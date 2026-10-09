Spor Yorumcusu Fırat Günayer Telefon Dolandırıcılarının Yeni Taktiğini Anlattı

Spor yorumcusu Fırat Günayer, kendisini arayan dolandırıcıların yöntemini X hesabından anlatarak takipçilerini uyardı. Kendilerini polis karakolu olarak tanıtan arayanlar, Günayer'in TC kimlik numarasını, anne ve baba adını, hatta banka bilgilerini sayarak güven kazanmaya çalıştı. Ardından kimliğinin çalındığını, çalan kişinin de terör suçlusu olduğunu söyledi. Günayer'in 'Gazeteciyim ben, hemen geliyorum karakola' demesi üzerine hat kapandı. Gazeteci, kimlik bilgilerinin sayılmasıyla paniğe kapılmamak gerektiğini, arka planda telsiz sesi bile eklendiğini, kimseye para gönderilmemesini ve bu yöntemin özellikle yaşlı anne babalara anlatılmasını istedi. Paylaşımın altına benzer aramaları alan pek çok kişi de kendi deneyimini yazdı.