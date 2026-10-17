“Elif'imiz Bana Emanet”: Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Yürek Burkan Veda

Türk halk ve özgün müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, yalnızca yorumculuğuyla değil, besteleri ve sözleriyle de dinleyicisinin hayatına dokundu. 1959 yılında Fethiye'de doğan sanatçı, “Letafet”le başladığı albüm yolculuğunu “Her Şey Değişmeli”, “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi çalışmalarla sürdürdü. Sahne çalışmalarının yanında hazırlayıp sunduğu müzik programlarıyla da televizyon izleyicisiyle buluştu.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Olgun'un sağlık durumunun ağırlaşması, sevenlerini endişelendirmişti. 6 Ekim'de yeniden hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen sanatçı, 16 Ekim'de 67 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu.

Sanatçı için 18 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni düzenlenecek. Olgun, Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.