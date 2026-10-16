Fit Görünümüyle Mankenlere Taş Çıkarttı: Sıla'nın Karın Kasları Gözlerden Kaçmadı!

“Kafa”, “Acısa da Öldürmez”, “Yan Benimle”, “Yabancı”, “Sevişmeden Uyumayalım”... Hangisini açsak devamını ezbere getireceğimiz şarkılarıyla Sıla, Türkçe popun kendine özgü isimlerinden. Bazen ayrılığı anlattığı bir cümlede kendimizi bulduk, bazen de “Tam olarak söylemek istediğim buydu” diyerek şarkılarına sarıldık.

2007'de yayımladığı ilk albümünden bu yana hem yorumculuğu hem söz yazarlığıyla kendi dinleyici kitlesini oluşturan Sıla'nın başarısı tek bir döneme de sıkışmadı. “İmza”, “Konuşmadığımız Şeyler Var”, “Vaveyla” ve “Yeni Ay” gibi albümleriyle repertuvarına dönüp dönüp dinlediğimiz şarkılar ekledi. Konserlerinde de bu şarkıları hep bir ağızdan söyleyen kalabalıklarla buluşmayı sürdürdü.