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Spor Yorumcusu Fırat Günayer Telefon Dolandırıcılarının Yeni Taktiğini Anlattı

Spor Yorumcusu Fırat Günayer Telefon Dolandırıcılarının Yeni Taktiğini Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.10.2026 - 13:23
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Spor yorumcusu Fırat Günayer, kendisini arayan dolandırıcıların yöntemini X hesabından anlatarak takipçilerini uyardı. Kendilerini polis karakolu olarak tanıtan arayanlar, Günayer'in TC kimlik numarasını, anne ve baba adını, hatta banka bilgilerini sayarak güven kazanmaya çalıştı. Ardından kimliğinin çalındığını, çalan kişinin de terör suçlusu olduğunu söyledi. Günayer'in 'Gazeteciyim ben, hemen geliyorum karakola' demesi üzerine hat kapandı. Gazeteci, kimlik bilgilerinin sayılmasıyla paniğe kapılmamak gerektiğini, arka planda telsiz sesi bile eklendiğini, kimseye para gönderilmemesini ve bu yöntemin özellikle yaşlı anne babalara anlatılmasını istedi. Paylaşımın altına benzer aramaları alan pek çok kişi de kendi deneyimini yazdı.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Devamında Günayer şunları yazdı: 'Kimlik bilgilerinizi duyup panik olmayın arkadaşlar. Çok profesyoneller. Arkada telsiz sesi falan var. Yemeyin :) Kimseye para göndermeyin. Özellikle bu dolandırıcılık yöntemini yaşlı anne babanıza anlatın. Sevgiler.'

Aynı senaryo bu kez "mali şube" adıyla denendi, tanıdık sorma teklifi hattı kesti

Aynı senaryo bu kez "mali şube" adıyla denendi, tanıdık sorma teklifi hattı kesti
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Telsiz sesiyle korkutmaya çalışan dolandırıcıya telsiz sesiyle karşılık verdi

Telsiz sesiyle korkutmaya çalışan dolandırıcıya telsiz sesiyle karşılık verdi
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Aynı numara salı günü de denedi, işe yaramayınca küfür edip kapattı

Aynı numara salı günü de denedi, işe yaramayınca küfür edip kapattı
twitter.com

Benzer tuzak araçta telefon kullanma cezası SMS'iyle de geldi

Benzer tuzak araçta telefon kullanma cezası SMS'iyle de geldi
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Dolandırıcılar yüzünden böyle sorunlar da oluşabiliyor.

Dolandırıcılar yüzünden böyle sorunlar da oluşabiliyor.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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