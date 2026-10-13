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IBAN'ını Kiraladı, Hakkında 97 Dava Açıldı: "Ben Yandım, Başkası Yanmasın"

IBAN'ını Kiraladı, Hakkında 97 Dava Açıldı: "Ben Yandım, Başkası Yanmasın"

Kocaeli
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 19:57
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Nejat Yazıcı, borçları nedeniyle banka hesaplarını sosyal medyada tanıştığı kişilere teslim etti. Hesaplar dolandırıcılıkta kullanılınca Yazıcı'nın hakkında 97 dava açıldı. Yaklaşık 30 ay cezaevinde kalan genç adam, yaşadıklarını anlatarak herkesi uyardı.

Kaynak: İHA

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Borçları yüzünden e-ticaret işi vaat eden kişilere hesaplarını teslim etti

Borçları yüzünden e-ticaret işi vaat eden kişilere hesaplarını teslim etti

Nejat Yazıcı'nın anlattığına göre her şey 2022 yılında bir iş ilanıyla başladı. İş arayan genç adam, e-ticaret işiyle uğraştığını söyleyen kişilerle sosyal medya üzerinden tanıştı. Birkaç gün görüştükten sonra bu kişiler, Yazıcı'dan banka hesaplarını kullanmak istediklerini söyledi.

O dönem ciddi borçları olan Yazıcı, 1 Temmuz 2022'de teklifi kabul etti ve hesaplarını İstanbul'da bu kişilere elden teslim etti. Karşılığında kendisine ödeme yapılacağı söylendi ancak o ödeme hiç gelmedi. Yazıcı da 22 Temmuz'da bankaları tek tek dolaşarak hesaplarını kapattırdı.

Asıl sorun ise bundan sonra ortaya çıktı. Gebze'de emekli maaşını çekmek isteyen Yazıcı, hesabının dolandırıcılık soruşturması kapsamında bloke edildiğini öğrendi. Kendisinin anlatımına göre hesapları dolandırıcılıkta kullanılmıştı ve bu kişiler yalnızca 17 gün içinde onlarca kişiyi mağdur etmişti. Yazıcı, hesaplarını teslim aldığı kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkında 97 dava açıldı, yaklaşık 30 ay cezaevinde kaldı

Hakkında 97 dava açıldı, yaklaşık 30 ay cezaevinde kaldı

Zamanla Yazıcı'nın adına davalar açılmaya başladı. Karakola gidip ifade vermek günlük rutini haline geldi; bir dönem her gün 10 ifade verdiğini söylüyor. Bugün hakkında 97 dava bulunuyor. Bu davaların bir kısmında yargılama henüz başlamadı, bir kısmı ise sürüyor.

Sonuçlanan 17 dosyanın 11'inde infaz aşamasında bozma kararı verildi, 6'sında ise ret kararı çıktı. Yaklaşık 30 ay cezaevinde kalan Yazıcı, şu an yasadan yararlanarak izinde olduğunu belirtiyor. 45 yıla yakın olan cezasının 17 yıla indiğini anlatan genç adam, kalan cezalarının da düşmesini istiyor ve bu konuda devlet yetkililerinden yardım bekliyor. Tekrar cezaevine dönmek istemediğini de söylüyor.

Ailesi yaklaşık 4 milyon lira harcayarak mağdurların zararını karşıladı

Ailesi yaklaşık 4 milyon lira harcayarak mağdurların zararını karşıladı

Yazıcı, bu süreçte yaklaşık 4 milyon lira zarara uğradıklarını söylüyor. Mağdurların zararını ailesinin desteğiyle karşıladıklarını, kız kardeşi ile babasının kredi çekmek zorunda kaldığını anlatıyor. Avukat ödemeleri de bu masrafın üzerine eklendi. İşinden olan Yazıcı, gençlere net bir çağrı yapıyor: Hesaplarını ve IBAN'larını kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşmasınlar.

Baba Bülent Yazıcı ise oğlunun borçlandığından haberi olmadığını, çalışan ve düzgün bir işi olan biri olduğunu söylüyor. Oğlunun yaklaşık 3 yıl cezaevinde kaldığını belirten baba, avukatların 1 ila 1,5 milyon lira istediğini ve şu anda ikinci kez avukat değiştirdiğini anlatıyor. Oğlunun 100'e yakın dosyası olduğunu söyleyen Bülent Yazıcı, bu tür çetelerin neden yakalanmadığını soruyor ve mağduriyetlere bir çözüm bulunmasını istiyor.

Haberdeki bilgiler Yazıcı ve ailesinin anlatımına dayanıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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