Afrika'nın batı kıyısında Kamerun ile Gabon arasında yer alan ve 1968'de İspanya'dan bağımsızlığını kazanan Ekvator Ginesi, kıtada İspanyolcanın resmi dil olduğu tek ülke olarak biliniyor. Sahra Altı Afrika'nın en büyük petrol üreticilerinden biri turizme öncelik vermezken Dünya Bankası verilerine göre ülkeye yılda yaklaşık 6 bin uluslararası ziyaretçi geliyor. Gezginleri Bioko Adası'nda volkanik zirveler ve şelaleler karşılıyor, 16 primat türüne ve dünyanın en büyük kurbağası olan Goliath kurbağasına ev sahipliği yapan Monte Alén Ulusal Parkı da zengin yaban hayatı sunuyor. Deri sırtlı deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarıyla da tanınan ülke 2023'te elektronik vize uygulamasına geçti. Ücreti 75 dolar (68 euro) olan vizenin yanında sınırda sarıhumma aşısı belgesi de isteniyor, hava yoluyla gelmek isteyenler ise Air France'ın Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan düzenlediği doğrudan seferlerle Malabo'ya ulaşabiliyor.