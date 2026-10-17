Kameralar Önünde Ölümden Dönmüştü: Ebru Gündeş 27 Yıl Sonra O Şarkıyla Sahneye Çıktı!

Kimi “Çingenem”i ezbere biliyor, kimi “Fırtınalar” başladığında sesi biraz daha açıyor, kimi de “Araftayım”ı dinlerken kendinden bir şey buluyor. Ebru Gündeş, yıllardır hem sesi hem de dinleyicisinin hayatında bir yerlere dokunan şarkılarıyla müzik dünyasındaki yerini koruyor.

1993 yılında çıkardığı ilk albümü “Tanrı Misafiri”yle adını duyuran sanatçı, “Tatlı Bela”, “Ben Daha Büyümedim” ve “Kurtlar Sofrası” gibi albümlerle peş peşe dinleyiciyle buluştu. Güçlü yorumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gündeş'in kariyeri, sahnelerin ardından televizyon programları ve jüri üyelikleriyle de büyüdü.

Bugün konserleriyle sevenlerinin karşısına çıkmayı sürdüren sanatçının repertuvarında ise yıllarca ayrı tuttuğu bir şarkı vardı. Nedeni, kariyerinin en hareketli dönemlerinden birinde yaşadığı ve Türkiye'nin kameralar önünde tanık olduğu o korkutucu olaydı.