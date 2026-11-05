Yoğun Bakıma Alınan Killa Hakan'ın Hastaneye Kaldırılma Sebebi ve Son Durumu Belli Oldu

Avukatın bu çağrısından günler sonra Killa Hakan'ın son durumuna dair gelen bilgiler sevenlerine bir nebze umut verdi, zira Birsen Altuntaş'ın haberine göre rapçinin durumu ilk günlere kıyasla iyiye gidiyor ve tedavisi yoğun bakımda yakından takip ediliyor. Buna rağmen henüz uyandırılmayan 53 yaşındaki sanatçı için hastanedeki bekleyiş sürüyor. Zor günlerinde onu yalnız bırakmayan Ceza, Yener Çevik, Summer Cem, Eko Fresh ve Ayaz Kaplı da hastaneye giderek Killa Hakan'ı ziyaret etti; yıllar önce 'Allerbesten Rapper' şarkısında aynı kayıtta buluştuğu Ceza, Eko Fresh ve Summer Cem'in orada olması, aralarındaki uzun soluklu dostluğu bir kez daha hatırlattı.