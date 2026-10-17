Kameralar Önünde Ölümden Dönmüştü: Ebru Gündeş 27 Yıl Sonra O Şarkıyla Sahneye Çıktı!
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Bu kez konserin açılışı geçmişe götürdü. Güçlü sesi ve yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarıyla sahnenin en sevilen isimlerinden Ebru Gündeş, İstanbul konserinde dinleyicilerine özel bir sürpriz yaptı. Sanatçı, 1999 yılında albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirmesinin ardından sahne repertuvarından çıkardığı “Dön Ne Olur”u seslendirdi. Kameralar önünde yaşadığı o korkutucu olayın ardından iki ciddi ameliyat geçiren Gündeş, uzun bir tedavi süreciyle sağlığına kavuşmuştu. Aradan geçen 27 yılın ardından konserine bu şarkıyla başlaması, o günleri yeniden hatırlattı.
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Ebru Gündeş'in şarkılarıyla yolu kesişmeyenimiz pek yok.
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“Dön Ne Olur”un tanıtımı, bir anda yaşam mücadelesine dönüşmüştü.
Ebru Gündeş, 27 yıl sonra konserinin açılışını o şarkıyla yaptı.
Ebru Gündeş'in beyin kanaması geçirdiği anlar o dönem kameralara böyle yansımıştı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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