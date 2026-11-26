Hörgüç su depolamasa da develer günlük su kullanımında son derece tutumlu. Develerin yaklaşık bir hafta su içmeden yaşayabilmesi de bu tutumluluktan geliyor.

Sırrın bir kısmı kan hücrelerinde saklı. Develerin kan hücreleri oval biçimli. Oval hücreler daha esnek ve kolayca şekil değiştirebiliyor, develer bu sayede bir seferde yaklaşık 113 litre su içebiliyor.

Hücrelerin oval yapısı, suyun kıt olduğu dönemlerde kanın daha rahat akmasını da sağlıyor. Çölde susuz geçen günlerde dolaşım sisteminin aksamaması develer için büyük bir avantaj.

Hörgüçler de devenin çölde hayatta kalması için çok önemli. Hörgüçsüz bir deve aşırı ısınmaya ve terlemeye çok daha yatkın olurdu. Yine de deveyi susuzluğa dayanıklı kılan hörgüç değil, oval kan hücreleri.