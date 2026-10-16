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Kraliyet Ailesine Gelin Gitmişti: Mahrah Al Nahyan Londra'da Sokakta Baygın Bulundu!

Kraliyet Ailesine Gelin Gitmişti: Mahrah Al Nahyan Londra'da Sokakta Baygın Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 14:01
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Londra'da çekilen görüntüler dünya basınına yansıdı. Abu Dabi kraliyet ailesine evlilik yoluyla mensup olan Mahrah Al Nahyan, sokakta baygın halde bulundu. 32 yaşındaki Al Nahyan'ın yanında, bakımından sorumlu olduğu üç yaşındaki bir çocuk da vardı. Çocuğun işlek bir yolun yakınında gözetimsiz olduğunu fark eden vatandaşlar müdahale etti. Haziran ayında yaşanan olay, mahkeme süreciyle birlikte yeniden gündeme geldi. Al Nahyan'ın çocuk ihmali suçunu kabul ettiği davada karar da açıklandı.

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Mahrah Al Nahyan, Abu Dabi kraliyet ailesine evlilik yoluyla mensup bir isim.

Mahrah Al Nahyan, Abu Dabi kraliyet ailesine evlilik yoluyla mensup bir isim.

32 yaşındaki Mahrah Al Nahyan'ın kraliyet ailesiyle bağı, evliliğinden geliyor. Burada isim benzerliği nedeniyle bir ayrıntıyı da netleştirelim: Habere konu olan kişi, Dubai yöneticisinin kızı Şeyha Mahra değil; Abu Dabi'nin yönetici ailesine evlilik yoluyla katılan Mahrah Al Nahyan.

Al Nahyan'ın adını uluslararası basının gündemine taşıyan ise Londra'da yaşanan bir olay oldu. Haziran ayında sokakta baygın halde bulunduğu anlara ilişkin görüntüler, hakkında görülen davanın ardından yeniden haberleştirildi. Olayın mahkemeye taşınmasının nedeni ise o sırada bakımından sorumlu olduğu küçük çocuğun gözetimsiz kalmasıydı.

Londra'da korkuluklara yaslanmış halde bulundu; yanındaki çocuğa çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Londra'da korkuluklara yaslanmış halde bulundu; yanındaki çocuğa çevredeki vatandaşlar yardım etti.

Mahkeme haberlerine göre olay, 13 Haziran 2026'da Londra'nın batısında yaşandı. Mahrah Al Nahyan, işlek bir yolun kenarında korkuluklara yığılmış halde bulundu. Yakınında bir başka kişinin de bilincinin kapalı olduğu, bakımından sorumlu olduğu üç yaşındaki çocuğun ise ayakkabısız şekilde yolun yakınında dolaştığı aktarıldı.

Çocuğun hareket halindeki araçlara yakın olduğunu fark eden vatandaşlar devreye girerek polis gelene kadar onunla ilgilendi. Savcılığın anlatımına göre Al Nahyan yaklaşık yarım saat boyunca tepki vermedi. Böylece sokakta yaşanan olay, çocuğun güvenliğinin tehlikeye atıldığı gerekçesiyle yargıya taşındı. 

Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde çocuk ihmali suçunu kabul eden Al Nahyan hakkında, rehabilitasyon şartı içeren iki yıllık toplum temelli bir yaptırım kararı verildi. Avukatı ise müvekkilinin yaşananlardan pişmanlık duyduğunu ve tedavi sürecini sürdürdüğünü belirtti. Mahkemenin üzerinde durduğu temel nokta, çevredekiler müdahale etmeseydi küçük çocuğun ciddi biçimde zarar görebilecek olmasıydı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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