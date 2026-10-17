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Kameralar Önünde Ölümden Dönmüştü: Ebru Gündeş 27 Yıl Sonra O Şarkıyla Sahneye Çıktı!

Kameralar Önünde Ölümden Dönmüştü: Ebru Gündeş 27 Yıl Sonra O Şarkıyla Sahneye Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
17.10.2026 - 08:35
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Bu kez konserin açılışı geçmişe götürdü. Güçlü sesi ve yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla sahnenin en sevilen isimlerinden Ebru Gündeş, İstanbul konserinde dinleyicilerine özel bir sürpriz yaptı. Sanatçı, 1999 yılında albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmesinin ardından sahne repertuvarından çıkardığı “Dön Ne Olur”u seslendirdi. Kameralar önünde yaşadığı o korkutucu olayın ardından iki ciddi ameliyat geçiren Gündeş, uzun bir tedavi süreciyle sağlığına kavuşmuştu. Aradan geçen 27 yılın ardından konserine bu şarkıyla başlaması, o günleri yeniden hatırlattı.

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Ebru Gündeş'in şarkılarıyla yolu kesişmeyenimiz pek yok.

Ebru Gündeş'in şarkılarıyla yolu kesişmeyenimiz pek yok.

Kimi “Çingenem”i ezbere biliyor, kimi “Fırtınalar” başladığında sesi biraz daha açıyor, kimi de “Araftayım”ı dinlerken kendinden bir şey buluyor. Ebru Gündeş, yıllardır hem sesi hem de dinleyicisinin hayatında bir yerlere dokunan şarkılarıyla müzik dünyasındaki yerini koruyor.

1993 yılında çıkardığı ilk albümü “Tanrı Misafiri”yle adını duyuran sanatçı, “Tatlı Bela”, “Ben Daha Büyümedim” ve “Kurtlar Sofrası” gibi albümlerle peş peşe dinleyiciyle buluştu. Güçlü yorumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gündeş'in kariyeri, sahnelerin ardından televizyon programları ve jüri üyelikleriyle de büyüdü.

Bugün konserleriyle sevenlerinin karşısına çıkmayı sürdüren sanatçının repertuvarında ise yıllarca ayrı tuttuğu bir şarkı vardı. Nedeni, kariyerinin en hareketli dönemlerinden birinde yaşadığı ve Türkiye'nin kameralar önünde tanık olduğu o korkutucu olaydı.

“Dön Ne Olur”un tanıtımı, bir anda yaşam mücadelesine dönüşmüştü.

“Dön Ne Olur”un tanıtımı, bir anda yaşam mücadelesine dönüşmüştü.

Takvimler 1 Aralık 1999'u gösteriyordu. Ebru Gündeş, yeni albümü “Dön Ne Olur”un basın tanıtımı için stüdyoda gazetecilerle bir araya gelmişti. Kameralar kayıttayken albüme adını veren şarkıya eşlik eden sanatçı, bir anda fenalaştı.

Başının döndüğünü işaret etmeye çalışan Gündeş'in gözleri kaymaya başladı ve ardından yere yığıldı. Yanındakiler yardımına koşarken albümün müzik direktörü İlyas Tetik de sanatçıyı kucağına aldı. Tanıtım için bir araya gelenlerin ne olduğunu anlamaya çalıştığı o anların ardından ambulans çağrıldı ve Gündeş hastaneye kaldırıldı.

Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan sanatçı, Prof. Dr. Cengiz Kuday ve ekibinin müdahalesiyle ameliyata alındı. İki ciddi ameliyat geçiren Gündeş, 16 Aralık'ta taburcu edildi. Ancak hastaneden çıkmasıyla her şey hemen eskiye dönmedi; önünde uzun bir tedavi ve dinlenme dönemi vardı. Sanatçı, yeniden dinleyicilerinin karşısına 11 Mart 2000'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde çıktı.

Kameraların kaydettiği görüntüler ise yıllar sonra tıp dünyasında da konuşuldu. Artı Gerçek'in aktardığı açıklamasında Kuday, bu kaydın uluslararası bir kongrede gösterildiğini ve kanama anını görüntülemesi bakımından dünyadaki ilk örnek olarak değerlendirildiğini anlatmıştı. Gündeş'in hayatının en zor anlarından biri, böylece tıbbi sunumlara da konu olmuştu.

Ebru Gündeş, 27 yıl sonra konserinin açılışını o şarkıyla yaptı.

Yaşadığı olayın ardından “Dön Ne Olur”u sahne repertuvarından çıkaran Ebru Gündeş, 16 Ekim akşamı İstanbul'daki Volkswagen Arena'da bu kez farklı bir açılış yaptı. Sanatçı, yıllardır konserlerinde seslendirmediği şarkıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Posta'nın haberine göre konserine “Dön Ne Olur”la başlayan Gündeş'in performansı, kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. Dinleyicileri, yıllardır albümden dinledikleri şarkıyı bu kez onun sesinden sahnede duydu.

Burada küçük ama önemli bir ayrıntı da var: Gündeş, “Dön Ne Olur”u 2017 yılında yeniden yorumlamış ve sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaşmıştı. Yaşadığı olayın üzerinden 18 yıl geçtikten sonra yaptığı bu paylaşımda, kendisini hiç yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etmiş, yeniden yorumladığı şarkıyı onlara armağan ettiğini anlatmıştı.

Bu kez şarkı konser repertuvarına döndü. Yıllar önce yarım kalan tanıtımla hafızalara kazınan “Dön Ne Olur”, 27 yıl sonra Ebru Gündeş'in sahne açılışında dinleyicileriyle buluştu.

Ebru Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği anlar o dönem kameralara böyle yansımıştı:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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