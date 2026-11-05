Yoğun Bakıma Alınan Killa Hakan'ın Hastaneye Kaldırılma Sebebi ve Son Durumu Belli Oldu
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Rap dünyasının sevilen ismi Killa Hakan, 2 Kasım'da yoğun bakıma kaldırıldığından bu yana sevenlerini derin bir endişeye sürükledi. Avukatının ilk açıklamasında ayrıntı verilmemişti, ancak 53 yaşındaki rapçinin neden hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun hangi aşamada olduğu yavaş yavaş netlik kazanıyor. Hastane koridorunda ise rap camiasından tanıdık yüzler eksik olmuyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Killa Hakan, Berlin Kreuzberg sokaklarından çıkıp Türkçe rapin en tanınan isimlerinden biri oldu.
Yoğun bakımdaki Killa Hakan'ın akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle vücudundaki karbondioksiti yeterince atamadığı aktarıldı.
Durumu iyiye giden Killa Hakan henüz uyandırılmadı, rap dünyasının ünlü isimleri hastaneye koştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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