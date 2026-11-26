İş Arayanlara Sunulan Sertifika Şartı Yeni Bir Dolandırıcılık Yöntemine Dönüştü
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İş ilanlarına başvuranlar ve sosyal medyada iş aradığını duyuranlar dolandırıcıların yeni hedefi haline geldi. Şüpheliler farklı numaralardan aradıkları kişilere cazip bir istihdam teklifiyle yaklaşıyor. Görüşmenin ilerleyen aşamasında ise adayların önüne para talebi ve baskı çıkıyor.
Hastanede yüksek maaşlı kadro vaat ediyorlar.
Ödemeyenlere sahte icra mesajı gidiyor.
İşe alım için önceden ücret istenmiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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