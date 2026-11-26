Dairenin kararında dikkat çektiği düzenleme, 31 Temmuz 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 12. Yargı Paketi ile hayata geçirilmişti. Buna göre haksız kazanç sağlamak amacıyla dolandırıcılığa katılan ancak eylemi yalnızca banka hesabını, kartını ya da hesap bilgilerini başkasına vermekle sınırlı kalan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Yargıtay, bu durumdaki kişilerin suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde uygulanan ceza artırımında sayıya dahil edilmemesi gerektiğini de belirtti.