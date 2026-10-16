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Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Müzisyen Soner Olgun Hayatını Kaybetti!

Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Müzisyen Soner Olgun Hayatını Kaybetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 10:33
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Güçlü sesi ve şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran isimlerin başında gelen Soner Olgun kanserle mücadelesine yenik düştü. Uzun zamandır hastanede tedavi gören Olgun, hayatını kaybetti.

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Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanınan Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanınan Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Türkülere kattığı kendine özgü yorumla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Soner Olgun, yıllar boyunca sahnelerin sevilen isimlerinden biri oldu. “Hekimoğlu”, “Eklemedir Koca Konak” ve “Nazende Sevgilim” gibi eserleri seslendiren sanatçı, “Her Şey Değişmeli” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi çalışmalarıyla da dinleyicilerinin hayatına dokundu. Müzikteki yolculuğunu televizyona da taşıyan Olgun, hazırlayıp sunduğu “Soner Olgun ile İyi Bayramlar” programıyla pek çok kişinin hafızasında yer edindi. Sevenleri bir süredir sağlık durumundan gelecek iyi haberi beklerken, usta müzisyenden bugün acı haber geldi.

Soner Olgun, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

Soner Olgun, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

Tedavisi devam eden sanatçı, eylül ayında yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi görmüştü. Daha sonra kendi isteği ve doktorların değerlendirmesiyle evine dönen Olgun'un tedavisine bir süre burada devam edilmişti. Ancak sağlık durumunun yeniden ağırlaşması üzerine ekim ayının ilk haftasında tekrar hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti. Hastanede tedavisi süren Soner Olgun, 16 Ekim'de hayatını kaybetti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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