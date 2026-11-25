Her 25 Kasım'da dünyanın dört bir yanında kadınlar şiddete karşı sokağa çıkıyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü, 1960'ta Dominik Cumhuriyeti'nde diktatörlüğe direnen Mirabal kardeşlerin öldürülmesiyle başlayan ve Birleşmiş Milletler'in 1999'da Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü olarak tanıdığı bir mücadelenin adı. Aradan 66 yıl geçmesine rağmen kadın mücadelesi hala aynı, kadınlar aynı şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor, sosyal hayatta hak ettikleri yere ulaşabilmek adına daha fazla mücadele vermeleri gerekiyor. 2026'nın sonuna yaklaşırken Bianet'in Erkek Şiddeti Raporu'na göre 2026'nın ilk 327 gününde erkekler en az 261 kadını öldürdü, en az 524 kadını yaraladı. Raporda yalnızca basına yansıyan haberler yer aldı. Öldürülen kadınların 192'si eşi, eski eşi ya da partneri olan erkekler tarafından, 165'i kendi evinde, 168'i vurularak öldürüldü.

Kaynak: Bianet