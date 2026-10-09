Spor Yorumcusu Fırat Günayer Telefon Dolandırıcılarının Yeni Taktiğini Anlattı
Spor yorumcusu Fırat Günayer, kendisini arayan dolandırıcıların yöntemini X hesabından anlatarak takipçilerini uyardı. Kendilerini polis karakolu olarak tanıtan arayanlar, Günayer'in TC kimlik numarasını, anne ve baba adını, hatta banka bilgilerini sayarak güven kazanmaya çalıştı. Ardından kimliğinin çalındığını, çalan kişinin de terör suçlusu olduğunu söyledi. Günayer'in 'Gazeteciyim ben, hemen geliyorum karakola' demesi üzerine hat kapandı. Gazeteci, kimlik bilgilerinin sayılmasıyla paniğe kapılmamak gerektiğini, arka planda telsiz sesi bile eklendiğini, kimseye para gönderilmemesini ve bu yöntemin özellikle yaşlı anne babalara anlatılmasını istedi. Paylaşımın altına benzer aramaları alan pek çok kişi de kendi deneyimini yazdı.
İlk paylaşım şöyleydi:
Aynı senaryo bu kez "mali şube" adıyla denendi, tanıdık sorma teklifi hattı kesti
Telsiz sesiyle korkutmaya çalışan dolandırıcıya telsiz sesiyle karşılık verdi
Aynı numara salı günü de denedi, işe yaramayınca küfür edip kapattı
Benzer tuzak araçta telefon kullanma cezası SMS'iyle de geldi
Dolandırıcılar yüzünden böyle sorunlar da oluşabiliyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın