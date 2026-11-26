Para talebini reddedenler bu kez baskı ve tehditle karşı karşıya kalıyor. Şüpheliler, ödeme yapmayan kişileri korkutup para koparabilmek için şu içerikte bir mesaj gönderiyor:

“Adınıza belge düzenlendi, ödemezseniz icra takibi başlatılacak.”

Ancak ortada imzalı bir sözleşme veya resmi bir işlem bulunmadığı sürece bu tür icra mesajlarının hukuki bir karşılığı bulunmuyor. Uzmanlar ve yetkililer de yöntemin yaygın bir dolandırıcılık türü olduğu konusunda uyarıyor ve kesinlikle ödeme yapılmamasını istiyor.