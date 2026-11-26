Develerin Hörgücünde Su Olduğu Sanılıyor Ama İçinden Bambaşka Bir Şey Çıkıyor
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Develer haftalarca su içmeden yol alabildikleri için çölde yük taşımak için vazgeçilmez oldu ve çöl gemisi lakabını aldı. Türüne bağlı olarak bir ya da iki hörgüçleri olan develerin suyu hörgüçlerinde sakladığı da yaygın bir inanış. Oysa hörgücün içinde su yok. Develeri susuzluğa dayanıklı kılan şey de bambaşka bir yerde saklı.
Hörgücün içinde su değil yağ dokusu bulunuyor
Develerin susuzluğa dayanmasını sağlayan şey kanlarında saklı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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