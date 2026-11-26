Tuzlu Kahve'nin Yapımcısından '13'ün Katları' Sürprizi: Dizide Yaşanacakları Anlattı
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Star TV'nin aile komedisi Tuzlu Kahve, konuk oyuncu sürprizleriyle her hafta gündeme gelirken yapımcı Polat Yağcı'dan yeni bir ipucu geldi. Derya Uluğ ile Asil Gök'ün evlilik töreninde mikrofonların karşısına geçen Yağcı, dizide bundan sonrası için hazırladıkları planın bir sayıya bağlı olduğunu söyledi. Mike Tyson'ın konuk olduğu bölümün ardından izleyiciyi nelerin beklediği ise merak konusu.
Kaynak: Magazin Buradaa
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Polat Yağcı, Tuzlu Kahve'yi Poll Films çatısı altında Star TV ekranına taşıyan yapımcı olarak tanınıyor.
Mike Tyson'ın konuk olduğu Tuzlu Kahve'nin 13. bölümü 1 Aralık Salı akşamı Star TV'de yayınlanacak.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ün evlilik töreninde konuşan Yağcı, 13'ün katlarında sürpriz olacağını söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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