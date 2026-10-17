Annesinin Cenazesine Katılmamıştı: Mehmet Ali Erbil Sahnede Çocukluğunu Anlatırken Ağladı!
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Yıllardır televizyon programları, filmleri ve açıklamalarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, “Hayatım Yalan” adlı tek kişilik gösterisinde çocukluğundan söz etti. Kısa süre önce annesinin cenazesine neden katılmadığını açıklayan Erbil, seyircisinin karşısında duygusal anlar yaşadı. Anne ve babasıyla ilişkisinden bahsederken gözyaşlarını tutamayan ünlü şovmen, yıllardır içinde taşıdığı eksikliği anlattı. “Onlara yapamadığım şımarıklıkları sizlere yaptım” diyen Erbil, seyircisine “Kızdırdıysam eğer çocukluğuma verin” sözleriyle seslendi.
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Mehmet Ali Erbil, yıllardır hem sahnede hem de ekranlarda karşımıza çıkan isimlerden biri.
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Erbil, kısa süre önce annesinin cenazesine neden katılmadığını açıklamıştı.
“Hayatım Yalan”da çocukluğunu anlatan Mehmet Ali Erbil, gözyaşlarını tutamadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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