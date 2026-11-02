Rap Müziğin Efsane İsimlerinden Killa Hakan Yoğun Bakımda: Avukatı Şükrü Sarıdere İlk Açıklamayı Yaptı

Killa Hakan'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan avukatı Şükrü Sarıdere, yoğun bakım bilgisini doğrularken kısa bir bilgilendirme paylaştı. Sarıdere şu ifadeleri kullandı:

'Killa Hakan yaşamış olduğu bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görmekte. Sağlık durumuyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgiler şu an için bununla sınırlı.'

Sarıdere ayrıca sanatçının ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini isteyerek doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısında bulundu. Yeni bir gelişme yaşanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği de avukatın açıklamaları arasında yer aldı.