Survivor'da Görmeye Alıştığımız Nagihan Çok Değişti: Son Haliyle Bambaşka Biri Oldu!

Daha önce verdiği bir röportajda dönem dönem botoks yaptırdığını ve dudağına küçük bir dolgu uygulattığını söylemişti. Kaşlarına yaptırdığı microblading işlemi, saç rengini açtırması ve kaynak kullanmasının da görünümündeki değişimde etkili olduğunu anlatmıştı.

Bu yaz ise Sibel Arna'nın YouTube programında daha kapsamlı bir süreci paylaştı. Survivor'da verdiği kiloların ardından yüzündeki değişimi fark ettiğini belirten Nagihan, başlangıçta cilt bakımı, dolgu ve botoks için doktora gittiğini söyledi. Doktoruyla yaptığı görüşmenin ardından göz kapağı ameliyatı ve yüz askılama işlemi yaptırmaya karar verdiğini anlattı.

İşlemlerin maliyeti de açıklamasının dikkat çeken kısmıydı. Yaklaşık 750 bin TL değerindeki işlemleri doktorunun kendisine hediye ettiğini söyleyen Nagihan, böylece estetik sürecinin perde arkasını da paylaşmış oldu.

Survivor'daki görüntüsüyle yan yana gelince değişimi daha da belirginleşiyor.

Bir yanda ada şartlarında, spor kıyafetleriyle ve makyajsız gördüğümüz Nagihan; diğer yanda sarı, uzun saçları, belirgin makyajı ve kırmızı elbisesiyle poz veren Nagihan var. Yarışmadaki görüntüsüne alışanlar için iki kare arasındaki farkı görmemek zor.

Elbette bu karşılaştırmada yalnızca kendi açıkladığı estetik işlemler etkili değil; saç, makyaj, ışık ve kıyafet seçimi de oldukça farklı bir görünüm oluşturuyor. Parkurlarda hep mücadele ederken izlediğimiz Nagihan, bu karede çok daha farklı bir tarzla karşımıza çıkıyor. Siz değişimini nasıl buldunuz?