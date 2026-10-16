67 Yaşında Hayatını Kaybeden Soner Olgun'un Hayata Dair Sözleri Yeniden Gündemde
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Soner Olgun'dan gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören usta müzisyen, 67 yaşında hayatını kaybetti. Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla tanıdığımız Olgun'un vefatının ardından, geçmişte söylediği sözler de yeniden gündeme geldi. Hayatındaki önceliğin hiçbir zaman başarı olmadığını anlatan sanatçı, kendisini dinleyenlere mutluluğu hedeflemelerini öneriyordu. Başarının da ancak bunun ardından geleceğini söylüyordu. Bugün yeniden karşımıza çıkan o sözler, sanatçının hayata bakışından geriye kalan anlamlı bir öğüt oldu.
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Güçlü sesiyle yıllarca sahnelere hayat veren Soner Olgun, 67 yaşında hayatını kaybetti.
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Soner Olgun'un vefatının ardından yeniden gündeme gelen sözleri önemli bir ders niteliğinde.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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