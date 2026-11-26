Hapoel Beer Sheva Hangi Ülkenin Takımı? Beşiktaş Maçında Ne Oldu?
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynadığı maç, Gürcü polisinin taraftarlara müdahalesi nedeniyle bir süre durduruldu. Olayların ardından rakip takımın hangi ülkeden olduğu da merak edildi.
Hapoel Beer Sheva Hangi Ülkenin Takımı?
Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva Maçında Ne Oldu?
Maç Ne Zaman Yeniden Başladı?
Beşiktaş, Batum Başkonsolosluğu ve UEFA ile girişim başlattığını duyurdu.
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