Uyanık Olalım, Bu Numaralara Kanmayalım! 2026'da En Sık Karşılaşılan 11 Dolandırıcılık Yöntemi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dolandırıcılar artık kapıyı çalmıyor! Telefonunuza mesaj atıyor, sevdiklerinizin sesiyle arıyor, hatta ünlülerin yüzünü kullanıp reklam veriyorlar. Yöntem değişse de tuzağın mantığı hep aynı: sizi acele ettirip düşünmeden para göndertmek. 2026'da en sık karşılaşılan numaraları ve her birini nasıl fark edeceğinizi derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Yapay zekâyla taklit edilen ses: "Anne, başım dertte!"
2. Ünlülerin deepfake videolarıyla verilen sahte yatırım reklamları
3. Kendini polis, savcı ya da hâkim olarak tanıtanlar
4. "Bankanızdan arıyoruz, hesabınız tehlikede!"
5. "Kargonuz teslim edilemedi" mesajı
6. Sahte trafik cezası, HGS borcu ve e-Devlet mesajları
7. QR kod tuzağı
8. İkinci el ilanlarda kapora ve sahte ödeme linki
9. WhatsApp'ta doğrulama kodu ve "acil borç" mesajı
10. Sosyal medyadaki sahte mağazalar
11. Romantik ilişki ve sahte kripto yatırımı
Dolandırıldığınızı fark ettiyseniz ne yapmalısınız?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın