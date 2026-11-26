Yargıtay'dan Banka Hesabı Dolandırıcılıkta Kullanılanları İlgilendiren Karar Geldi
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak anılan kişileri yakından ilgilendiren bir dosyada kararını verdi. Aksaray'da bir gübre ilanıyla başlayan dava, paranın aktarıldığı hesapların sahiplerine verilen cezalarla yüksek mahkemeye taşınmıştı. Daire, hesap sahiplerinin olaydaki rolüne ilişkin yerel mahkemenin hükmünü yeterli bulmadı.
Dava gübre ilanıyla başladı.
Hesap sahiplerine ceza verildi.
Yargıtay mahkûmiyetleri bozdu.
Parayı kimin çektiği araştırılacak.
Yeni düzenleme cezada yarı indirim öngörüyor.
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