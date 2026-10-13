IBAN'ını Kiraladı, Hakkında 97 Dava Açıldı: "Ben Yandım, Başkası Yanmasın"
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Nejat Yazıcı, borçları nedeniyle banka hesaplarını sosyal medyada tanıştığı kişilere teslim etti. Hesaplar dolandırıcılıkta kullanılınca Yazıcı'nın hakkında 97 dava açıldı. Yaklaşık 30 ay cezaevinde kalan genç adam, yaşadıklarını anlatarak herkesi uyardı.
Kaynak: İHA
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Borçları yüzünden e-ticaret işi vaat eden kişilere hesaplarını teslim etti
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Hakkında 97 dava açıldı, yaklaşık 30 ay cezaevinde kaldı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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