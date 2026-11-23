Galatasaray, yaşananın tartışmalı bir pozisyon ya da hakem yorumu olmadığını vurguladı. Kulübe göre usulsüzlük öyle bir zamanlamayla yapıldı ki maç anında fark edilemedi. Açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

'Bu durum ne bir hakem yorumu ne de tartışmalı bir pozisyondur. Ortada resmi kayıtlarla ortaya konulmuş, somut ve ölçülebilir bir usulsüzlük bulunmaktadır. Söz konusu usulsüzlük öyle bir zamanlama ile yapılmıştır ki tüm Türkiye'nin gözünden kaçmış, maçı izleyen hiç kimse fark edememiştir.'