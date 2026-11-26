Yoğun Bakımdaki Killa Hakan'dan Haftalar Sonra Sevindiren Açıklama Geldi
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2 Kasım'da yoğun bakıma kaldırılan rapçi Killa Hakan, haftalardır merakla beklenen açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Gerçek adı Hakan Durmuş olan sanatçı, sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi kendi sözleriyle paylaştı. Rapçi, sevenlerine seslendiği mesajlarında şarkısına da yer verdi.
Killa Hakan taburcu olduğunu duyurdu.
Rapçi haftalardır tedavi görüyordu.
Killa Hakan mesajını da şarkısıyla verdi.
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