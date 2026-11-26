Paris'in Ortasındaki Özgürlük Heykeli'nden Pele'ye Kupa Veren Kraliçeye: Hikâyesiyle 15 Tarihi Fotoğraf
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1884 yazında Özgürlük Heykeli, New York'ta değil Paris'te bir sokağın çatıları üzerinde yükseliyordu. Bu 15 karenin her birinin böyle bir hikâyesi var. Bir kısmının yıllardır yanlış tarihle ya da yanlış şehirle dolaştığını da gördük.
1. Özgürlük Heykeli, New York'a gitmeden önce Paris'te bir sokağın üzerinde yükseliyordu (1884)
2. Lolipopunu yiyen bu çocuk, yıllar sonra Küba'yı yönetecek olan Fidel Castro
3. Sıcaktan boynunu büken vitrin mankenleri (Londra, 1929)
4. Londra bombalanırken enkazın içinden geçen sütçü (9 Ekim 1940)
5. Maskesiz yakalanan adamı uyaran polis (San Francisco, 1918)
6. Bir gece İngiltere'de sahile oturan Alman denizaltısı (1919)
7. Yeni Zelanda'da televizyon denemesi: Kameranın karşısında bir balerin (Mart 1951)
8. Arkadaşları dinlenirken nöbet tutan İngiliz askeri (Somme, Temmuz 1916)
9. Mao Zedong ile Çan Kay-şek aynı masada kadeh kaldırıyor (Çongçing, 1945)
10. Yeni ayakkabılarına kavuşan altı yaşındaki Werfel (Viyana, 1946)
11. Eichmann davasında ifade verirken yere yığılan tanık (Kudüs, 7 Haziran 1961)
12. Direklerin tepesine kadar yükselen kar (Kuzey Dakota, Mart 1966)
13. Kraliçe II. Elizabeth, Maracanã'da Pele'ye kupasını veriyor (10 Kasım 1968)
14. Yıkılmış Grozni'nin ortasında balonlarıyla bir kız çocuğu (Mart 2002)
15. 11 Eylül'den sonra yeniden yapılan Pentagon (2002)
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