IBAN'ını Kiraladı, Hakkında 97 Dava Açıldı: "Ben Yandım, Başkası Yanmasın"

Nejat Yazıcı'nın anlattığına göre her şey 2022 yılında bir iş ilanıyla başladı. İş arayan genç adam, e-ticaret işiyle uğraştığını söyleyen kişilerle sosyal medya üzerinden tanıştı. Birkaç gün görüştükten sonra bu kişiler, Yazıcı'dan banka hesaplarını kullanmak istediklerini söyledi.

O dönem ciddi borçları olan Yazıcı, 1 Temmuz 2022'de teklifi kabul etti ve hesaplarını İstanbul'da bu kişilere elden teslim etti. Karşılığında kendisine ödeme yapılacağı söylendi ancak o ödeme hiç gelmedi. Yazıcı da 22 Temmuz'da bankaları tek tek dolaşarak hesaplarını kapattırdı.

Asıl sorun ise bundan sonra ortaya çıktı. Gebze'de emekli maaşını çekmek isteyen Yazıcı, hesabının dolandırıcılık soruşturması kapsamında bloke edildiğini öğrendi. Kendisinin anlatımına göre hesapları dolandırıcılıkta kullanılmıştı ve bu kişiler yalnızca 17 gün içinde onlarca kişiyi mağdur etmişti. Yazıcı, hesaplarını teslim aldığı kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.