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Survivor'da Görmeye Alıştığımız Nagihan Çok Değişti: Son Haliyle Bambaşka Biri Oldu!

Survivor'da Görmeye Alıştığımız Nagihan Çok Değişti: Son Haliyle Bambaşka Biri Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 14:31
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Survivor'ın en iddialı isimlerinden Nagihan Karadere'yi parkurlardaki hırsıyla tanıdık. Kazandığı oyunlar kadar ada tartışmaları ve açık sözlü çıkışlarıyla da yarışmaya damga vurdu. Ancak yarışma dışında da kendisinden söz ettirmeyi sürdüren Nagihan, bir süredir görünümündeki değişimle dikkat çekiyor. Yaptırdığı işlemleri saklamayan eski milli atlet, estetik sürecinin detaylarını da anlatmıştı. Gelin, Survivor'daki görüntüsünü hafızalarımıza kazıyan Nagihan'ın değişimine birlikte bakalım.

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Survivor denince akla gelen ilk isimlerden Nagihan Karadere, parkurlarda olduğu kadar ada hayatında da iddialıydı.

Survivor denince akla gelen ilk isimlerden Nagihan Karadere, parkurlarda olduğu kadar ada hayatında da iddialıydı.

Eski milli atlet olmanın avantajını Survivor parkurlarına taşıyan Nagihan Karadere, hızı ve mücadeleden vazgeçmeyen tavrıyla yarışmanın hafızalarda yer eden isimlerinden oldu. Onu izlerken yalnızca oyunların sonucunu beklemiyorduk elbette. Takım arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalar, konseylerdeki çıkışları ve sözünü sakınmayan tavrı da Survivor gündeminin önemli bir parçasıydı.

Birden fazla sezonda izlediğimiz Nagihan, 2026'da da finale kadar ilerledi. Mert Nobre ile karşı karşıya geldiği finali ikinci sırada tamamlayan Karadere, Türkiye'ye dönüşünün ardından bu kez parkur performansıyla değil, geçirdiği estetik operasyonla konuşuldu. Yüzündeki bantlarla görüntülenmesinin ardından yaptığı açıklamada da operasyon geçirdiğini duyurdu.

Nagihan, görünümündeki değişimin arkasındaki işlemleri kendi ağzıyla anlatmıştı.

Nagihan, görünümündeki değişimin arkasındaki işlemleri kendi ağzıyla anlatmıştı.

Daha önce verdiği bir röportajda dönem dönem botoks yaptırdığını ve dudağına küçük bir dolgu uygulattığını söylemişti. Kaşlarına yaptırdığı microblading işlemi, saç rengini açtırması ve kaynak kullanmasının da görünümündeki değişimde etkili olduğunu anlatmıştı.

Bu yaz ise Sibel Arna'nın YouTube programında daha kapsamlı bir süreci paylaştı. Survivor'da verdiği kiloların ardından yüzündeki değişimi fark ettiğini belirten Nagihan, başlangıçta cilt bakımı, dolgu ve botoks için doktora gittiğini söyledi. Doktoruyla yaptığı görüşmenin ardından göz kapağı ameliyatı ve yüz askılama işlemi yaptırmaya karar verdiğini anlattı.

İşlemlerin maliyeti de açıklamasının dikkat çeken kısmıydı. Yaklaşık 750 bin TL değerindeki işlemleri doktorunun kendisine hediye ettiğini söyleyen Nagihan, böylece estetik sürecinin perde arkasını da paylaşmış oldu.

Survivor'daki görüntüsüyle yan yana gelince değişimi daha da belirginleşiyor.

Bir yanda ada şartlarında, spor kıyafetleriyle ve makyajsız gördüğümüz Nagihan; diğer yanda sarı, uzun saçları, belirgin makyajı ve kırmızı elbisesiyle poz veren Nagihan var. Yarışmadaki görüntüsüne alışanlar için iki kare arasındaki farkı görmemek zor.

Elbette bu karşılaştırmada yalnızca kendi açıkladığı estetik işlemler etkili değil; saç, makyaj, ışık ve kıyafet seçimi de oldukça farklı bir görünüm oluşturuyor. Parkurlarda hep mücadele ederken izlediğimiz Nagihan, bu karede çok daha farklı bir tarzla karşımıza çıkıyor. Siz değişimini nasıl buldunuz?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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