Fenerbahçe, Deplasmanda Shakhtar'ı 1-0 Yenerek Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı
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Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 56. dakikada Vedat'ın golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda Shakhtar'ın beraberlik çabalarına Ederson ve savunma izin vermedi. Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
Vedat ikinci yarıda tabelayı değiştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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