Organizasyon dünyasından gelen Polat Yağcı, 2020'de kurduğu Poll Films ile sinema ve televizyon sektörüne adım attı. Tuzlu Kahve, 1 Eylül'de Star TV'de izleyiciyle buluştu ve HBO Max ile Star TV'nin iş birliği kapsamında hazırlandı. Eda Ece ile Buğra Gülsoy'un başrolleri paylaştığı dizide Binnur Kaya, Nebahat Çehre ve Şevval Sam gibi isimler de yer alıyor. Nostaljik dizi göndermeleriyle dikkat çeken yapım, Ajda Pekkan'ı Hatun'la halay çekerken ağırlayarak konuk oyuncu geleneğini de kısa sürede oturtmuştu. Bu listenin en iddialı ismi ise dünyaca ünlü boksör Mike Tyson oldu.