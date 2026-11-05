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Yoğun Bakıma Alınan Killa Hakan'ın Hastaneye Kaldırılma Sebebi ve Son Durumu Belli Oldu

Yoğun Bakıma Alınan Killa Hakan'ın Hastaneye Kaldırılma Sebebi ve Son Durumu Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 07:22
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Rap dünyasının sevilen ismi Killa Hakan, 2 Kasım'da yoğun bakıma kaldırıldığından bu yana sevenlerini derin bir endişeye sürükledi. Avukatının ilk açıklamasında ayrıntı verilmemişti, ancak 53 yaşındaki rapçinin neden hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun hangi aşamada olduğu yavaş yavaş netlik kazanıyor. Hastane koridorunda ise rap camiasından tanıdık yüzler eksik olmuyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Killa Hakan, Berlin Kreuzberg sokaklarından çıkıp Türkçe rapin en tanınan isimlerinden biri oldu.

Killa Hakan, Berlin Kreuzberg sokaklarından çıkıp Türkçe rapin en tanınan isimlerinden biri oldu.

Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973'te Berlin'de doğdu ve gençliğini Türk göçmenlerin yoğun yaşadığı Kreuzberg'de geçirdi. Müziğe Islamic Force grubuyla adım atan rapçi, ilerleyen yıllarda sert sokak diliyle öne çıkan Çakallar, Kreuzberg City ve Son Mohakan albümleriyle kendi dinleyici kitlesini oluşturdu. Ceza, Eko Fresh, Summer Cem ve Bushido gibi isimlerle yaptığı ortak işler, Ceza, Ezhel ve Ben Fero'yla buluştuğu Fight Kulüp'le de devam etti. Hayatını 'Duvarın Ötesinde Killa Hakan' adlı bir sinema filmiyle beyazperdeye taşımayı planlayan sanatçının bu projesi, son haberlerle birlikte yeniden konuşulmaya başlandı.

Yoğun bakımdaki Killa Hakan'ın akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle vücudundaki karbondioksiti yeterince atamadığı aktarıldı.

Yoğun bakımdaki Killa Hakan'ın akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle vücudundaki karbondioksiti yeterince atamadığı aktarıldı.

Sanatçıyı yeniden hastaneye götüren sorunun akciğerleriyle ilgili olduğu, Birsen Altuntaş ve Takvim'in aktardığına göre vücudunda biriken karbondioksiti yeterince dışarı atamadığı öğrenildi. Bu tablo, Killa Hakan'ın Haziran 2022'de Covid-19'a yakalanıp akciğer ve böbrek sorunları nedeniyle yoğun bakımda geçirdiği zorlu günleri akıllara getirdi; sanatçı o dönem eylül ayında sosyal medyadan iyileşme sürecine girdiğini duyurmuştu. Avukatı Şükrü Sarıdere ise 2 Kasım'daki açıklamasında Killa Hakan'ın 'yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda yoğun bakımda tedavi görmektedir' diyerek haberi doğrulamış, doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmamasını rica etmişti.

Durumu iyiye giden Killa Hakan henüz uyandırılmadı, rap dünyasının ünlü isimleri hastaneye koştu.

Durumu iyiye giden Killa Hakan henüz uyandırılmadı, rap dünyasının ünlü isimleri hastaneye koştu.

Avukatın bu çağrısından günler sonra Killa Hakan'ın son durumuna dair gelen bilgiler sevenlerine bir nebze umut verdi, zira Birsen Altuntaş'ın haberine göre rapçinin durumu ilk günlere kıyasla iyiye gidiyor ve tedavisi yoğun bakımda yakından takip ediliyor. Buna rağmen henüz uyandırılmayan 53 yaşındaki sanatçı için hastanedeki bekleyiş sürüyor. Zor günlerinde onu yalnız bırakmayan Ceza, Yener Çevik, Summer Cem, Eko Fresh ve Ayaz Kaplı da hastaneye giderek Killa Hakan'ı ziyaret etti; yıllar önce 'Allerbesten Rapper' şarkısında aynı kayıtta buluştuğu Ceza, Eko Fresh ve Summer Cem'in orada olması, aralarındaki uzun soluklu dostluğu bir kez daha hatırlattı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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