Galatasaray MCT Technic'ten Biotekno Körfez Basket Maçı İçin Tekrar Çağrısı: Rakibe 1 Sayı Eklenmiş
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Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Biotekno Körfez Basket'e deplasmanda 82-81 kaybettiği maçla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'na sert bir tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 14 Kasım'da oynanan karşılaşmanın kayıtlarında rakibin hanesine sahada kazanılmayan bir sayının yazıldığını öne sürdü. Kulüp, 16 Kasım'daki başvurusuna rağmen tekrar kararı verilmemesine itiraz ederek federasyona açık bir çağrı yaptı.
Sayının eklendiği anlar maç yayınına da yansıdı.
Rakibin hanesine fazladan sayı yazıldığı öne sürüldü.
Kulüp bunu somut bir usulsüzlük olarak niteledi.
TBF'ye 54.2. madde hatırlatıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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