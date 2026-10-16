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Fit Görünümüyle Mankenlere Taş Çıkarttı: Sıla'nın Karın Kasları Gözlerden Kaçmadı!

Fit Görünümüyle Mankenlere Taş Çıkarttı: Sıla'nın Karın Kasları Gözlerden Kaçmadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 15:34
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Sıla'nın şarkılarına kapılıp gitmek için bazen tek bir cümlesini duymak yetiyor. Aşkın da ayrılığın da içimizden geçen tarafını anlatan sanatçı, yıllardır çalma listelerimizin vazgeçilmezlerinden. Kendine özgü sesi kadar sahnedeki tarzıyla da adından söz ettiriyor. Bu kez kırmızı takımıyla seyircisinin karşısına çıkan Sıla'nın görünümünde özellikle bir detay dikkat çekti. Şarkılarına eşlik ederken gözler karın kaslarına çevrildi!

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Sıla, hepimizin hayatının bir dönemine eşlik etmiş şarkıların sahibi.

Sıla, hepimizin hayatının bir dönemine eşlik etmiş şarkıların sahibi.

“Kafa”, “Acısa da Öldürmez”, “Yan Benimle”, “Yabancı”, “Sevişmeden Uyumayalım”... Hangisini açsak devamını ezbere getireceğimiz şarkılarıyla Sıla, Türkçe popun kendine özgü isimlerinden. Bazen ayrılığı anlattığı bir cümlede kendimizi bulduk, bazen de “Tam olarak söylemek istediğim buydu” diyerek şarkılarına sarıldık.

2007'de yayımladığı ilk albümünden bu yana hem yorumculuğu hem söz yazarlığıyla kendi dinleyici kitlesini oluşturan Sıla'nın başarısı tek bir döneme de sıkışmadı. “İmza”, “Konuşmadığımız Şeyler Var”, “Vaveyla” ve “Yeni Ay” gibi albümleriyle repertuvarına dönüp dönüp dinlediğimiz şarkılar ekledi. Konserlerinde de bu şarkıları hep bir ağızdan söyleyen kalabalıklarla buluşmayı sürdürdü.

Bu kez sahnede şarkıları kadar fit görünümü de dikkat çekti.

Sıla, Cahide Palazzo'daki konserinde kırmızılar içinde seyircisinin karşısına çıktı. Büstiyer, kısa ceket ve bağcık detaylı pantolondan oluşan takımı zaten başlı başına iddialıydı. Ancak sahne görüntülerinde asıl dikkat çeken, kıyafetinin açıkta bıraktığı karın bölgesindeki belirgin kasları oldu.

Uzun küpeleri ve geriye topladığı saçlarıyla kombinini tamamlayan şarkıcı, kırmızı sahne tarzıyla oldukça çarpıcı görünüyordu. Mikrofon elinde şarkısını söylerken çekilen karede de fit görünümü iyice öne çıktı. Sıla'nın sesine ve şarkılarına zaten söyleyecek sözümüz yoktu; bu kez sahne görüntüsündeki karın kaslarına da gözümüz takıldı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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