Sinan Engin'in Batrakov İçin Kullandığı İfadeler Canlı Yayında Kahkahaya Boğdu
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yendiği gecede iki golün de sahibi Aleksey Batrakov'du. Maçın ardından Asist Analiz'de söz Aleksey Batrakov'a gelince sohbet bir anda sahadan evliliğe kaydı. Sinan Engin'in 21 yaşındaki futbolcu için söyledikleri X'te kullanıcıları kahkahaya boğdu.
Sinan Engin, Aleksey Batrakov'un evli olduğunu duyunca "Helal olsun" dedi.
Asıl güldüren cevap, Neslihan Ablay'ın itirazından sonra geldi.
Aleksey Batrakov 2026 Haziran'da evlenmiş, Ağustos'ta Galatasaray'a gelmişti.
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