Aşırı Turizmden Kaçanlar İçin Dünyanın En Az Ziyaret Edilen 5 Ülkesi Belli Oldu
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Kalabalık turistik rotalardan uzaklaşmak isteyen gezginlerin daha az bilinen ülkelere ilgisi giderek artıyor. Fransa 2025'te yaklaşık 102 milyon turisti ağırlarken bazı ülkelerin kapısını yılda yalnızca birkaç bin ziyaretçi çalıyor. Güvenlik gerekçesiyle Sudan ve Somali gibi seyahat uyarısı bulunan ülkelerin dışarıda tutulduğu beş ülkelik liste, Pasifik adalarının yanında Afrika ve Orta Asya'dan da duraklar içeriyor.
Tuvalu listenin ilk sırasında.
Ekvator Ginesi'ne yılda yaklaşık 6 bin kişi gidiyor.
Marshall Adaları dalış meraklılarını bekliyor.
Türkmenistan'a gitmek için hâlâ acente şart.
Kiribati yeni güne ilk geçen yerlerden.
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