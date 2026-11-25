İlk yarıda Fenerbahçe, Muric ve Greenwood ile etkili pozisyonlar yakaladı. 17. dakikada Muric'in ağlara gönderdiği top, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Greenwood'un serbest vuruşunda kaleci Riznyk gole izin vermezken Shakhtar Donetsk de Alisson ve Traore ile fırsatlar buldu. 41. dakikada Oğuz Aydın'ın şutunu Riznyk kornere çeldi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.