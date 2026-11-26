Eşi için zapekanka yapmayı deneyen Irina, aradığı kıvamı yakalama konusunda kendine karşı hayli acımasız davrandığını söyledi. Mutfakla arasını ise şöyle anlattı:

“Yemek yapmasına yapıyorum ama çok sık yaptığımı söyleyemem. Daha çok onun için pişiriyorum. İçimden gerçekten gelirse ona mükellef bir sofra kurarım.”

Irina, ailesinin İstanbul'a gelişine neden bu kadar sevindiğini de şu sözlerle aktardı:

“Ailemin gelmesine o kadar sevindim ki anlatamam. Aleksey patates zapekankası yapayım diye bana yalvarıyordu. Bir keresinde güzel olmuştu ama konu yemek olunca kendimi çok eleştiriyorum.”