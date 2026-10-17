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“Elif'imiz Bana Emanet”: Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Yürek Burkan Veda

“Elif'imiz Bana Emanet”: Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Yürek Burkan Veda

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 09:32
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Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, 16 Ekim'de 67 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğarken, eski eşi Özlem Koldaş da sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Olgun'la 19 yıl evli kalan ve kızları Elif'i birlikte büyüten Koldaş, hayatının yarısını paylaştığı insana veda etmenin acısını anlattı. “Sen benim gençliğimdin” diyen Koldaş'ın, mesajını kızları Elif'e verdiği sözle bitirmesi ise yürek burktu.

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Soner Olgun, sesiyle ve şarkılarıyla yıllardır hayatımızdaydı.

Soner Olgun, sesiyle ve şarkılarıyla yıllardır hayatımızdaydı.

Türk halk ve özgün müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, yalnızca yorumculuğuyla değil, besteleri ve sözleriyle de dinleyicisinin hayatına dokundu. 1959 yılında Fethiye'de doğan sanatçı, “Letafet”le başladığı albüm yolculuğunu “Her Şey Değişmeli”, “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi çalışmalarla sürdürdü. Sahne çalışmalarının yanında hazırlayıp sunduğu müzik programlarıyla da televizyon izleyicisiyle buluştu.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Olgun'un sağlık durumunun ağırlaşması, sevenlerini endişelendirmişti. 6 Ekim'de yeniden hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen sanatçı, 16 Ekim'de 67 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu.

Sanatçı için 18 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlenecek. Olgun, Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Özlem Koldaş'la evlilikleri bitmişti ama birbirlerinin hayatındaki yerleri değişmemişti.

Özlem Koldaş'la evlilikleri bitmişti ama birbirlerinin hayatındaki yerleri değişmemişti.

Soner Olgun ile kendisi gibi müzisyen olan Özlem Koldaş, 19 yıl boyunca aynı hayatı paylaştı. Birliktelikleri yalnızca evlilikleriyle sınırlı değildi; sahnede de yan yana olan ikiliden Koldaş, uzun yıllar Olgun'un vokalistliğini üstlendi. Çiftin bu evlilikten Elif adında bir kızları dünyaya geldi.

Yollarını eş olarak ayırsalar da aralarındaki dostluk devam etti. Koldaş'ın veda mesajında anlattığı gibi, birlikte büyümüş, değişmiş, güzel günlerin yanında zor zamanları da paylaşmışlardı. Soner Olgun, onun için eski eşinin ötesinde gençliği, yol arkadaşı, en yakın dostu ve kızının babasıydı.

Koldaş, sanatçının hastalık döneminde de yanındaydı. Son günlerinde elini tuttuğunu ve acısını hafifletebilmek için çırpındığını anlattığı paylaşımında, içinden hep daha fazlasını yapabilmeyi dilediğini söyledi.

Özlem Koldaş, Soner Olgun'a “Sen benim gençliğimdin” sözleriyle veda etti.

Özlem Koldaş, Soner Olgun'a “Sen benim gençliğimdin” sözleriyle veda etti.

Hayatının yarısını paylaştığı insana nasıl veda edeceğini bilmediğini söyleyen Koldaş, sosyal medya hesabında şu mesajı yayımladı:

“Sonercim

İnsan hayatının yarısını paylaştığı birine nasıl veda eder?

Ben bilmiyorum…

21 yaşındaydım hayatıma girdiğinde. Şimdi 47 yaşındayım.

Evliliği beceremedik ama iyi dost olduk🙏

Bir ömrün en güzel yılları, en zor zamanları, kahkahaları, gözyaşları, sahneleri, şarkıları… Hepsinde sen vardın.

Birlikte büyüdük, birlikte değiştik, bazen birbirimizi kırdık, bazen ayrı yollara yürüdük. Ama hayat bizi nereye götürürse götürsün, birbirimizin hayatındaki yerimiz her zaman çok kıymetliydi.

Sen benim gençliğimdin.

Yol arkadaşımdın.

En yakın dostumdun.

Ve hayatımın bana verdiği en kıymetli hediyenin, Elif’imizin babasıydın.

Son günlerinde elinden tutarken, sana bakarken, acını biraz olsun hafifletebilmek için çırpınırken içimden hep aynı şey geçti…

Keşke senin için yapabileceğim daha fazla şey olsaydı.

Bugün seni kaybettik.

Bu iki kelimeyi yan yana getirmek bile canımı yakıyor.

Bunca yıl hayatımda olan bir insanın artık olmayacağını kabullenmek nasıl mümkün, bilmiyorum.

Ama bir şeyi biliyorum…

Sesinle, şarkılarınla, anılarımızla, birlikte yaşadığımız her şeyle ve en çok da kızımızın gözlerinde yaşamaya devam edeceksin.

Ve bugün dönüp baktığımda, bütün yaşanmışlıklarımızın üzerinde tek bir duygu kalıyor:

İyi ki hayatımdan geçtin. İyi ki Elif’imizin babası oldun. İyi ki bunca yılı birlikte yaşadık.

Şimdi seni uğurlamak zorundayım.

Ama ben sana elveda diyemiyorum Sonercim.

Çünkü insan, kendi hayatının bu kadar büyük bir parçasına nasıl elveda der?

Huzurla uyu canım Sonercim.

Elif’imiz bana emanet.

Ve sen, ikimizin kalbinde sonsuza kadar bizimlesin. 🤍”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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