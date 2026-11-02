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Rap Müziğin Efsane İsimlerinden Killa Hakan Yoğun Bakımda: Avukatı Şükrü Sarıdere İlk Açıklamayı Yaptı

Rap Müziğin Efsane İsimlerinden Killa Hakan Yoğun Bakımda: Avukatı Şükrü Sarıdere İlk Açıklamayı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 23:16
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Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki rapçi Killa Hakan, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, tedaviye ilişkin yaptığı açıklamada ailenin özel hayatına saygı gösterilmesini istedi ve doğrulanmamış bilgilerin yayılmamasını rica etti. Killa Hakan'ın 2022 yazında da benzer bir süreçten geçtiği ve haftalarca tedavi gördüğü hatırlanıyor.

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Avukatı yoğun bakımda olduğunu doğruladı.

Avukatı yoğun bakımda olduğunu doğruladı.

Killa Hakan'ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan avukatı Şükrü Sarıdere, yoğun bakım bilgisini doğrularken kısa bir bilgilendirme paylaştı. Sarıdere şu ifadeleri kullandı:

'Killa Hakan yaşamış olduğu bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görmekte. Sağlık durumuyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgiler şu an için bununla sınırlı.'

Sarıdere ayrıca sanatçının ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini isteyerek doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısında bulundu. Yeni bir gelişme yaşanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği de avukatın açıklamaları arasında yer aldı.

Killa Hakan 2022'de de yoğun bakıma alınmıştı.

Killa Hakan 2022'de de yoğun bakıma alınmıştı.

Killa Hakan, Haziran 2022'de Covid-19'a yakalanmasının ardından sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. O dönemde bağışıklık sisteminin zarar gördüğü, böbreklerinde ve akciğerlerinde sorunlar yaşadığı duyurulan rapçi, haftalar süren tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkmıştı. Sanatçı Eylül 2022'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ağır sağlık sorunlarının ardından iyileşme sürecine girdiğini hayranlarına duyurmuştu.

Çocukluğu Berlin'in Kreuzberg semtinde geçti.

Çocukluğu Berlin'in Kreuzberg semtinde geçti.

3 Mart 1973'te Almanya'nın Berlin kentinde dünyaya gelen Killa Hakan'ın gerçek adı Hakan Durmuş. Ailesi Türkiye'den Almanya'ya işçi olarak göç ettiği için sanatçı çocukluğunu ve gençliğini Türk göçmen nüfusunun yoğun olduğu Kreuzberg semtinde geçirdi. Müzik kariyerine 1990'lı yıllarda Berlin'in hip-hop kültüründeki önemli gruplardan Islamic Force çevresinde başlayan Killa Hakan, Türkçe rap müziğinin Avrupa'daki öncü isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

2002'de solo kariyerine adım attı.

2002'de solo kariyerine adım attı.

Killa Hakan, 2002'de yayımladığı Çakallar albümüyle solo kariyerine adım attı ve ardından Rapüstad, Semt Semt Sokak, Kreuzberg City ile Bomba Plak gibi çalışmalara imza attı. Ceza, Fuat Ergin, Eko Fresh ve Türkiye'den çok sayıda rapçiyle ortak projelerde yer alan sanatçı, özellikle Fight Kulüp projesiyle genç kuşak rap dinleyicileri arasında da geniş bir kitleye ulaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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