67 Yaşında Hayatını Kaybeden Soner Olgun'un Hayata Dair Sözleri Yeniden Gündemde

Soner Olgun, şarkıları kadar sahnedeki yorumuyla da dinleyicisiyle bağ kuran sanatçılardandı. Türk halk müziğini farklı müzikal dokunuşlarla buluşturan, televizyon programlarıyla da evlerimize konuk olan müzisyeni; “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi eserleriyle tanıyorduk. Yıllarını verdiği sahnelerde kendine sadık bir dinleyici kitlesi oluşturmuştu.

Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Olgun'un sağlık durumuna ilişkin haberler ise sevenlerini endişelendiriyordu. Hastanedeki tedavisinin ardından bir dönem kendi isteğiyle evine dönen sanatçı, durumunun yeniden ağırlaşması üzerine ekim ayının başında tekrar hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda entübe edilmişti. 16 Ekim'de ise acı haber geldi. 67 yaşındaki sanatçının vefatını duyuran isimlerden Nebil Özgentürk, dostunu kaybetmenin üzüntüsünü paylaşarak ailesine ve sevenlerine sabır diledi. Habertürk