Kraliyet Ailesine Gelin Gitmişti: Mahrah Al Nahyan Londra'da Sokakta Baygın Bulundu!
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Londra'da çekilen görüntüler dünya basınına yansıdı. Abu Dabi kraliyet ailesine evlilik yoluyla mensup olan Mahrah Al Nahyan, sokakta baygın halde bulundu. 32 yaşındaki Al Nahyan'ın yanında, bakımından sorumlu olduğu üç yaşındaki bir çocuk da vardı. Çocuğun işlek bir yolun yakınında gözetimsiz olduğunu fark eden vatandaşlar müdahale etti. Haziran ayında yaşanan olay, mahkeme süreciyle birlikte yeniden gündeme geldi. Al Nahyan'ın çocuk ihmali suçunu kabul ettiği davada karar da açıklandı.
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Mahrah Al Nahyan, Abu Dabi kraliyet ailesine evlilik yoluyla mensup bir isim.
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Londra'da korkuluklara yaslanmış halde bulundu; yanındaki çocuğa çevredeki vatandaşlar yardım etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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