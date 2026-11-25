Zürih'in 1.200 Çeşmesinden Evsizlik Gerçeğine: İsviçre Hakkında 8 Güncel Bilgi
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Zürih'te çeşme sayısı 1.200'ü geçiyor ve belediye, bu çeşmelerden akan suyu birinci sınıf içme suyu olarak tanımlıyor. Listede İsviçre'nin kartpostal yüzü kadar çöp poşeti, tren rötarı ve evsizlik gibi az konuşulan tarafları da var.
1. Zürih'te 1.200'den fazla çeşme var, suyu da içilebiliyor.
2. Temiz sokakların arkasında ücretli çöp poşeti sistemi var.
3. Trenler gerçekten dakik ama her zaman değil.
4. Başkent Bern'i tepeden görmek için 1899'dan beri çalışan bir füniküler var.
5. Cenevre Gölü kıyısındaki teraslı bağlar UNESCO listesinde.
6. Kişi başı en çok çikolatayı yine İsviçreliler yiyor.
7. Tam zamanlı çalışanlar Avrupa ortalamasından uzun mesai yapıyor.
8. Zengin İsviçre'de de sokakta yaşayan insanlar var.
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