Rap Müziğin Efsane İsimlerinden Killa Hakan Yoğun Bakımda: Avukatı Şükrü Sarıdere İlk Açıklamayı Yaptı
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Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki rapçi Killa Hakan, yaşadığı bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sanatçının avukatı Şükrü Sarıdere, tedaviye ilişkin yaptığı açıklamada ailenin özel hayatına saygı gösterilmesini istedi ve doğrulanmamış bilgilerin yayılmamasını rica etti. Killa Hakan'ın 2022 yazında da benzer bir süreçten geçtiği ve haftalarca tedavi gördüğü hatırlanıyor.
Avukatı yoğun bakımda olduğunu doğruladı.
Killa Hakan 2022'de de yoğun bakıma alınmıştı.
Çocukluğu Berlin'in Kreuzberg semtinde geçti.
2002'de solo kariyerine adım attı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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