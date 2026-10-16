Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Müzisyen Soner Olgun Hayatını Kaybetti!

Türkülere kattığı kendine özgü yorumla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Soner Olgun, yıllar boyunca sahnelerin sevilen isimlerinden biri oldu. “Hekimoğlu”, “Eklemedir Koca Konak” ve “Nazende Sevgilim” gibi eserleri seslendiren sanatçı, “Her Şey Değişmeli” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi çalışmalarıyla da dinleyicilerinin hayatına dokundu. Müzikteki yolculuğunu televizyona da taşıyan Olgun, hazırlayıp sunduğu “Soner Olgun ile İyi Bayramlar” programıyla pek çok kişinin hafızasında yer edindi. Sevenleri bir süredir sağlık durumundan gelecek iyi haberi beklerken, usta müzisyenden bugün acı haber geldi.