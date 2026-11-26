Galatasaraylı Batrakov'un Özlediği Yemek İçin Eşi İstanbul'a Annesini Çağırdı
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Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Aleksey Batrakov İstanbul'daki yeni hayatına alışmaya çalışıyor. Kariyerinde ilk kez Rusya dışına çıkan 21 yaşındaki futbolcunun aklında memleketinden tanıdık bir lezzet var. Eşi Irina da yıldız oyuncunun mutfakla ilgili ısrarını kendi sözleriyle anlattı.
Batrakov patates zapekankayı özledi.
“Yapayım diye yalvarıyordu.”
“Anne lütfen, ona zapekanka yap.”
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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