Fit Görünümüyle Mankenlere Taş Çıkarttı: Sıla'nın Karın Kasları Gözlerden Kaçmadı!
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Sıla'nın şarkılarına kapılıp gitmek için bazen tek bir cümlesini duymak yetiyor. Aşkın da ayrılığın da içimizden geçen tarafını anlatan sanatçı, yıllardır çalma listelerimizin vazgeçilmezlerinden. Kendine özgü sesi kadar sahnedeki tarzıyla da adından söz ettiriyor. Bu kez kırmızı takımıyla seyircisinin karşısına çıkan Sıla'nın görünümünde özellikle bir detay dikkat çekti. Şarkılarına eşlik ederken gözler karın kaslarına çevrildi!
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Sıla, hepimizin hayatının bir dönemine eşlik etmiş şarkıların sahibi.
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Bu kez sahnede şarkıları kadar fit görünümü de dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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