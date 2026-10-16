Bir Dönem Ekranların Tanıdık Yüzüydü: Sevda Çiçeği'nin “Fırtına Leyla”sı Yasemin Hadivent'in Son Hali!
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Bu yüzü hatırlayanları hemen buraya alalım! Yasemin Hadivent, özellikle 2000'li yıllarda televizyon izleyenlerin yakından tanıdığı isimlerden biriydi. Kimimiz onu Gökhan Özen'le başrolü paylaştığı Sevda Çiçeği'nin Fırtına Leyla'sı olarak tanıdık, kimimiz Hayal ve Gerçek'teki rolüyle sevdik. Oyunculuğunun yanında Buzda Dans performansıyla da adından söz ettiren Hadivent, sonraki yıllarda farklı dizilerle karşımıza çıkmayı sürdürdü. Şimdiyse oyuncunun son haliyle küçük bir nostalji molası veriyoruz. Gelin, önce hafızamızı biraz tazeleyelim!
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Yasemin Hadivent, bir dönem televizyonda hangi kanalı açsak karşımıza çıkan tanıdık yüzlerden biriydi.
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Sevda Çiçeği'nin üzerinden tam 20 yıl geçti; Yasemin Hadivent'in son hali de eski dizileri yeniden hatırlattı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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