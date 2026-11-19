Flört uygulamasında ya da sosyal medyada tanıştığınız kişi kısa sürede yoğun bir yakınlık kuruyor. Bir süre sonra konu ya acil bir para ihtiyacına ya da 'birlikte kazanalım' diye önerilen bir kripto platformuna geliyor. Ekranda kazancınız büyüyor gibi görünse de parayı çekmek istediğinizde yeni ödemeler çıkıyor. Nasıl anlarsınız? Hiç yüz yüze görüşmediğiniz, görüntülü konuşmaktan kaçan birinin para ya da yatırım konusunu açması en büyük işaret.