaparmış. Annem babam vardı ama yoktu. Onlara yapamadığım şımarıklıkları sizlere yaptım. Kızdırdıysam eğer çocukluğuma verin.”

Yıllardır seyircisiyle kurduğu ilişkiyi çocukluğunda yaşayamadıkları üzerinden anlatan Erbil'in bu sözleri, gösterinin en duygusal anlarından biri oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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