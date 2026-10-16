Kraliyet Ailesine Gelin Gitmişti: Mahrah Al Nahyan Londra'da Sokakta Baygın Bulundu!

Mahkeme haberlerine göre olay, 13 Haziran 2026'da Londra'nın batısında yaşandı. Mahrah Al Nahyan, işlek bir yolun kenarında korkuluklara yığılmış halde bulundu. Yakınında bir başka kişinin de bilincinin kapalı olduğu, bakımından sorumlu olduğu üç yaşındaki çocuğun ise ayakkabısız şekilde yolun yakınında dolaştığı aktarıldı.

Çocuğun hareket halindeki araçlara yakın olduğunu fark eden vatandaşlar devreye girerek polis gelene kadar onunla ilgilendi. Savcılığın anlatımına göre Al Nahyan yaklaşık yarım saat boyunca tepki vermedi. Böylece sokakta yaşanan olay, çocuğun güvenliğinin tehlikeye atıldığı gerekçesiyle yargıya taşındı.

Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde çocuk ihmali suçunu kabul eden Al Nahyan hakkında, rehabilitasyon şartı içeren iki yıllık toplum temelli bir yaptırım kararı verildi. Avukatı ise müvekkilinin yaşananlardan pişmanlık duyduğunu ve tedavi sürecini sürdürdüğünü belirtti. Mahkemenin üzerinde durduğu temel nokta, çevredekiler müdahale etmeseydi küçük çocuğun ciddi biçimde zarar görebilecek olmasıydı.