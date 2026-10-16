Bir Dönem Ekranların Tanıdık Yüzüydü: Sevda Çiçeği'nin “Fırtına Leyla”sı Yasemin Hadivent'in Son Hali!

Hadivent'i hala Fırtına Leyla ya da Hayal olarak hatırlıyor olabilirsiniz. Ancak oyuncu, sonraki yıllarda da ekran yolculuğunu sürdürdü. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı Fadime karakteriyle bu kez Karadeniz'de geçen bir hikayenin parçası oldu. Böylece 2000'lerin dizileriyle tanışan izleyicilerin ardından, farklı bir dönemin dizi takipçilerinin de karşısına çıktı.

Şimdi ise Yasemin Hadivent'in son görüntülerine bakarken insanın aklına ister istemez o eski roller geliyor. Sevda Çiçeği'nin 2006'da yayınlandığını düşününce, aradan geçen zamana şaşırmamak da zor! Daha dün izliyormuşuz gibi hatırladığımız dizinin üzerinden tam 20 yıl geçmiş.