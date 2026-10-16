Pankreas Kanseriyle Mücadele Eden Müzisyen Soner Olgun Hayatını Kaybetti!
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Güçlü sesi ve şarkılarıyla Türk müziğine damga vuran isimlerin başında gelen Soner Olgun kanserle mücadelesine yenik düştü. Uzun zamandır hastanede tedavi gören Olgun, hayatını kaybetti.
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Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanınan Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti.
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Soner Olgun, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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