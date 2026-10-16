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67 Yaşında Hayatını Kaybeden Soner Olgun'un Hayata Dair Sözleri Yeniden Gündemde

67 Yaşında Hayatını Kaybeden Soner Olgun'un Hayata Dair Sözleri Yeniden Gündemde

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 13:01
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Soner Olgun'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören usta müzisyen, 67 yaşında hayatını kaybetti. Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanıdığımız Olgun'un vefatının ardından, geçmişte söylediği sözler de yeniden gündeme geldi. Hayatındaki önceliğin hiçbir zaman başarı olmadığını anlatan sanatçı, kendisini dinleyenlere mutluluğu hedeflemelerini öneriyordu. Başarının da ancak bunun ardından geleceğini söylüyordu. Bugün yeniden karşımıza çıkan o sözler, sanatçının hayata bakışından geriye kalan anlamlı bir öğüt oldu.

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Güçlü sesiyle yıllarca sahnelere hayat veren Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Güçlü sesiyle yıllarca sahnelere hayat veren Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Soner Olgun, şarkıları kadar sahnedeki yorumuyla da dinleyicisiyle bağ kuran sanatçılardandı. Türk halk müziğini farklı müzikal dokunuşlarla buluşturan, televizyon programlarıyla da evlerimize konuk olan müzisyeni; “İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi eserleriyle tanıyorduk. Yıllarını verdiği sahnelerde kendine sadık bir dinleyici kitlesi oluşturmuştu.

Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören Olgun'un sağlık durumuna ilişkin haberler ise sevenlerini endişelendiriyordu. Hastanedeki tedavisinin ardından bir dönem kendi isteğiyle evine dönen sanatçı, durumunun yeniden ağırlaşması üzerine ekim ayının başında tekrar hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda entübe edilmişti. 16 Ekim'de ise acı haber geldi. 67 yaşındaki sanatçının vefatını duyuran isimlerden Nebil Özgentürk, dostunu kaybetmenin üzüntüsünü paylaşarak ailesine ve sevenlerine sabır diledi. Habertürk

Soner Olgun'un vefatının ardından yeniden gündeme gelen sözleri önemli bir ders niteliğinde.

Soner Olgun'un geçmişte hayata dair söyledikleri, acı haberin ardından yeniden karşımıza çıktı. Uzun yıllar sahnede olan, üretmeye ve dinleyicisiyle buluşmaya devam eden sanatçı, kendi hayatının hedefini anlatırken başarıyı ilk sıraya koymuyordu. 

“Benim hayatımın hedefi hiçbir zaman başarı olmadı ve hiç kimseye başarıyı önermem. Benim insanlara söyleyecek tek sözüm var: Hayatınızda başarıyı hedeflemeyin. Hayatınızda mutluluğu hedefleyin. Mutlu olursanız başarılı olursunuz.”

Olgun, mutluluğu ulaşılacak bir başarının sonrasına bırakmak yerine, yolun en başına koyuyordu. Kendisine kulak verenlere de önce mutlu olacakları bir hayat kurmalarını öğütlüyordu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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