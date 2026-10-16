article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Dönem Ekranların Tanıdık Yüzüydü: Sevda Çiçeği'nin “Fırtına Leyla”sı Yasemin Hadivent'in Son Hali!

Bir Dönem Ekranların Tanıdık Yüzüydü: Sevda Çiçeği'nin “Fırtına Leyla”sı Yasemin Hadivent'in Son Hali!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 12:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bu yüzü hatırlayanları hemen buraya alalım! Yasemin Hadivent, özellikle 2000'li yıllarda televizyon izleyenlerin yakından tanıdığı isimlerden biriydi. Kimimiz onu Gökhan Özen'le başrolü paylaştığı Sevda Çiçeği'nin Fırtına Leyla'sı olarak tanıdık, kimimiz Hayal ve Gerçek'teki rolüyle sevdik. Oyunculuğunun yanında Buzda Dans performansıyla da adından söz ettiren Hadivent, sonraki yıllarda farklı dizilerle karşımıza çıkmayı sürdürdü. Şimdiyse oyuncunun son haliyle küçük bir nostalji molası veriyoruz. Gelin, önce hafızamızı biraz tazeleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yasemin Hadivent, bir dönem televizyonda hangi kanalı açsak karşımıza çıkan tanıdık yüzlerden biriydi.

Yasemin Hadivent, bir dönem televizyonda hangi kanalı açsak karşımıza çıkan tanıdık yüzlerden biriydi.

2000'lerin dizilerini hatırlayanlar, Yasemin Hadivent'i de hemen çıkaracaktır. 2005 yılında Türkiye'nin Yıldızları yarışmasını birincilikle tamamlayan oyuncu, ardından peş peşe gelen projelerle daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Onu hafızalara yerleştiren rollerin başında ise 2006'da Gökhan Özen'le başrolü paylaştığı Sevda Çiçeği'ndeki Fırtına Leyla geliyordu. 

Sonrasında Cem Kılıç'la başrolünü üstlendiği fantastik komedi Hayal ve Gerçek'te Hayal karakterini canlandırmıştı. Selena izleyicileri onu Kedi Kız olarak hatırlarken, Arka Sıradakiler'i takip edenlerin aklında Sevda rolüyle yer etmişti. Yani aynı oyuncuyu hepimiz biraz başka bir diziden tanıyorduk! Üstelik Hadivent yalnızca dizilerde değil, Buzda Dans'ta da karşımıza çıkmış; finale kadar yükselerek yarışmayı ikinci tamamlamıştı.

Sevda Çiçeği'nin üzerinden tam 20 yıl geçti; Yasemin Hadivent'in son hali de eski dizileri yeniden hatırlattı!

Sevda Çiçeği'nin üzerinden tam 20 yıl geçti; Yasemin Hadivent'in son hali de eski dizileri yeniden hatırlattı!

Hadivent'i hala Fırtına Leyla ya da Hayal olarak hatırlıyor olabilirsiniz. Ancak oyuncu, sonraki yıllarda da ekran yolculuğunu sürdürdü. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı Fadime karakteriyle bu kez Karadeniz'de geçen bir hikayenin parçası oldu. Böylece 2000'lerin dizileriyle tanışan izleyicilerin ardından, farklı bir dönemin dizi takipçilerinin de karşısına çıktı. 

Şimdi ise Yasemin Hadivent'in son görüntülerine bakarken insanın aklına ister istemez o eski roller geliyor. Sevda Çiçeği'nin 2006'da yayınlandığını düşününce, aradan geçen zamana şaşırmamak da zor! Daha dün izliyormuşuz gibi hatırladığımız dizinin üzerinden tam 20 yıl geçmiş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın