'İsviçre'de kimse sokakta yaşamaz' sık duyulan bir cümle ama doğru değil. Kuzeybatı İsviçre Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (FHNW) 2022'deki ilk kapsamlı araştırması ülkede yaklaşık 2.200 evsiz olduğunu, 8.000 kişinin de evini kaybetme riski taşıdığını tahmin ediyor. Evsizlerin yüzde 61'i belgesiz göçmen ve çoğunun sosyal yardıma yasal hakkı yok. Yardım kuruluşları gerçek sayının daha yüksek olduğunu söylüyor, Bern ve Zürih gibi şehirlerde acil barınaklara talep de 2021'den beri artıyor.