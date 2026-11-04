Sinan Engin'in Batrakov İçin Kullandığı İfadeler Canlı Yayında Kahkahaya Boğdu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 yendiği gecede iki golün de sahibi Aleksey Batrakov'du. Maçın ardından Asist Analiz'de söz Aleksey Batrakov'a gelince sohbet bir anda sahadan evliliğe kaydı. Sinan Engin'in 21 yaşındaki futbolcu için söyledikleri X'te kullanıcıları kahkahaya boğdu.