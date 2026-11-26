Gerginlik, maçın TSİ 20.45'teki başlama vuruşundan önce yaşanmaya başladı. Gürcü polisi, Filistin bayrağı açan bir grup Beşiktaş taraftarına müdahale etti.

Maçın 26. dakikasında ise polis, tribündeki siyah-beyazlı taraftarlara biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen bir taraftar sedyeyle tribünden çıkarıldı. Olaylar sürünce hakem oyunu durdurdu; iki takım ve hakem heyeti soyunma odasına gitti. Bu sırada stat hoparlörlerinden taraftarlara sakin olmaları için anons yapıldı.