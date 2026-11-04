article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Sinan Engin'in Batrakov İçin Kullandığı İfadeler Canlı Yayında Kahkahaya Boğdu

Sinan Engin'in Batrakov İçin Kullandığı İfadeler Canlı Yayında Kahkahaya Boğdu

galatasaray
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
04.11.2026 - 22:35 Son Güncelleme: 04.11.2026 - 22:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yendiği gecede iki golün de sahibi Aleksey Batrakov'du. Maçın ardından Asist Analiz'de söz Aleksey Batrakov'a gelince sohbet bir anda sahadan evliliğe kaydı. Sinan Engin'in 21 yaşındaki futbolcu için söyledikleri X'te kullanıcıları kahkahaya boğdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Sinan Engin'in Aleksey Batrakov için konuştuğu o anlar

Sinan Engin, Aleksey Batrakov'un evli olduğunu duyunca "Helal olsun" dedi.

Sinan Engin, Aleksey Batrakov'un evli olduğunu duyunca "Helal olsun" dedi.

Yayında 'Batrakov evli mi?' diye soran Sinan Engin, genç futbolcunun erken yaşta evlenmesini şöyle yorumladı: 'Kaç yaşında evlenmiş, helal olsun! Yaşantısını oturtmuş.'

Asıl güldüren cevap, Neslihan Ablay'ın itirazından sonra geldi.

Asıl güldüren cevap, Neslihan Ablay'ın itirazından sonra geldi.

Neslihan Ablay '21'de çok genç Sinan abi.' deyince Sinan Engin şu cevabı verdi: 'Boşanır 30'da önemli değil. Allah gecinden versin ayrı bir konu.'

Sinan Engin, sözlerini 'Gezip dolaşmayıp, profesyonel bir oyuncu olacağım demiş. Akıllı çocuk.' diyerek tamamladı.

Aleksey Batrakov 2026 Haziran'da evlenmiş, Ağustos'ta Galatasaray'a gelmişti.

Aleksey Batrakov 2026 Haziran'da evlenmiş, Ağustos'ta Galatasaray'a gelmişti.

9 Haziran 2005 doğumlu Aleksey Batrakov, 16 Haziran 2026'da eski Rus milli futbolcu Irina Podshibyakina ile Moskova yakınlarında evlendi. 20 Ağustos'ta Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, Stuttgart karşısında 12. ve 15. dakikalarda attığı gollerle galibiyetin mimarı oldu.

Videonun asist analiz kanalındaki tam hali için 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın