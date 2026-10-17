“Elif'imiz Bana Emanet”: Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Yürek Burkan Veda
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Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, 16 Ekim'de 67 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken, eski eşi Özlem Koldaş da sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Olgun'la 19 yıl evli kalan ve kızları Elif'i birlikte büyüten Koldaş, hayatının yarısını paylaştığı insana veda etmenin acısını anlattı. “Sen benim gençliğimdin” diyen Koldaş'ın, mesajını kızları Elif'e verdiği sözle bitirmesi ise yürek burktu.
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Soner Olgun, sesiyle ve şarkılarıyla yıllardır hayatımızdaydı.
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Özlem Koldaş'la evlilikleri bitmişti ama birbirlerinin hayatındaki yerleri değişmemişti.
Özlem Koldaş, Soner Olgun'a “Sen benim gençliğimdin” sözleriyle veda etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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