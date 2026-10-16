Survivor'da Görmeye Alıştığımız Nagihan Çok Değişti: Son Haliyle Bambaşka Biri Oldu!
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Survivor'ın en iddialı isimlerinden Nagihan Karadere'yi parkurlardaki hırsıyla tanıdık. Kazandığı oyunlar kadar ada tartışmaları ve açık sözlü çıkışlarıyla da yarışmaya damga vurdu. Ancak yarışma dışında da kendisinden söz ettirmeyi sürdüren Nagihan, bir süredir görünümündeki değişimle dikkat çekiyor. Yaptırdığı işlemleri saklamayan eski milli atlet, estetik sürecinin detaylarını da anlatmıştı. Gelin, Survivor'daki görüntüsünü hafızalarımıza kazıyan Nagihan'ın değişimine birlikte bakalım.
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Survivor denince akla gelen ilk isimlerden Nagihan Karadere, parkurlarda olduğu kadar ada hayatında da iddialıydı.
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Nagihan, görünümündeki değişimin arkasındaki işlemleri kendi ağzıyla anlatmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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